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DIRETÓRIO NACIONAL

Formamos o maior partido de esquerda da América Latina, diz presidente do PT

Edinho Silva confirmou a realização da última reunião do ano do Diretório Nacional do partido nesta sexta-feira

Presidente também enfatizou a importância de acolher novos filiados e investir em formação política - (crédito: Reprodução/Live Lula)
Presidente também enfatizou a importância de acolher novos filiados e investir em formação política - (crédito: Reprodução/Live Lula)

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou, em publicação feita nesta quarta-feira (11/11), que a legenda se consolida como o maior partido de esquerda da América Latina. Na declaração, o dirigente confirmou a realização da última reunião do ano do Diretório Nacional do partido nesta sexta-feira (13).

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Edinho defendeu o fortalecimento da democracia e destacou o engajamento nas redes sociais, ressaltando o trabalho do deputado federal André Janones (Rede-MG) na mobilização digital. O presidente do PT também enfatizou a importância de acolher novos filiados e investir em formação política, conectando as novas estratégias de comunicação ao legado histórico do partido na defesa dos trabalhadores.

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*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves 

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Beatriz Vasconcelos*

Estagiária da editoria de Política, Economia e Brasil

Jornalista em formação pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB). Estagiária na editoria de Política, Economia e Brasil.

Por Beatriz Vasconcelos*
postado em 11/11/2026 15:14
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