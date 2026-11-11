Formamos o maior partido de esquerda da América Latina, diz presidente do PT

O presidente do PT, Edinho Silva, afirmou, em publicação feita nesta quarta-feira (11/11), que a legenda se consolida como o maior partido de esquerda da América Latina. Na declaração, o dirigente confirmou a realização da última reunião do ano do Diretório Nacional do partido nesta sexta-feira (13).
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Edinho defendeu o fortalecimento da democracia e destacou o engajamento nas redes sociais, ressaltando o trabalho do deputado federal André Janones (Rede-MG) na mobilização digital. O presidente do PT também enfatizou a importância de acolher novos filiados e investir em formação política, conectando as novas estratégias de comunicação ao legado histórico do partido na defesa dos trabalhadores.
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*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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