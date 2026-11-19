Jordana se pronuncia sobre rumores de romance com Alberto Cowboy após recebê-lo em casa - (crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Jordana Morais precisou recorrer às redes sociais para esclarecer a relação com Alberto Cowboy após a repercussão de um encontro entre os dois.

A advogada recebeu o ex-colega de confinamento em seu apartamento, em São Paulo, na terça-feira (17), e compartilhou registros de uma noite com vinho e conversas.

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A proximidade levantou suspeitas de um possível envolvimento amoroso, mas ela negou qualquer romance.

Em um pronunciamento publicado nesta quarta-feira (19), Jordana demonstrou incômodo com os comentários e questionou a necessidade de transformar uma reunião entre amigos em especulação sobre relacionamento.

"Como vocês sabem ontem eu recebei o Cowboy aqui em casa, assim como eu receberia qualquer outro amigo ou amiga. A gente dividiu momentos muito insanos da nossa vida, só quem tava ali dentro sabe o que viveu.

Desde então começaram a me marcar, falando de um possível casal. Cowboy passou por uma separação recente, eu admiro a Priscila [ex do Cowboy], tenho um carinho muito grande por ela e eu jamais quereria causar uma situação de desconforto pra ela", iniciou a advogada.

A ex-participante do "BBB 26" também fez questão de mencionar Priscila Monroy, ex-mulher de Cowboy. O empresário anunciou recentemente o fim do casamento, e Jordana afirmou que não gostaria de provocar qualquer constrangimento à antiga companheira do amigo.

Na sequência, a influenciadora reforçou que não existe relacionamento amoroso entre os dois e pediu que os seguidores deixassem de alimentar as especulações.

"As pessoas tão malucas, chega a ser bizarro eu ter que vir aqui e fazer pronunciamento, não, eu e Cowboy não somos um casal, somos amigos. Eu queria pedir para que vocês parassem com isso porque tem outras pessoas envolvidas com isso, tem sentimento e é muito chato.

Eu não quero estar no meio de um situação dessa, não me coloquem nisso. Para pelo amor de Deus. Nenhum homem pode chegar perto de mim, todo homem vira um casal, pelo amor de Deus. Que mundo que vocês estão vivendo? Eu tô me sentindo muito desconfortável de estar vindo fazer isso aqui", completou Jordana.

Encontro despertou especulações

A repercussão começou depois que Jordana mostrou a visita de Alberto Cowboy em seu novo apartamento. Os dois apareceram brindando com vinho, aproveitando petiscos e colocando a conversa em dia.

Em determinado momento, a advogada chegou a brincar sobre a identidade do convidado antes de revelar que se tratava do ex-brother.

A reunião aconteceu poucos dias depois de Cowboy anunciar a separação de Priscilla Monroy, o que contribuiu para a curiosidade dos internautas. A amizade entre Jordana e o empresário começou durante o "BBB 26", quando os dois dividiram o confinamento.