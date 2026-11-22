04/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Eleições 2026 na EC01 no Lago Norte. Celina Leão candidata a governadora votando. Michelle Bolsonaro e Bia Kicis candidatas ao senado - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) retornou a Brasília neste sábado (21/11) e seguiu para o hospital particular onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado, para acompanhar o estado de saúde do marido.

A ex-primeira-dama agradeceu pelas orações, pelas palavras de carinho e pelos abraços recebidos de brasileiros durante o retorno ao país.

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Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que foi direto para o hospital e atualizou os seguidores sobre o quadro clínico assim que chegou. “Já estou com o meu amor. Graças a Deus, ele está com uma cara boa e não teve febre. Estamos otimistas e confiantes de que a sonda vai ajudar bastante e de que amanhã ele estará bem melhor. Nada melhor do que ter fé e confiar em Deus, que pode todas as coisas. Vamos continuar orando por sua plena recuperação”, escreveu Michelle.

Ela também alertou os apoiadores para que “não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica”.

Bolsonaro está internado na UTI do Hospital DF Star desde sexta-feira (20/11), após queixas de fortes dores abdominais. Depois de exames, ele foi diagnosticado com obstrução intestinal e permanece sob acompanhamento médico, sem previsão de alta.

Durante a internação, Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica retirada por determinação judicial. A PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal) mantém equipes no hospital durante 24 horas para garantir a custódia do ex-presidente. O equipamento deverá ser recolocado após a alta hospitalar.