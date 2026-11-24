O deputado Aliel Machado (PV-RP) apresentou um novo relatório na noite desta segunda-feira (23/11) com novas alterações ao projeto de lei que trata da regulação econômica das big techs e da concorrência dos mercados digitais.
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As mudanças buscam viabilizar a votação da proposta, que vem enfrentando resistência do setor empresarial e de bancadas partidárias. Há possibilidade do projeto ser apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (24).
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O relator continua se reunindo com os partidos em busca de um entendimento sobre o texto. “(O relatório) está sendo avaliado pelas lideranças e continuamos conversando. Nossa expectativa é que ele continue na pauta para que, assim que tivermos maioria, podermos votar”, disse o deputado em vídeo divulgado pela assessoria.
Ainda segundo o relator, os ajustes buscam ampliar a segurança jurídica e estabelecer critérios mais objetivos para a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Entre as principais mudanças, está o estabelecimento de critérios mais objetivos para definir quais empresas estarão sujeitas ao regime especial de acompanhamento pelo Cade.
Além do critério de faturamento (faturamento anual superior a R$ 50 bilhões no mundo ou R$ 5 bilhões no Brasil), será necessário que a empresa reúna pelo menos quatro das seis características qualitativas estabelecidas no texto.
As seis características são:
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Atuação em mais de um mercado de múltiplos lados;
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Poder de mercado associado a efeitos de rede;
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Inserção relevante do agente em ecossistema digital;
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Posição estratégica que gere dependência de outras empresas;
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Acesso ou controle a grandes volumes de dados pessoais ou comerciais relevantes;
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Atuação como controlador de acesso ou de funcionamento de ecossistema digital.
O relator também reforçou os limites no estabelecimento de obrigações especiais para os agentes de relevância sistêmica. Essas medidas deverão guardar relação com os produtos e serviços indicados na decisão de designação da empresa e ser acompanhadas de justificativa econômica.
Outra mudança reduz de dois anos para um ano o prazo para que uma empresa possa solicitar a revisão de sua designação, diante de mudanças significativas nas condições de mercado. O texto também estabelece mecanismos para evitar pedidos sucessivos de revisão sem fundamento.
Em meio às críticas de que o projeto limita a liberdade de expressão, o novo relatório reforça o caráter exclusivamente econômico da proposta. É dito expressamente que o Cade não poderá resultar na imposição de obrigações que violem o direito fundamental à liberdade de expressão dos usuários das plataformas digitais, inclusive em questões relacionadas à moderação de conteúdo.
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