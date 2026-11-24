O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para São Paulo na tarde desta terça-feira (24) para participar do velório do jurista e professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) Fabio Konder Comparato, que morreu na madrugada desta terça-feira, aos 90 anos. Com a viagem, a reunião econômica prevista para esta tarde foi adiada.
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Antes de seguir para São Paulo, Lula participou, pela manhã, da cerimônia de entrega de cartas credenciais a 14 novos embaixadores estrangeiros, no Palácio do Planalto, em Brasília. O encontro com a equipe econômica estava previsto para ocorrer na agenda da tarde, mas foi retirado após a decisão do presidente de comparecer à despedida do jurista.
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Comparato era formado em direito pela USP, onde se graduou em 1959. Construiu uma trajetória acadêmica no Brasil e no exterior, com doutorado em direito pela Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), na França, em 1963. Também obteve o título de livre-docente pela Faculdade de Direito da USP, com atuação nas áreas de filosofia do direito, direitos humanos e direito político.
Na universidade, foi professor titular de filosofia do direito e recebeu o título de professor emérito de direito comercial e direitos humanos. Também foi homenageado com o doutorado honoris causa pela Universidade de Coimbra, em Portugal.
Em manifestação oficial, a Faculdade de Direito da USP publicou uma nota de pesar pela morte do professor. A diretora da instituição, professora Ana Elisa Bechara, destacou a atuação de Comparato na defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social.
"Uma das mais importantes referências do pensamento jurídico brasileiro e uma voz indispensável na defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social em nosso país", escreveu a diretora.
Na nota, Bechara também ressaltou a contribuição acadêmica e pública do jurista. Segundo ela, a importância de sua obra estava não apenas na profundidade dos estudos, mas também na coragem de levar o pensamento jurídico ao debate público e defender o compromisso do Direito com a dignidade humana.
O velório de Fabio Konder Comparato ocorre nesta terça-feira (24), das 11h às 15h, na Avenida Doutor Arnaldo, número 300, na esquina com a Rua Major Natanael, em São Paulo. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério da Consolação.