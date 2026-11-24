A sessão, que estava prevista para esta terça-feira (24/11), seria realizada na Corte de Apelação de Roma - (crédito: Lula Marques/Agência Brasil)

A Justiça italiana adiou para 2027 a audiência que vai analisar o pedido de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A sessão, que estava prevista para esta terça-feira (24/11), seria realizada na Corte de Apelação de Roma.

Os magistrados deverão avaliar se o Brasil oferece condições adequadas para que a ex-parlamentar retorne ao país e cumpra a pena determinada pela Justiça brasileira. Segundo informações do jornal O Globo, a análise será retomada em 2 de fevereiro.

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Zambelli está em liberdade na Itália desde maio deste ano, quando a Suprema Corte italiana anulou decisões anteriores que haviam autorizado sua extradição para o Brasil. Com o adiamento, a análise do caso ficará para o próximo ano, e a ex-deputada permanecerá em território italiano enquanto aguarda os próximos desdobramentos do processo.

O pedido de extradição está relacionado à condenação de Zambelli pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso em que ela perseguiu um homem com uma arma de fogo pelas ruas de São Paulo. O episódio ocorreu na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 e teve grande repercussão nacional.

A ex-deputada deixou o Brasil em 2025, depois de ser condenada pelo STF por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com cidadania italiana, ela seguiu para a Itália, onde foi localizada e presa em Roma, em julho daquele ano. A prisão ocorreu após seu nome ser incluído na lista de procurados da Interpol, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo.