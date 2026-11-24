Presidente do Senado vem atuando como aliado do governo e dado andamento a matérias prioritárias - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), sinalizou nesta terça-feira (24/11) disposição para pautar na Casa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com novas medidas de ajuste fiscal.

Questionado por jornalistas, ele considerou ter tempo para votar a medida ainda em 2026, caso haja acordo com os líderes partidários do Senado para andar com o tema. “Se conversar com os líderes e todos estiverem dispostos a fazer pelo país, independente do que tiver no texto”, disse.

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Do lado do governo, a equipe econômica trabalha em uma PEC com novas medidas de ajuste fiscal das contas públicas. Segundo a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), a proposta ainda está sendo construída e deve ser enviada ao Congresso Nacional até o final do ano.

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A líder também afirmou que a matéria não será enviada de forma “surpresa”, como o governo fez com o projeto de lei complementar (PLP) com medidas de ajuste fiscal. No início do mês, o governo tentou apresentar e votar o projeto no mesmo dia, enfrentando resistência da oposição diante da velocidade dada à tramitação da proposta.

A discussão da PEC ganhou força após a aprovação do PLP pela Câmara dos Deputados. Ela é vista como um "segundo passo" para melhorar as contas públicas. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também já sinalizou que a Casa está disposta a votar mais medidas de ajuste fiscal.

Durante a fala com jornalistas, Alcolumbre evitou comentar a possibilidade do presidente Lula (PT) enviar, ainda neste ano, um nome para o Supremo Tribunal Federal (STF). A vaga está aberta desde outubro de 2025, quando o ministro Luís Roberto Barroso anunciou sua saída.

Por outro lado, ao ser questionado sobre a promulgação da PEC da Segurança Pública, Alcolumbre disse que vai definir a data após conversar com líderes partidários nesta quinta-feira (26). A matéria teve sua votação concluída no Congresso Nacional no início do mês de novembro e aguarda sua promulgação para gerar efeitos.