Deputadas federais eleitas se reúnem para lançar a rede Mulheres que Fazem História, com foco em fortalecer a atuação feminina no Congresso - (crédito: Divulgação)

Dezoito deputadas federais eleitas se reuniram nesta terça-feira (24/11), em Brasília, para fundar a rede Mulheres que Fazem História. A iniciativa reúne parlamentares com o objetivo de mobilizar, articular e fortalecer o protagonismo e a atuação feminina no Congresso a partir de 2027.

Deputadas federais se reúnem para lançar a rede Mulheres que Fazem História, promovendo união e protagonismo femininoDivulgação

O evento ocorreu na Casa da Reputação e Influência, da Oficina Consultoria. O encontro marcou o início de uma agenda permanente de diálogo entre as congressistas, focada no compartilhamento de experiências e na definição de estratégias conjuntas de trabalho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Atuação coordenada nos espaços de poder

A rede estabelece como meta expandir a presença e a influência das mulheres nos espaços públicos de decisão. As deputadas buscam fortalecer seus mandatos e promover uma atuação articulada orientada por pautas comuns no Poder Legislativo.

A iniciativa inaugura um movimento coletivo de parlamentares que chegam ao Congresso Nacional dispostas a trabalhar unidas para construir novas diretrizes na política brasileira.

Integrantes confirmadas na mobilização

O grupo conta com dezoito deputadas federais eleitas. Entre as integrantes da rede, constam:

Anielle Franco

Natalia Boulus

Nísia Trindade

Sâmia Bomfim

Thabata Pimenta

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.