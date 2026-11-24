Dezoito deputadas federais eleitas se reuniram nesta terça-feira (24/11), em Brasília, para fundar a rede Mulheres que Fazem História. A iniciativa reúne parlamentares com o objetivo de mobilizar, articular e fortalecer o protagonismo e a atuação feminina no Congresso a partir de 2027.
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O evento ocorreu na Casa da Reputação e Influência, da Oficina Consultoria. O encontro marcou o início de uma agenda permanente de diálogo entre as congressistas, focada no compartilhamento de experiências e na definição de estratégias conjuntas de trabalho.
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Atuação coordenada nos espaços de poder
A rede estabelece como meta expandir a presença e a influência das mulheres nos espaços públicos de decisão. As deputadas buscam fortalecer seus mandatos e promover uma atuação articulada orientada por pautas comuns no Poder Legislativo.
A iniciativa inaugura um movimento coletivo de parlamentares que chegam ao Congresso Nacional dispostas a trabalhar unidas para construir novas diretrizes na política brasileira.
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Integrantes confirmadas na mobilização
O grupo conta com dezoito deputadas federais eleitas. Entre as integrantes da rede, constam:
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Natalia Boulus
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Nísia Trindade
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Sâmia Bomfim
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Thabata Pimenta
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.