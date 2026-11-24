Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei em meio ao desgaste nas relações bilaterais entre Brasil e Argentina - (crédito: Luis Robayo/AFP - 3.7.25)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconvidou o líder argentino Javier Milei para a solenidade de posse do seu quarto mandato presidencial. O evento oficial está marcado para o dia 5 de janeiro de 2027. A informação sobre o veto foi publicada pelo jornal argentino Clarín nesta terça-feira (24/11).

A apuração divulgada pelo veículo de notícias argentino detalhou também que a administração do petista definiu que o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, não retornará às suas funções no país vizinho. O diplomata brasileiro permanece fora da Argentina desde o mês de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Desgaste institucional e crise bilateral

O esfriamento na relação diplomática ocorre após o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, questionar abertamente o resultado da eleição presidencial brasileira. A disputa eleitoral culminou na derrota nas urnas de Flávio Bolsonaro (PL), aliado de Javier Milei.

Nos bastidores, as declarações do chanceler Pablo Quirno no último fim de semana, colocando em xeque a legitimidade do resultado das eleições no Brasil, foram consideradas a gota d’água pelo Executivo brasileiro. A avaliação interna é de que essas manifestações extrapolaram as divergências políticas normais entre Lula e Milei, atingindo diretamente a institucionalidade brasileira.

A retirada e o não retorno de Julio Bitelli sinalizam um endurecimento prático da postura do governo petista em relação à Casa Rosada. Nessa mesma linha de resposta, consolidou-se o entendimento de que não haverá convite formal a Javier Milei para a solenidade de início de mandato.

Reação diplomática no cenário sul-americano

No cenário regional, Javier Milei se isolou ao figurar como o único líder sul-americano a não felicitar Lula pela conquista da reeleição. Esse comportamento contrastou com a postura de outros governantes de direita do continente, que estiveram entre os primeiros a enviar felicitações ao presidente brasileiro:

José Antonio Kast, do Chile;

Rodrigo Paz, da Bolívia;

Santiago Peña, do Paraguai.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.