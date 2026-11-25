A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou, nesta quarta-feira (25/11), uma proposta que constitucionaliza o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Os senadores também aprovaram um calendário especial, possibilitando uma tramitação mais célere da matéria.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) explicita na Carta Magna que cabe à União financiar o Distrito Federal na organização e manutenção da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar, bem como na prestação de assistência financeira para a execução de serviços públicos, por meio do FCDF.

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A PEC, de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF), inicialmente também constitucionalizava que os recursos transferidos pela União ao Fundo FCDF seriam corrigidos anualmente pela variação da receita corrente líquida (RCL) da União.

O trecho, no entanto, foi retirado pelo relator senador Rogério Carvalho (PT-SE). Ele argumentou que a proposta apresentava imprecisão e omissão quanto à definição de um valor de partida para a correção dos valores do fundo.

“A falta desse valor de partida certamente levará a interpretações dúbias quanto à aplicação de futuro dispositivo constitucional, podendo inclusive suscitar conflitos com a lei já existente”, analisou o relator.

A tentativa de constitucionalizar o cálculo do FCDF veio após uma série de tentativas de mudar e reduzir os recursos destinados ao Fundo. Em agosto, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que, entre seus pontos, alterava o cálculo do Fundo.

Posteriormente, a mudança — que poderia reduzir em R$1,8 bilhões os recursos do FCDF em 2027 — foi revertida em novembro no projeto de ajuste fiscal das contas públicas.

“Essa PEC corrige o principal que: hoje, o único estado que tem que pedir autorização para fazer concurso público é o DF, mesmo com o recurso disponível”, explicou o senador Izalci. A expectativa é que a PEC seja votada pelo plenário do Senado na próxima terça-feira (1º/12), em primeiro e segundo turnos.