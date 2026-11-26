O mecanismo também prevê o envio automático de notificações à mulher protegida, à central de monitoramento e aos órgãos de segurança - (crédito: Divulgação)

A aproximação de homens submetidos a monitoramento eletrônico de mulheres protegidas por medidas judiciais poderá ser identificada por um sistema de alertas sonoros e luminosos. A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (25/11), um projeto de lei que estabelece novos mecanismos de fiscalização para agressores monitorados por tornozeleira eletrônica. A proposta busca reforçar a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, especialmente nos casos em que a Justiça determina o afastamento do agressor.

De autoria do deputado Yury Bruno (MDB-CE), o Projeto de Lei 5.542/2026 foi aprovado em votação simbólica e estabelece que a tornozeleira emita sinais sonoros e luminosos quando o homem ultrapassar o limite de aproximação definido judicialmente. A distância mínima prevista é de 100 metros, mas o magistrado poderá estabelecer outro perímetro, de acordo com as circunstâncias de cada caso.

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O mecanismo também prevê o envio automático de notificações à mulher protegida, à central de monitoramento e aos órgãos de segurança pública. A intenção é permitir que uma tentativa de aproximação seja identificada rapidamente, dando condições para que as autoridades adotem providências antes que a situação evolua para uma agressão.

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Pelo texto, a vítima poderá receber gratuitamente um dispositivo eletrônico para acompanhar os alertas e solicitar ajuda em situações de emergência. A utilização será facultativa. A medida pretende ampliar os meios de comunicação com as mulheres que estão sob proteção judicial, sem transferir a elas a responsabilidade pelo monitoramento do agressor.

A proposta também estabelece procedimentos para registrar os episódios de aproximação. Deverão ser documentados os horários dos alertas, as tentativas de contato com a vítima e o tempo necessário para a chegada das equipes policiais. O projeto prevê ainda a divulgação semestral de dados anonimizados sobre o funcionamento do sistema, incluindo ocorrências registradas, tempo de resposta das autoridades e eventuais falhas técnicas.

Durante a análise da proposta, a relatora, deputada Iza Arruda (MDB-PE), retirou do texto a previsão de contenção física remota do agressor. A possibilidade de utilização de mecanismos como choques elétricos deixou de integrar a versão aprovada pelos parlamentares. A mudança concentrou o funcionamento do dispositivo na emissão de alertas e na comunicação com os serviços responsáveis pela proteção da vítima.

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Outro ponto previsto é que o acionamento do alerta, por si só, não seja considerado prova suficiente de que houve descumprimento intencional da medida protetiva. A ocorrência, no entanto, deverá ser comunicada e poderá motivar a atuação imediata das autoridades para verificar a situação e garantir a segurança da mulher.

Com a aprovação na Câmara, o projeto segue para apreciação do Senado Federal. Caso o texto seja aprovado pelos senadores e sancionado, as novas regras entrarão em vigor 90 dias após a publicação da lei.