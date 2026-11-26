Luiz Carlos Trabuco Cappi, 75 anos, já teve a oportunidade de comandar o Ministério da Fazenda, mas recusou o convite. Em novembro de 2014, durante a formação do segundo governo de Dilma Rousseff, o então presidente do Bradesco foi procurado para assumir a pasta, mas preferiu permanecer no banco. Quase 12 anos depois, o nome do banqueiro volta a ser considerado para o mesmo cargo, desta vez no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A recusa de Trabuco foi revelada pelo próprio Lula em outubro de 2024. Durante um evento em São Paulo, o presidente contou que o banqueiro havia sido indicado para o ministério no segundo mandato de Dilma, mas optou por continuar no Bradesco pois devia ser mais rentável.

Agora, Trabuco voltou ao centro das articulações para a Fazenda. Segundo fontes ouvidas pelo Correio, ele teria aceitado o convite de Lula, mas pediu um tempo para avaliar a proposta. O banqueiro deve apresentar uma resposta definitiva até a próxima segunda-feira (30/11).

Nem Trabuco nem o governo ainda se manifestaram oficialmente sobre a possível nomeação.