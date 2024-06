Ambiente para dormir: saiba planejar o quarto para ter mais qualidade de sono

Após um dia agitado, não há nada melhor do que chegar em casa e desfrutar de uma boa noite de descanso para relaxar o corpo e a mente. Para isso, é essencial garantir que o espaço destinado ao sono, o quarto, seja adequado e planejado para proporcionar a melhor qualidade de sono possível.

"O quarto é a última mensagem que o nosso cérebro recebe antes de dormir e a primeira ao acordar, portanto a arquitetura e o design desse ambiente influencia em toda a nossa performance e nossos sentimentos ao longo do dia", afirma a arquiteta Larissa Leite (@larissaleitearquitetura). "É importante que seja confortável, harmônico e relaxante. Para que isso aconteça, até mesmo a disposição da cama, a temperatura da luz e a cor das paredes pode interferir", continua. Utilizando-se de elementos adequados, é possível criar um ambiente estratégico para um sono de qualidade.

Iluminação e temperatura

O controle da iluminação do quarto é, sem dúvidas, um dos fatores mais importantes para criar um ambiente propício a uma boa noite de sono. Segundo Fernanda Graneiro, do Studio Inquieto, quando se trata de iluminação artificial, o ideal é utilizar tons de luz mais amarelados, pois eles ajudam na produção de melatonina no corpo. "A luz branca é estimulante, então não auxilia na higiene do sono", alerta a especialista.

Os diferentes efeitos de iluminação trazem aconchego para o quarto e ajudam a desligar o corpo na hora de dormir (foto: Reprodução/Pinterest)

A criação de efeitos de iluminação artificial também é uma opção interessante. "Eu indico o uso de diferentes tipos de iluminação: luz difusa no teto para o dia a dia, luz direta na mesa cabeceira para leitura — que pode ser um abajur ou uma arandela — e uma luz indireta e suave para a noite, como uma fita de led na cabeceira. Assim, conforme vai chegando a hora de dormir, você vai diminuindo a intensidade de luz e, consequentemente, o seu ritmo", orienta Larissa Leite.

Quando o assunto é o controle da luminosidade externa, existe um amplo leque de produtos no mercado. "O uso de persianas ou modelos de cortinas com blackout é sempre uma ótima escolha", sugere. "O tipo de tecido e a textura ainda ajudam a deixar o quarto mais acolhedor", complementa a arquiteta.

Quanto à temperatura ideal, ela varia de pessoa para pessoa e de acordo com os hábitos de sono de cada um. "Seja por meio de ventilação natural, seja por ventiladores ou ar-condicionado, o ideal é que o quarto se mantenha em uma temperatura amena e sem correntes de ar direcionadas ao usuário", acrescenta Fernanda. "Um exemplo disso é o posicionamento do aparelho de ar-condicionado, que pode ajudar ou atrapalhar a noite de sono."

Mais conforto e organização

É fato que um ambiente organizado e limpo nos faz dormir mais tranquilos, então deve-se evitar excesso de objetos espalhados pelo quarto. "Utilizar caixas, planejadores, organizadores e mesas de cabeceira para guardar os pertences e deixar o ambiente limpo, evita sintomas de agitação e ansiedade", sugere Larissa. Por ser um local de longa permanência, o quarto também deve ter como premissa a iluminação e a ventilação natural. "A luz do sol ajuda a manter o ambiente salubre, assim como uma boa ventilação desse espaço", declara Fernanda.

Cortinas, com forro blackout por baixo, de tecidos mais leves, como linho ou voil, são uma ótima opção para bloquear a luz externa (foto: Reprodução/Pinterest)

Outro ponto importante para trazer mais aconchego ao quarto é a variação das texturas na cama. "Para deixá-la mais atrativa, confortável e induzir o corpo ao relaxamento, é interessante ter variedade de tecidos e tramas nas almofadas, utilizar mantas, peseiras, entre outros acessórios", explica Larissa. "Quanto ao jogo de cama, a preferência é que sejam de tecidos naturais, como algodão ou linho, para trazer maciez e suavidade."

Decoração

Dentro de um quarto, é sempre possível pensar em texturas, toques e cores para a decoração que promovem sensações de relaxamento e aconchego. Segundo Larissa, a madeira é um elemento muito interessante para esse objetivo. "Ela traz ao nosso psicológico a sensação de segurança e conforto, promovendo o relaxamento", pontua. O material pode estar presente de diversas formas: no mobiliário, no piso, em painéis, luminárias ou adornos.

Mantas, almofadas com tramas e travesseiros confortáveis deixam a cama mais convidativa e melhoram o sono (foto: Reprodução/Pinterest)

Quadros que remetem a alguma memória afetiva ou a imagens da natureza também trazem sensações positivas e são adequados para ambientes que precisam transmitir tranquilidade. "Plantinhas na decoração são sempre bem-vindas, já que aumentam o bem-estar, ajudam a reduzir o estresse e desconectar", acrescenta Larissa.

Além disso, a paleta de cores escolhida para o ambiente é essencial para tornar qualquer quarto convidativo. "Podemos usar tons mais quentes ou mais frios, desde que a composição dessa paleta esteja em harmonia com as texturas do local", sugere Fernanda. De acordo com a arquiteta, a dica é sempre tentar evitar cores muito vibrantes. "A depender de como estiverem posicionadas, elas podem ter efeito estimulante, o que não seria um ponto positivo para um quarto residencial", explica.

Atenção aos eletrônicos

Inimigos do sono, os aparelhos eletrônicos deixam o cérebro em alta atividade e precisam ser usados com moderação conforme a hora de dormir se aproxima. Assim, o mais recomendado é evitá-los no quarto. "Para quem tem dificuldade em desligar no final do dia, o ideal é que não tenha televisão no local, pois ela pode ser tão prejudicial quanto o uso de celulares antes de dormir", afirma Fernanda. "No caso de computadores, recomendo que não fiquem à vista para que o cérebro não receba estímulos de trabalho ou estudo na hora de descanso", complementa Larissa.

*Estagiária sob a supervisão

de Sibele Negromonte