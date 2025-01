Criatividade no prato: saiba como deixar saladas mais atrativas e saborosas

Que as saladas são consideradas coringas na alimentação saudável, é fato. Geralmente compostas por uma variedade de vegetais e frutas, elas são ricas em vitaminas, minerais e fibras — nutrientes essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo, controle de peso, hidratação e fortalecimento do sistema imunológico.

Mesmo com todos os benefícios à saúde, muitas pessoas ainda resistem a adicionar a salada ao cardápio do dia a dia, talvez por não a considerarem a opção mais saborosa. Apesar disso, as nutricionistas Rejane Souza, do grupo Mantevida, e Jacqueline Wahrhaftig, da Amparo Saúde, garantem que é possível tornar as saladas mais atrativas sem comprometer sua qualidade nutricional.

"Usar a criatividade na preparação é uma ótima estratégia para vencer a resistência ao consumo e aproveitar os benefícios que as saladas proporcionam", afirma Rejane. Para isso, é fundamental ter repertório. "É importante conhecer o que gostamos, quais são as nossas preferências e tentar adaptar dessa forma, ajustando a escolha da salada e dos alimentos que vão compô-la a partir disso", explica Jacqueline.

As alternativas para incrementar o prato são infinitas: variar os ingredientes, adicionar texturas, experimentar temperos e misturar sabores. Com o auxílio das especialistas Rejane Souza e Jacqueline Wahrhaftig, a Revista listou algumas dicas para inovar no consumo de saladas, acrescentando sabor e cor à mistura.

Escolha dos vegetais

Variar folhagens, vegetais e frutas é uma maneira eficiente de fugir da monotonia da alface com tomate, mantendo as saladas interessantes, nutritivas e saborosas. Segundo nutricionistas, uma boa dica é optar por ingredientes da estação, mais frescos e cheios de sabor. "Também misture as cores, garantindo variedade nutricional e visual. Combine folhas macias com vegetais crocantes e frutas suculentas", orienta a nutricionista Rejane.

Na hora de fazer a salada, é interessante variar os vegetais e frutas utilizados. (foto: Pinterest)

A alface, por exemplo, pode ser substituída ou complementada por outros tipos de folhas com diferentes texturas e sabores. "Pode-se usar folhagens mais crocantes, como a acelga, ou mais picantes, como a rúcula, ou até mesmo folhas que trazem amargor, como o agrião e a escarola. Misture esses tipos de folhagens, que têm sabores distintos, com as mais neutras, como a alface americana, romana ou roxa", detalha Jacqueline.

Temperos e molhos

Temperos e molhos são essenciais para dar sabor às saladas e torná-las mais atraentes. "Eles podem transformar ingredientes simples em pratos irresistíveis, sem comprometer a qualidade nutricional", ressalta Rejane. Para quem prefere opções básicas, sal, pimenta-do-reino e azeite já fazem diferença. Porém, as combinações podem ir além, explorando sabores azedos, salgados, ácidos e até doces.

As saladas podem ser mais atrativas e saborosas sem perder sua qualidade nutricional. (foto: Freepik)

"Existe uma série de molhos. Podemos introduzir o doce com melado ou mel, ou apostar no ácido com mostarda, limão e vinagre balsâmico", sugere Jacqueline. Outra alternativa interessante é incorporar ervas frescas, como hortelã, para um toque de frescor, ou manjericão, com seu aroma característico.

"Varie os sabores conforme o tema ou os ingredientes da salada e sempre prove e ajuste os temperos antes de adicionar o molho à receita", ensina Rejane. Um detalhe importante: o molho deve ser colocado apenas na hora de servir, evitando que as folhas murchem antes do tempo.

Sementes

As sementes também são uma adição valiosa às saladas, oferecendo sabor e uma dose generosa de nutrientes que enriquecem o prato. "Elas são fontes de gorduras saudáveis, fibras, vitaminas e minerais essenciais. Além disso, ajudam a prolongar a sensação de satisfação, contribuindo para o controle de peso", destaca Rejane.

Versáteis, as sementes podem ser usadas individualmente ou em combinações, formando um mix nutritivo e saboroso. "Existem granolas salgadas que você pode preparar em casa. Um exemplo é misturar semente de girassol, gergelim e flocos de milho, levando ao forno. Essa granola é prática, pode ser armazenada em um recipiente e usada ao longo da semana", ensina Jacqueline.

Crocância

Adicionar crocância à salada é uma maneira eficaz de torná-la mais prazerosa de comer. Há diversas opções saudáveis e saborosas para alcançar essa textura. Além dos tradicionais croutons — cubinhos de pão torrado ou tostado —, é possível incluir nozes e castanhas. Contudo, é importante moderar na quantidade, já que, apesar de nutritivas, elas são ricas em gorduras e podem elevar o valor calórico do prato. Outra alternativa deliciosa são os chips de vegetais, que podem ser feitos em casa ou adquiridos prontos.

Molho de balsâmico e mel

Molho balsâmico e mel (foto: Fotos: Pinterest)

Ingredientes:

9 colheres (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de vinagre balsâmico

1 colher (sopa) de mel

1 pitada de sal

Preparo:

Num pote de vidro (que tenha tampa) coloque todos os ingredientes. Tampe e chacoalhe bem para misturar. Mantenha o molho na geladeira por até 1 semana. Sirva com salada, legumes grelhados e assados.

Crédito: Jacqueline Wahrhaftig, Nutricionista da Amparo Saúde

Molho de mostarda

Molho de mostarda (foto: Pinterest)

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de mostarda amarela

1 colher (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de água filtrada

½ xícara (chá) de azeite

Sal e pimenta a gosto

Preparo:

Num pote de vidro com tampa, junte a mostarda, o mel, o vinagre e o azeite. Tampe e chacoalhe bem até formar um molho liso. Prove e então tempere com sal e pimenta. Tampe novamente e agite apenas para misturar Utilize a seguir ou mantenha na geladeira por até 5 dias.

*Estagiária sob a supervisão de Ailim Cabral