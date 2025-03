6 benefícios do melão para a saúde

Cultivado em diversas partes do mundo, o melão pertence à família das cucurbitáceas e engloba variedades dentro da espécie Cucumis melo. Algumas delas, como o cantaloupe e o gália, destacam-se pelo aroma intenso e pela polpa suculenta, enquanto outras, como o melão amarelo, são valorizadas pela durabilidade e sabor equilibrado.

Seja consumido in natura, em sucos ou como parte de receitas, independentemente do tipo, o melão possui uma composição nutricional que pode favorecer o organismo de diferentes maneiras. Veja a seguir!

1. Auxilia no controle do diabetes

O diabetes é uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo, caracterizada pelo descontrole dos níveis de glicose no sangue. O tratamento envolve mudanças na alimentação, prática de atividades físicas e, em muitos casos, o uso de medicamentos. Alimentos com propriedades hipoglicemiantes podem ser aliados na regulação da glicose, contribuindo para ajudar no controle da doença.

O melão, por exemplo, pode ser um aliado no controle do diabetes devido ao seu baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, que ajudam a retardar a absorção de açúcares no organismo, evitando picos de glicose no sangue. Além disso, a fruta contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que contribuem para a redução do estresse oxidativo, um fator associado à resistência à insulina.

2. Protege contra doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo e estão frequentemente associadas ao acúmulo de gordura nas artérias, hipertensão e inflamação crônica. Manter uma alimentação equilibrada, rica em compostos bioativos, pode ajudar a reduzir o risco dessas enfermidades.

O melão pode contribuir para a saúde cardiovascular devido à presença de potássio, um mineral essencial para regular a pressão arterial e reduzir o risco de hipertensão. Além disso, a fruta contém antioxidantes, como a vitamina C e o betacaroteno, que ajudam a combater o estresse oxidativo e a inflamação, fatores que podem levar a problemas cardíacos.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

3. Melhora a saúde intestinal

O equilíbrio da microbiota intestinal é essencial para a digestão, absorção de nutrientes e fortalecimento do sistema imunológico. Alimentos ricos em fibras e compostos bioativos ajudam a manter essa microbiota saudável, favorecendo o funcionamento intestinal.

O estudo “Prebiotic effect, bioactive compounds and antioxidant capacity of melon peel (Cucumis melo L. inodorus) flour subjected to in vitro gastrointestinal digestion and human faecal fermentation”, publicado na Food Research International, investigou os efeitos da farinha da casca do melão na saúde intestinal.

Os resultados demonstraram que os compostos presentes na casca favorecem a diversidade da microbiota, promovendo um equilíbrio saudável entre as bactérias benéficas. Além disso, a casca do melão apresentou efeito prebiótico, estimulando a produção de ácidos essenciais para a regulação inflamatória e fortalecimento do cólon.

O melão tem ação antioxidante, ajudando no combate aos danos causados por radicais livres (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

4. Possui ação antioxidante

O estresse oxidativo é um dos principais fatores envolvidos no envelhecimento precoce e no desenvolvimento de diversas doenças crônicas. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes pode ajudar a neutralizar os danos causados pelos radicais livres, reduzindo os impactos desse processo no organismo.

De acordo com o estudo “Phenolic profile and antioxidant activity from peels and seeds of melon (Cucumis melo L. var. reticulatus) and their antiproliferative effect in cancer cells”, publicado no Brazilian Journal of Medical and Biological Research, os extratos da casca e das sementes do melão possuem alta capacidade antioxidante. Os pesquisadores identificaram a presença de ácido gálico, catequina e eugenol, compostos que atuam na proteção contra o estresse oxidativo e podem contribuir para a manutenção da saúde celular.

5. Contribui para a hidratação do corpo

A hidratação adequada é fundamental para diversas funções do organismo, incluindo a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de toxinas. Além da ingestão de líquidos, o consumo de frutas ricas em água pode ser uma estratégia eficiente para manter o equilíbrio hídrico.

Com aproximadamente 90% de seu peso composto por água, o melão se destaca como uma excelente opção para reforçar a hidratação do corpo. Além disso, contém eletrólitos que auxiliam na manutenção do equilíbrio dos fluidos corporais e ajudam a evitar sintomas de desidratação.

6. Apresenta alto teor de proteínas e óleos saudáveis nas sementes

As sementes de melão são frequentemente descartadas, sendo vistas como subprodutos sem valor nutricional. No entanto, pesquisas indicam que elas possuem um alto teor de proteínas e lipídios saudáveis, podendo ser aproveitadas na alimentação humana e até na formulação de ração animal.

O estudo “Caracterización de las proteínas de reserva y contenido mineral de semilla de melón (Cucumis melo L.)”, publicado na Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas em 2016, analisou a composição nutricional das sementes de melão. A pesquisa demonstrou que elas contêm até 27,34% de proteínas e 35,8% de óleo, sendo 67,5% composto por ácidos graxos insaturados, essenciais para a saúde do coração. Além disso, possuem minerais importantes como fósforo, magnésio e potássio. Esses achados, por sua vez, reforçam a importância de reaproveitar as sementes da fruta na alimentação.

Consumo do melão

O melão pode ser consumido de diversas formas, seja in natura, em sucos, saladas de frutas, smoothies ou até mesmo em receitas refrescantes, como sorvetes e sobremesas leves. Sua versatilidade permite que seja incluído facilmente na alimentação diária, trazendo sabor e benefícios à saúde.

No entanto, apesar de suas propriedades nutricionais, o melão não deve substituir tratamentos médicos ou acompanhamento profissional, especialmente para pessoas com condições de saúde específicas, como diabetes ou problemas cardiovasculares. O consumo da fruta deve fazer parte de uma dieta equilibrada e ser orientado por um profissional de saúde, garantindo que seus benefícios sejam aproveitados de maneira segura.