As férias, frequentemente vista como um período dedicado ao descanso, também é a oportunidade perfeita para adotar novos hábitos, como a prática de atividade física. Enquanto no decorrer do ano as demandas do dia a dia muitas vezes dificultam a dedicação aos exercícios, nesses dias é possível aproveitar o tempo livre para se movimentar, experimentar novas modalidades e criar uma rotina que beneficie a saúde do corpo.

No período, a corrida e a caminhada, por exemplo, são ótimas opções, principalmente para aqueles que viajam para destinos deslumbrantes. “Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, destaca a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Para os mais aventureiros, a trilha também é uma alternativa. Mas, independentemente da atividade, é importante adotar alguns cuidados. “A articulação do joelho é bastante demandada durante a movimentação e, por ser responsável pela sustentação do corpo, é muito suscetível a lesões durante os exercícios. Outro problema comum desse tipo de exercício são as entorses ou torções do tornozelo, principalmente durante a realização de trilhas devido ao piso irregular”, diz o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

A seguir, confira 5 dicas para evitar lesões ao praticar esportes nas férias!

1. Escolha o calçado conforme a modalidade

Conforme o Dr. Marcos Cortelazo, para caminhar, correr ou fazer trilhas, um dos cuidados mais importantes está relacionado à escolha do sapato. “O calçado deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para seu pé e, claro, ser confortável. Além disso, o tênis escolhido deve estar de acordo com o seu tipo de pisada e a atividade física que será praticada”, explica.

A escolha do tênis pode ajudar a proteger as articulações. “No caso de caminhadas ou corridas, por exemplo, deve-se optar por tênis específicos que possuam um bom sistema de amortecimento para reduzir o impacto do contato com o solo nas articulações”, exemplifica o médico, que ressalta que, na dúvida quanto ao calçado ideal, a melhor opção é pedir orientação de um ortopedista.

2. Invista em exercícios de aquecimento e fortalecimento

Para aqueles que, apesar de não gostarem de caminhar, querem conhecer e aproveitar a paisagem, uma opção interessante é o ciclismo. Mas, por ser um esporte que exige muito do joelho, alguns cuidados também são necessários para prevenir lesões. Por exemplo, a realização de exercícios de aquecimento e fortalecimento, indispensáveis em qualquer atividade física, é especialmente importante.

“O aquecimento é indispensável para preparar não somente o joelho, mas o corpo todo, de articulações até órgãos como o coração, para o exercício que está por vir. Começar a se exercitar com o músculo e as articulações ainda rígidas pode favorecer a ocorrência de lesões”, afirma o Dr. Marcos Cortelazo.

Os exercícios de fortalecimento muscular também devem ser realizados por qualquer pessoa, e não apenas por atletas de alto rendimento. “O joelho depende da ação de 10 músculos para funcionar. Se os músculos da região estiverem fracos, a locomoção fica prejudicada e a articulação torna-se mais propensa ao desgaste e danos. Por isso, os exercícios de fortalecimento muscular são indispensáveis, afinal, quanto mais fortes forem seus músculos, mais protegidas estarão suas articulações”, diz o especialista.

As atividades físicas devem ser praticadas com auxílio de um profissional (Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock)

3. Busque o auxílio de um profissional

Esportes de aventura, como o rafting e escalada, também são bastante populares entre os viajantes nas férias. Mas esses exercícios não são denominados radicais à toa: além de serem extremamente exigentes fisicamente, os riscos são altos.

Por isso, além de todos os cuidados já citados, é fundamental que você busque um profissional especializado para acompanhá-lo durante a prática. “A prática de qualquer atividade física sem o devido acompanhamento profissional pode levar a realização incorreta, aumentando consideravelmente o risco de lesões”, afirma o Dr. Marcos Cortelazo.

4. Utilize meias elásticas de compressão

A cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita também indica o uso de meias elásticas esportivas de compressão, pois elas são capazes de “melhorar o retorno venoso, manter a musculatura aquecida, diminuir a incidência de câimbras e dores na panturrilha e reduzir a fadiga muscular, assim melhorando a performance. Além disso, essas meias ajudam na recuperação pós-exercício, pois, ao melhorar a circulação, diminuem a concentração dos ácidos lático e pirúvico, produtos de degradação que estão ligados àquela dor muscular do dia seguinte”.

No entanto, a profissional alerta que, apesar dos multibenefícios, é importante ficar atento às especificações das meias, tirar medidas para terem um ajuste perfeito nas pernas e consultar um cirurgião vascular antes de utilizá-las.

5. Fique atento aos sinais do corpo

Por fim, é importante ressaltar que, ao sentir desconfortos severos durante qualquer atividade física, é fundamental interromper o exercício e prestar atenção na evolução da dor. “Dores que ocorrem durante ou após a prática de atividade física e desaparecem espontaneamente não tendem a ser graves. Geralmente, trata-se de dores pós-esforço. No entanto, dores que não regridem espontaneamente são um sinal de alerta. Nesses casos, é fundamental que você não tente continuar a prática e busque um médico”, diz o Dr. Marcos Cortelazo.

Isso vale para tonturas, dores de cabeça ou mal-estar, que não são normais durante a atividade física e podem ser sinal de que algo está errado. “Um dos motivos da tontura e dor de cabeça nos exercícios é a falta de alimentação adequada. Por isso, é recomendado que, algumas horas antes da atividade física, você consuma alimentos como carboidratos complexos e gorduras saudáveis, que vão fornecer glicose ao organismo para ser transformada em energia”, aponta a Dra. Aline Lamaita.

Esse mal-estar também pode ser causado por exageros durante os exercícios. Por isso, se você pretende começar a praticar atividades físicas nas férias, o ideal é que o exercício seja introduzido de forma lenta e progressiva e sempre acompanhado de perto por um profissional especializado.

“Se os sintomas persistirem mesmo após a redução dos exercícios e a adoção de uma alimentação balanceada, é recomendado que você procure um médico especializado para avaliar a possível existência de problemas mais sérios, como diabetes ou pressão alta”, finaliza a cirurgiã vascular.

Por Paula Amoroso