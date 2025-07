Com uma trama modernizada e repleta de temas sensíveis ao Brasil de hoje, o remake de “Vale Tudo” estreou em 2025 cercado de expectativas, debates e olhares atentos. Sob a assinatura de Manuela Dias, a novela trouxe novas camadas a personagens já clássicos, sem abrir mão da crítica social afiada e dos dilemas morais que tornaram a obra original um marco da televisão.

A cada capítulo, o público acompanha reviravoltas que não apenas movimentam a história, mas também provocam discussões nas redes sociais e nas rodas de conversa. Confira abaixo 5 momentos impactantes da novela “Vale Tudo”!

1. Maria de Fátima vende a casa e foge para o Rio de Janeiro

O primeiro grande impacto da novela acontece quando Maria de Fátima toma uma decisão drástica: vende, às escondidas da mãe, Raquel, a única casa da família e parte sozinha para o Rio de Janeiro. O episódio revela de imediato a frieza da personagem e dá início ao principal eixo da trama: o confronto entre ambição desmedida e honestidade, agora em campos opostos da mesma família.

2. Rubinho morre antes de realizar o sonho de tocar em Nova Iorque

A morte de Rubinho, pai de Maria de Fátima, é um dos momentos mais comoventes da nova versão de “Vale Tudo”. O músico, interpretado por Julio Andrade, vinha conquistando o público com sua doçura desajeitada, sua paixão pela arte e a relação afetuosa com a ex-esposa, Raquel. Justamente quando tudo parecia finalmente se alinhar para ele — com a oportunidade de tocar em um bar nos Estados Unidos e iniciar uma nova fase —, o destino interrompe sua trajetória de maneira cruel. Quando o avião se prepara para levantar voo rumo a Nova Iorque, Rubinho sofre um ataque cardíaco fulminante.

3. Maria de Fátima invade o computador de Solange com ajuda de um hacker

Em uma das ações mais audaciosas da trama para separar Afonso e Solange, Maria de Fátima ultrapassa todos os limites ao recorrer a um hacker para acessar ilegalmente o computador da diretora de criação da Tomorrow. Com a ajuda de César, Olavo e tecnologia criminosa, ela apaga o projeto profissional da rival, que precisa cancelar a viagem com o namorado para trabalhar.

A sequência revela o quanto a personagem está disposta a sabotar quem estiver no caminho de sua ascensão social — custe o que custar. O impacto do golpe vai além do ambiente corporativo, afetando também os vínculos afetivos e abrindo caminho para novas tensões no triângulo entre Fátima, Solange e Afonso.

A rivalidade entre Heleninha e Raquel é causada por Ivan e já rendeu embates como a disputa de samba na Vila Isabel (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Raquel e Heleninha disputam samba em clima de provocação

Em um dos momentos carregados de tensão passiva da novela, Raquel e Heleninha protagonizam uma espécie de duelo — não com palavras ásperas, mas com ginga e atitude no samba. O encontro entre as duas acontece em Vila Isabel, durante um evento animado, e logo se transforma em uma disputa de presença e elegância.

A aparição de Heleninha ao lado de Ivan atiça o incômodo de Raquel, que responde com ironia e um show de samba no pé. Heleninha — levemente alcoolizada — não deixa por menos e rebate com charme e desenvoltura, em um embate que diz muito sem precisar levantar a voz. A cena é um retrato sutil da rivalidade feminina, alimentada por ressentimentos mal resolvidos e olhares cheios de subtexto.

5. Raquel rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima

Essa cena carrega forte carga simbólica e dramática, condensando anos de mágoas, traições e conflitos entre mãe e filha. Após descobrir que foi novamente enganada, Raquel confronta Maria de Fátima na frente de Odete Roitman e Celina. Logo após, ela rasga o vestido de noiva da jovem — um gesto que representa a ruptura não só familiar, mas também moral. O episódio marcou profundamente os espectadores e se tornou um dos grandes marcos visuais da novela, evocando temas de dignidade, justiça e o limite do perdão.