3 filmes que chegam ao cinema nesta semana de julho

Prepare a pipoca, porque as telonas dos cinemas estão recheadas de novidades esta semana. De super-heróis ao suspense, passando por histórias de amor, os lançamentos prometem agradar a todos os públicos. Entre estreias aguardadas e tramas eletrizantes, tem filme para emocionar, surpreender e lotar as salas. A seguir, confira a lista e escolha seu favorito para curtir uma boa sessão!

1. Superman (10/07)

“Superman” marca o início do novo Universo DC (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment)

Dirigido por James Gunn, “Superman” marca o início do novo Universo DC e traz de volta personagens clássicos da mitologia do herói. A trama acompanha Clark Kent (David Corenswet) na tentativa de equilibrar suas duas identidades: o alienígena de Krypton e o repórter humano. Em meio a novas aventuras, Superman enfrenta desafios que colocam seus princípios de justiça e esperança em choque com uma sociedade cada vez mais cética e desiludida.

2. Shadow Force – Sentença de Morte (10/07)

“Shadow Force – Sentença de Morte” narra a história de dois agentes apaixonados que lutam para proteger a família de antigos aliados (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Do gênero ação/drama, o filme acompanha a história de Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy), dois agentes de uma força secreta chamada “Shadow Force” que acabam se apaixonando. Ao quebrar uma das regras fundamentais da organização, eles se tornam alvos de seus próprios companheiros e precisam fugir com o filho. “Com uma grande recompensa pelas suas cabeças e a vingativa Shadow Force no seu encalço, a luta de uma família torna-se uma guerra total”, descreve a sinopse.

3. Emmanuelle (10/07)

“Emmanuelle” conta a história de uma jovem mulher que decide viajar sozinha para Hong Kong e explorar todo o prazer que sempre desejou (Imagem: Reprodução digital | IMOVISION, Goodfellas, Rectangle Productions e Pathé Films)

Um clássico do cinema erótico de 1974, “Emmanuelle” ganha uma nova versão para as telas dos cinemas — desta vez, com uma abordagem feminista mais alinhada com a atualidade. O filme conta a história de uma jovem mulher que decide viajar sozinha para Hong Kong a negócios.

No local, ela vê a oportunidade de explorar todo o prazer que sempre desejou e passa a se envolver com diversas pessoas poderosas. Entre os inúmeros encontros, conhece Kei, “um homem enigmático que constantemente escapa de seu alcance”, conforme descreve a sinopse — o que desperta ainda mais a curiosidade da protagonista.