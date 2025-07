Curso em Brasília ajuda mulheres a desenvolver clareza na comunicação

Voltado a mulheres empreendedoras, autônomas, gestoras, vendedoras e comunicadoras em potencial (inclusive aposentadas), o curso Solta a Voz, Mulher chega a Brasília com o objetivo de fortalecer a presença e a expressividade feminina em diferentes contextos, das negociações de trabalho às redes sociais. A oficina será oferecida nos dias 15 e 16 de agosto, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF).

A proposta é oferecer não apenas técnicas de comunicação, mas também um ambiente seguro para que os participantes possam aprender e experimentar sem julgamento. “Todas nós, em algum momento da vida, já sentimos na pele a dificuldade de soltar a nossa voz. A insegurança ao se posicionar, a sensação de que nossa fala não era relevante ou que não estávamos prontas o suficiente”, diz Regina Trindade, especialista em comunicação, que conduz o curso ao lado de Patrícia Santiago e Mônica Siqueira.









A advogada do setor de energia Renata Menescal, de 48 anos, fez um curso inaugural oferecido pelas três especialistas e planeja participar do Solta a Voz, Mulher também. De acordo com ela, a experiência foi transformadora, especialmente por ter trocas com outras mulheres que tinham dificuldade de falar em público.

“Quando vemos que esse é um problema compartilhado com várias outras pessoas, fica mais fácil se desinibir, se aprimorar e a gente poder fazer algo para que a gente tenha um crescimento nesse desenvolvimento da comunicação”, conta Renata.

Com o intuito de oferecer a formação adequada e uma rede de apoio para trazer a voz das mulheres de volta, o conteúdo inclui temas como storytelling, posicionamento e expressão com propósito. O curso será realizado dentro do estúdio de podcast da CDL-DF, o que permite às participantes vivenciarem uma experiência real de expressão.

A ideia de criar uma capacitação para reuniões, vídeos, negociações e outras ocasiões em que uma comunicação clara é necessária surgiu após as idealizadoras do projeto perceberem que as barreiras comunicacionais do sexo feminino eram praticamente as mesmas: medo de julgamento, dificuldade em organizar ideias e a sensação de não serem levadas a sério.

“Desenvolvemos um conteúdo acessível e sem jargões desnecessários, mas robusto em fundamentação técnica. O objetivo é capacitar cada participante a aprimorar suas habilidades de comunicação com confiança”, afirma Regina Trindade.

Serviço

Turma 1

Data: Sexta-feira, 15 de agosto, das 14h30 às 18h

Local: CDL-DF – Brasília/DF

Inscrições: Sympla

Turma 2

Data: Sábado, 16 de agosto, das 9h às 12h30

Local: CDL-DF – Brasília/DF

Inscrições: Sympla