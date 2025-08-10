Pequenos corredores: crianças e adolescentes no mundo da corrida

Quando se é criança, brincar pode ser a parte mais legal da rotina. Estar com os amigos, desfrutar de um bom futebol ou passar horas a fio dando nomes para bonecas. De fato, a infância é um período e tanto. Mas é nessa fase, também, que os pais aproveitam para investir no desenvolvimento dos filhos. Assim, os esportes aparecem como uma ótima alternativa. Para os adultos, todos sabem que as maratonas são um sucesso. E entre as crianças, esse universo tem sido extremamente convidativo.

No entanto, é necessário estar atento às preparações ideais para os pequenos. Em outubro, com apoio do Correio Braziliense, a Marotinha 2025 — competição para atletas mirins — promete alegrar crianças e orgulhar os pais. Dessa maneira, fica o questionamento: como prepará-los para uma corrida? Professora de educação física do Ceub, Leandra Batista afirma que o público infantil, que está nesse mundo de forma competitiva, precisa receber uma estrutura adequada de treinos.

"Em crianças que praticam corrida de forma competitiva, é essencial respeitar as fases do desenvolvimento motor, monitorar sinais precoces de dor e desconforto e adaptar atividades conforme a maturidade física e mental. A prevenção de lesões deve considerar não apenas a técnica, mas também o contexto biopsicossocial da criança", afirma. Pensando nas possíveis contusões, crianças e adolescentes estão expostas a riscos semelhantes aos dos adultos.

Na corrida, especialmente quando praticada de forma sistemática e competitiva, os principais riscos de lesões por esforço repetitivo são as apofisites, tração em áreas de crescimento ósseo (apófises), muito comuns devido à imaturidade do esqueleto ou em locais em que os tendões se inserem no osso — como calcanhar, joelhos e região pélvica. "Tensões podem gerar microlesões por uso excessivo, principalmente em fases de estirão de crescimento", descreve Leandra.

Quanto à preparação até o dia da maratona, os pais precisam olhar cuidadosamente para a rotina de treinamentos. Isso porque, segundo a profissional, a estrutura óssea e muscular de uma criança em desenvolvimento não está preparada para o impacto de treinos e corridas de longa distância, especialmente se realizados de forma intensa, frequente ou com foco competitivo. De acordo com ela, os ossos possuem regiões cartilaginosas (cartilagens fisárias), essenciais para o crescimento, mas frágeis e suscetíveis a lesões por sobrecarga.

Além disso, ossos, músculos e tendões crescem em velocidades diferentes, o que pode gerar desequilíbrios biomecânicos, tensões nos tecidos e aumento do risco de lesões. "Outro ponto é que crianças têm menor controle neuromuscular, reduzindo a eficiência na absorção de impactos e favorecendo sobrecargas em articulações e tendões. Estudos mostram que crianças entre 3 e 8 anos ainda estão desenvolvendo controle postural e coordenação — habilidades fundamentais para manter a técnica e o ritmo em corridas longas", completa.

Exemplo em casa

O primeiro exemplo sempre vem dos familiares. Se uma criança deseja surfar na onda dos esportes, muitas das influências surgem por meio de seus espelhos diários. André Alves, 35 anos, é pai do pequeno Augusto, 5. O filho vai participar da Marotinha e garante que o incentivo vem tanto dele quanto da esposa. Isso, sobretudo, porque a corrida é um hábito presente entre eles. "Faço cardio e treino musculação. Correr na rua, nessas competições, é natural para mim."

Nas populares corridas de rua, André costuma estar presente. E quando vai, o filho acompanha. Em uma dessas tantas disputas, o pequeno ficou apaixonado por uma medalha conquistada pelo pai. Desse modo, a paixão foi imediata e o pedido logo feito: "Papai, também quero uma". Por isso, os pais resolveram inscrevê-lo na competição mirim, esperando que ele aprenda sobre esse universo, mas também se divirta.

"Estamos o levando para uma pista de corrida. Lá ele corre, brinca, sem que precisemos forçar qualquer coisa. Augusto ainda é novo. Contudo, está se preparando, há dois meses", conta o pai. Assim, fica fácil equilibrar as tarefas escolares e os treinos para a competição. E claro, sem esquecer do tempo livre quando chega em casa.

Por enquanto, vencer ou perder não é importante. Todavia, André enxerga nessa fase a importância do aprendizado e, principalmente, mesclar ensinamentos que absorveu durante a infância. "Digo para ele que dê o seu melhor. Caso não vença, que busque aceitar a derrota."

André Alves e o filho Augusto são apaixonados por corrida (foto: Aquivo pessoal)

Correndo e comendo bem!

Para além da parte física, a alimentação é fundamental para que a criança realize uma excelente corrida. Com o filho, André preza por uma boa hidratação. Geralmente, Augusto come antes de treinar e tem uma 'dieta' tranquila. "Damos fruta, pão e cuscuz com ovo. Sabemos que ele é pequeno, por isso balanceamos. Oferecemos suco natural, com coisas saudáveis, sempre no meio-termo", afirma.

Entre o público adulto e infantil, essa necessidade nutricional carrega algumas diferenças. Dayanne Maynard, professora de nutrição do Ceub, explica que as fases de desenvolvimento e os objetivos fisiológicos são as questões mais importantes. No caso das crianças, a prioridade é garantir crescimento e desenvolvimento saudável. Isso significa que as necessidades energéticas englobam não apenas a prática esportiva, mas também o crescimento físico, a maturação óssea e o desenvolvimento cognitivo.

A dieta deve ser equilibrada e variada, com calorias suficientes para evitar deficiências, proteínas para construção muscular e celular e micronutrientes essenciais, como cálcio, ferro, zinco e vitamina D, que fortalecem os ossos e a imunidade. "Outro ponto importante é a menor capacidade das crianças de regular a temperatura corporal, o que torna a hidratação ainda mais crucial. Já para o atleta adulto, o foco é desempenho e recuperação", destaca.

Desse modo, a alimentação é ajustada ao tipo e à intensidade do esporte, com ênfase em proporções específicas de macronutrientes, ingestão maior de carboidratos antes e depois de treinos intensos e proteínas para recuperação. Em alguns casos, pode haver necessidade de suplementação. Quanto aos dias que antecedem a corrida, o 'carregamento' de carboidratos, comum entre atletas mais velhos, não é indicado para crianças. Isso porque elas não utilizam glicogênio da mesma forma que os adultos, apresentando maior dependência da oxidação de gorduras como fonte de energia durante o exercício aeróbico e menores reservas de glicogênio muscular e hepático.

Além disso, forçar um alto consumo de carboidratos pode causar sobrecarga calórica, desconforto gastrointestinal e alterações no metabolismo. O aconselhado é oferecer uma dieta equilibrada e rica em nutrientes: carboidratos complexos (arroz, batata, aveia, massas integrais), proteínas magras (frango, ovos, feijão), frutas, verduras e gorduras saudáveis (azeite, abacate, castanhas em pequena quantidade). "Na véspera da corrida, uma leve ênfase em carboidratos no jantar pode ajudar a garantir energia para a prova", ressalta.

Antes e depois

Pensando na refeição pré-prova, o recomendado é priorizar carboidratos leves e de fácil digestão, evitando excesso de gorduras, fibras e proteínas, para não retardar a digestão. De acordo com Dayanne, a hidratação deve estar em dia, mas sem exageros imediatamente antes da largada. "Um exemplo é pão integral com geleia de frutas, banana e iogurte natural. O ideal é que essa refeição seja feita entre 1h30 e 2h antes da competição. Se o intervalo for menor que uma hora, é melhor optar por um lanche mais leve e líquido, como um iogurte", detalha.

Nesse mesmo caminho, a recuperação pós-corrida é fundamental. Embora o desgaste muscular infantil seja menor que o de adultos, proteínas de boa qualidade ajudam na reconstrução muscular e no crescimento, como iogurte natural, leite, ovos, queijo branco e frango desfiado. É necessário repor energia com carboidratos saudáveis: frutas (banana, maçã, mamão), pão integral, arroz, batata doce ou macarrão. "Evitar ultraprocessados é essencial, pois o corpo está mais receptivo a nutrientes nesse momento, e alimentos industrializados, ricos em açúcar e gordura, podem prejudicar a recuperação e criar hábitos alimentares pouco saudáveis", finaliza.

Mais recomendações

Diretrizes internacionais e associações pediátricas esportivas orientam sobre distâncias seguras para cada fase:

• 3 a 5 anos: atividades lúdicas e recreativas, distâncias curtas (até 400m), sem foco em performance. Brincadeiras como perseguições e circuitos são mais indicadas que percursos lineares.

• 6 a 9 anos: até 1km, mantendo caráter recreativo, com foco na coordenação e resistência leve, sem cobrança de ritmo.

• 10 a 12 anos: até 2km a 3km, trabalhando técnica e resistência básica, sem pressões competitivas excessivas.

• 13 a 15 anos: até 5km, já com orientação profissional, introduzindo conceitos de treino sistematizado (alongamento, fortalecimento e periodização).

• A partir de 16 anos: distâncias acima de 5km, sempre em programas supervisionados e progressivos.

Não é aconselhado que crianças menores de 12 anos participem de provas acima de 5km ou treinos intensivos. Meias-maratonas (21km) e maratonas (42km) são totalmente contraindicadas para menores de idade, pelo risco de danos físicos permanentes e sobrecarga emocional.

Sinais de lesões

• Dor persistente mesmo em repouso ou que retorna após treinos.

• Inchaço ou sensibilidade em joelhos, calcanhares ou quadris.

• Alteração na corrida, como mancar ou evitar apoio completo do pé.

• Mudanças de humor, perda de interesse pela corrida ou queda no desempenho escolar, que podem indicar estresse físico ou psicológico.

Fonte: Professora de educação física do Ceub, Leandra Batista

Marotinha 2025

Data: 12 de outubro

Local: no Eixo Cultural Ibero-Americano, ao lado da Torre de TV

Horário: a partir das 7h

Inscrições no site oficial: www.correrbrasilia.com.br



