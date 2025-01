Corpo em harmonia! Conheça os benefícios dos treinos funcionais

Encaixar os treinos na rotina é sempre uma tarefa difícil. Aliar trabalho, cuidados com a casa e filhos, dieta e exercícios pode ser um desafio e tanto para aqueles que desejam começar práticas fitness e saudáveis, especialmente no começo do ano. Por isso, para muitos dos que não têm tanto tempo de ir à academia ou interesse em fazer musculação, os treinos funcionais são uma ótima alternativa para manter o corpo em movimento.

O treino funcional, de acordo com o professor de educação física e personal trainer Emanuel Victor, é uma metodologia de exercício que simula e potencializa movimentos naturais do dia a dia, como agachar, empurrar, puxar, saltar e girar. "Ele utiliza equipamentos variados, como kettlebells, elásticos, cordas e até o peso do próprio corpo, para desenvolver habilidades motoras e promover o condicionamento físico de forma integrada, trabalhando diversos grupos musculares ao mesmo tempo", explica.

A prática, de fato, traz inúmeros benefícios. Melhora a força, a resistência, a flexibilidade, o equilíbrio e a coordenação motora. Sendo assim, ainda contribui para prevenir lesões e impactar positivamente o desempenho físico em atividades do cotidiano ou esportes. Além disso, é um aliado no controle do peso corporal e no aumento da mobilidade articular, proporcionando mais autonomia e qualidade de vida.

Segundo o profissional, é uma metodologia que pode ser adaptada a diferentes níveis de condicionamento físico, sendo inclusivo e dinâmico. "Os treinos funcionais mais comuns incluem exercícios como agachamentos, que fortalecem pernas e glúteos, burpees, ótimos para o condicionamento físico, prancha, para trabalhar o core, levantamento terra, focado em força e estabilidade, kettlebell swing, excelente para potência e resistência, e exercícios com elásticos ou peso corporal, como flexões de braço e abdominais dinâmicos."

Leia também: Saiba como proteger sua coluna na hora de se exercitar

Grande paixão

Há quase uma década, os treinos funcionais fazem parte da rotina de Gabriela Dechiqui, 39 anos. Desde a pandemia, no entanto, ela marca presença no Centro de Treinamento Pedro Paulo (CTPP), onde pratica aulas coletivas em um formato bem atrativo. "Sempre gostei assim, por ser aberto, ao ar livre. Foi bem convidativo na época", ressalta.

Desde o início dos exercícios, as melhoras são significativas. O corpo mudou e ganhou mais força e resistência para a corrida, um de seus grandes hobbies. Hoje, Gabriela pratica treinos funcionais de duas a três vezes na semana, em horários fixos, geralmente pela manhã.

Para 2025, a expectativa, claro, é manter esses hábitos de maneira bem ativa. "Pretendo continuar com os treinos. Gosto desse formato porque os exercícios mudam toda semana, o que torna o treino dinâmico, nada previsível, sempre variamos os estímulos. Estamos sempre nos desafiando e melhorando física e mentalmente", finaliza.

Gabriela faz treinos funcionais há quase uma década (foto: Arquivo pessoal)

Impacto positivo

Educador físico e personal trainer das celebridades, Cassio Fidlay detalha que a mobilidade e a consciência corporal são dois dos pilares principais proporcionados pelos treinos funcionais. "Nas tarefas diárias se utilizam de movimentos parecidos. Por isso, ter uma mobilidade ajuda e muito sua locomoção, mudança de direção ou alongamentos necessários para o dia", descreve o profissional.

Os resultados, de acordo com Cassio, vão depender da intensidade e da quantidade de dias dos treinos realizados semanalmente. Contudo, é provável que a média ideal para se perceber tais impactos sejam vistos de um a três meses.

Além disso, os treinos funcionais, tão populares no universo fitness, levam como principal vantagem a possibilidade de realizar os exercícios sem precisar sair de casa. No entanto, ele reitera que ir à academia contribui bastante, já que o indivíduo tem mais opções para colocar sobrecarga nos movimentos.

Leia também: Fortalecimento e descanso são essenciais para prevenir lesões musculares

O que emagrece mais, funcional ou musculação?

O impacto no emagrecimento depende de cada aluno, da intensidade dos treinos e de como o corpo reage aos estímulos. O treino funcional, por ser mais dinâmico, pode gerar um gasto calórico maior durante a sessão, enquanto a musculação aumenta a massa muscular e acelera o metabolismo basal, queimando calorias mesmo em repouso. No entanto, ambos os treinos têm potencial para gerar o mesmo nível de emagrecimento quando bem orientados, e a escolha do melhor método vai depender da preferência e do objetivo do aluno.

Fonte: professor de educação física e personal trainer Emanuel Victor