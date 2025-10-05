Nova temporada do The Voice Brasil estreia nesta segunda (6/10) com novo formato e novas vozes

Lançado em 2012 no Brasil, o The Voice se inspirou no programa americano de competição musical, que tem como intuito revelar novos talentos na música, treinados por artistas de renome do país que atuam como jurados nos episódios. Rapidamente o programa se tornou um dos reality shows mais populares do país e, pela primeira vez, os 12 episódios da nova temporada serão transmitidos simultaneamente no SBT e na Disney+, às segundas-feiras, 22h30, a partir de amanhã.

O time de técnicos da nova temporada é formado por Mumuzinho, Péricles, Matheus & Kauan e Duda Beat, enquanto Tiago Leifert volta a apresentar o reality. Gaby Cabrini será responsável pela cobertura dos bastidores. Os assinantes da Disney+ terão acesso a conteúdos exclusivos e 20 minutos adicionais por episódio.

"A gente entrega muita emoção e surpresas, é um conteúdo pensado e desenvolvido por nós e pelo Boninho para oferecer uma experiência ainda maior desse formato. Acredito que essa composição é que faz a beleza dessa nova temporada. Esse retorno nos dá segurança e muito entusiasmo", ressalta Cristiano Lima, que trabalha com estratégia de conteúdo na Disney.

A disponibilidade no streaming dá ao espectador a chance de assistir ao episódio quando preferir, mas as dinâmicas e interações com o público, características do programa, irão permanecer. "A dinâmica das audições às cegas e das batalhas continua com o público. O The voice é um show democrático, no qual todos vão poder torcer e participar em algum momento", destaca Jerome Merle, que supervisiona as produções locais da plataforma.

Os executivos reforçaram, ainda, o interesse da plataforma em investir em conteúdos nacionais, desde reality shows até filmes e séries, como Capoeiras, Amor da minha vida, e Maria e o Cangaço, produções brasileiras originais lançadas recentemente na Disney+. "Além das produções originais, a gente vem investindo em formatos como novelas. A combinação desses conteúdos faz com que tenhamos mais projetos brasileiros, não só os que produzimos, mas também as aquisições que a fazemos", explica Cristiano.

Ele também enfatiza que entendem o poder, a qualidade e alcance da TV aberta no país. "estamos sempre observando o que o nosso assinante busca, fazemos essas parcerias para fazer com que o cliente se mantenha no nosso serviço por mais e mais tempo", completa.