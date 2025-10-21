10 motivos para incluir a corrida na rotina

A corrida se destaca como uma atividade física de fácil incorporação à rotina diária, oferecendo uma abordagem acessível e eficaz para promover a saúde física e mental. Com a simplicidade de calçar um par de tênis e sair para correr, ela se torna uma opção conveniente para pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).

A seguir, confira um pouco mais sobre esses e outros benefícios de incluir a corrida na rotina!

1. Melhora da saúde cardiovascular

A corrida é um exercício cardiovascular eficaz que aumenta a frequência cardíaca e fortalece o coração. Essa melhora na saúde cardiovascular reduz o risco de doenças cardíacas, como mostra a pesquisa “Do the associations of daily steps with mortality and incident cardiovascular disease differ by sedentary time levels? A device-based cohort study”, publicada na revista científica British Journal of Sports Medicine. O estudo indica que qualquer quantidade de passos acima de 2.200 por dia pode diminuir a chance de doenças cardiovasculares para períodos de sedentarismo baixo e alto.

2. Auxilia no controle da pressão arterial

Além de fortalecer o coração, a corrida também promove a vasodilatação, um processo que facilita o fluxo sanguíneo e diminui a resistência nas artérias, auxiliando no controle da pressão arterial. O estudo “Acute effects of aerobic running on blood pressure In young normotens adult“, publicado no Journal of Physical Education, evidência a afirmação.

A pesquisa constatou que a corrida de moderada intensidade e longa duração pode ser eficaz no tratamento não farmacológico da hipertensão arterial e na melhoria da saúde cardiovascular em indivíduos normotensos “e como um método não medicamentoso no tratamento de hipertensos”, conforme descreve a análise. Apesar disso, os pesquisadores recomendam mais testes para confirmar os resultados.

3. Controle de peso eficiente

Correr queima calorias de maneira significativa, sendo uma ferramenta eficaz para o emagrecimento e controle da gordura corporal. A combinação de corrida com uma dieta equilibrada promove um peso saudável. “O treino de corrida ajuda na diminuição do percentual de gordura, o que para o aluno que almeja hipertrofia muscular é bastante benéfico, pois ele terá uma definição melhor […]”, explica Rick Soares Vieira, professor especialista em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais.

4. Fortalecimento muscular global

A corrida envolve vários grupos musculares, incluindo pernas, abdômen e glúteos. Esse engajamento constante fortalece os músculos, contribuindo para uma maior resistência e reduzindo o risco de lesões. “Ao desenvolver músculos fortes e bem treinados, você aprimora o controle motor, permitindo movimentos mais precisos e coordenados. Esse controle é fundamental para atividades que exigem equilíbrio e coordenação, contribuindo para uma mobilidade eficaz no dia a dia”, acrescenta o Dr. David Gusmão, ortopedista e especialista em quadril.

Correr ajuda a liberar hormônios que proporcionam bem-estar (Imagem: pics five | Shutterstock)

5. Liberação de endorfinas e redução do estresse

A atividade física, como a corrida, estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores que proporcionam uma sensação de bem-estar. Isso reduz os níveis de estresse, ansiedade e melhora o humor. “Isso porque a atividade estimula a liberação de miocitoquinas, endorfinas e outros neurotransmissores que promovem uma sensação de bem-estar”, explica o nutrólogo especialista em obesidade Nataniel Viuniski, membro do Conselho Consultivo da Herbalife.

6. Aumento da resistência

Correr regularmente aumenta a capacidade aeróbica e anaeróbica, resultando em uma melhora significativa na resistência física. Isso se traduz em uma capacidade maior de realizar atividades físicas por períodos mais longos e intensos, já que com o tempo o corpo se adapta, tornando os movimentos mais eficientes e reduzindo a sensação de fadiga.

7. Melhora da qualidade do sono

A corrida ajuda a regular o sono e promove noites mais profundas e reparadoras. Essa melhora na qualidade do descanso ocorre porque a atividade física reduz o estresse, equilibra os hormônios e facilita o relaxamento do corpo e da mente. Com isso, o organismo se recupera melhor durante o repouso, resultando em um aumento dos níveis de energia e em maior estado de alerta ao longo do dia, o que favorece o bem-estar e o desempenho nas atividades cotidianas.

8. Impulsiona a autoestima e a confiança

Estabelecer metas de corrida e alcançá-las, como aumentar a distância ou melhorar o tempo, proporciona uma sensação de realização pessoal. Isso fortalece a autoestima e a confiança em si. Além disso, a prática regular ajuda a desenvolver disciplina, foco e resiliência — qualidades que se refletem também em outras áreas da vida.

9. Oportunidade de socialização

Participar de corridas em grupo ou integrar clubes de corrida não apenas adiciona um elemento social à atividade, mas também oferece uma rede de apoio e motivação. A conexão com outros corredores cria um ambiente positivo e encorajador, onde compartilhar metas, conquistas e desafios se torna parte da jornada. Essa troca constante ajuda a manter a constância nos treinos e torna a prática ainda mais prazerosa.

10. Estimula a conexão com a natureza

Correr ao ar livre permite apreciar a natureza, respirar ar puro e observar o entorno. Essa conexão renova as energias e melhora o humor, além de estimular a produção de vitamina D por meio da exposição ao sol, o que fortalece os ossos e o sistema imunológico. Por isso, sempre que possível, procure trocar a esteira por um parque, praia ou trilha — essa mudança traz variedade ao treino e torna a experiência muito mais prazerosa.