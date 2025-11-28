Caça-palavras e sudoku: veja os benefícios para a saúde cerebral

Os jogos, antes vistos apenas como fonte de entretenimento, hoje são reconhecidos como importantes aliados do bem-estar mental e cognitivo. Caça-palavras e sudoku, por exemplo, exercem funções que vão muito além da diversão: estimulam áreas específicas do cérebro, fortalecem habilidades intelectuais e contribuem para a manutenção da saúde neurológica ao longo da vida. Essa combinação de estímulo, foco e desafio faz com que os jogos atuem como verdadeiros exercícios para a mente.

“Eles [caça-palavras e sudoku] auxiliam na capacidade de memorização e no aumento do vocabulário, além de promoverem atividades neurais como as sinapses, que são conexões cerebrais que estimulam a memória”, explica Miria Ribeiro, psicóloga, escritora e palestrante.

Além dos ganhos cognitivos, os jogos desempenham um papel relevante na saúde emocional. Atividades lúdicas reduzem o estresse, aliviam a ansiedade, estimulam o relaxamento e promovem a sensação de prazer por meio da liberação de dopamina, neurotransmissor associado à motivação.

Prevenção de doenças neurodegenerativas

Entre as vantagens oferecidas por jogos como caça-palavras e sudoku, a prevenção de diferentes condições neurológicas é considerada uma das mais importantes. A estimulação cognitiva regular mantém o cérebro ativo e funcional, retardando o declínio natural da idade e criando uma espécie de “reserva cognitiva”, que ajuda a proteger o sistema nervoso.

Conforme explica Roberto Debski, psicólogo, médico clínico geral e especialista em Homeopatia e Medicina Integrativa, diversos estudos apontam que pessoas que utilizam esses dois passatempos com uma certa frequência têm uma proteção maior contra demência senil e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer.

Objetivos dos jogos

Criada pelo arquiteto norte-americano Howard Garns, em 1979, a atual versão do sudoku é um jogo de raciocínio e lógica em que o indivíduo precisa completar os quadrados disponíveis utilizando números de 1 a 9. Durante o desafio, contudo, não é possível inserir números repetidos nas linhas horizontais e verticais, bem como nos quadrados delimitados por linhas em negrito.

Por sua vez, a atual versão do caça-palavras, que tem sua criação atribuída a diferentes pessoas e datas, é um jogo que consiste na disposição aleatória de letras dentro de um quadrado ou retângulo. O objetivo é que, em meio ao montante de letras, a pessoa encontre e circule as palavras listadas.

O caça-palavras e o sudoku podem ser praticados por pessoas de diferentes faixas etárias (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Idades recomendadas

O caça-palavras e o sudoku podem ser praticados por pessoas de diferentes faixas etárias, desde a infância até a terceira idade, tornando-se opções versáteis para estimular o raciocínio e promover momentos de lazer. No entanto, conforme alerta o especialista Roberto Debski, é importante que o nível dos desafios esteja adequado à idade e às habilidades de cada usuário. Dessa forma, as atividades permanecem seguras, acessíveis e realmente benéficas para o desenvolvimento cognitivo em qualquer fase da vida.

Além disso, no caso das crianças, Miria Ribeiro comenta que o mais recomendado é que elas comecem a utilizar o caça-palavras e o sudoku a partir dos seis anos ou quando o processo de alfabetização for concluído. Afinal, é somente nesses períodos que conseguirão assimilar corretamente as atividades, compreender as instruções e aproveitar os benefícios cognitivos que esses exercícios proporcionam.

Tudo é uma questão de equilíbrio

Assim como em outros exercícios, sejam eles físicos ou mentais, as práticas do caça-palavras e sudoku precisam de limites. “Podemos exercer esses passatempos por um período recomendado de uma a duas horas diárias. Depois desse tempo, o corpo pede movimento. É preciso levantar-se, cuidar da hidratação etc.”, esclarece Roberto Debski.

Dicas na hora de fazer caça-palavras

De acordo com Roberto Debski, é preciso que os usuários fiquem atentos a algumas dicas na hora de fazer os passatempos. São elas:

Estabelecer um horário fixo para a prática das atividades;

Hidratar-se e descansar durante a prática das atividades;

Realizar as atividades em um ambiente com boa iluminação;

Procurar sempre melhorar, com desafios que demandem níveis progressivos de resolução.

Dessa forma, seja como passatempo, estratégia de aprendizado ou ferramenta terapêutica, os jogos se consolidam como importantes aliados da saúde. Incorporá-los à rotina, de maneira equilibrada, pode trazer benefícios significativos para todas as faixas etárias, mantendo a mente ativa, saudável e em constante evolução.