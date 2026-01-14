Barrinhas de cereais são realmente saudáveis? Nutricionista responde

Há algum tempo, as barrinhas de cereais conquistaram quem está de dieta. Práticas, não precisam de refrigeração, cabem em qualquer cantinho da mochila e, muitas vezes, se apresentam como uma boa opção de lanche mais leve. Mas até que ponto elas são realmente saudáveis?

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“As barras de cereais são ricas principalmente em fibras e carboidratos”, afirma a nutricionista Andréia Ceschin de Avelar. Segundo ela, as fibras ajudam a regular o funcionamento intestinal, já os carboidratos dão a energia necessária para realizar uma atividade física, por exemplo.

Abaixo, a nutricionista responde as principais dúvidas sobre o consumo das barrinhas de cereais. Confira!

1. Barrinhas de cereais são saudáveis, mas não exagere

A variedade de sabores parece infinita: brigadeiro, chocolate com morango, banana com mel, coco, frutas vermelhas, avelã com castanha, entre tantos outros. Segundo a nutricionista, geralmente a composição nutricional das barrinhas é realizada por meio de um cálculo dos ingredientes, feito por um profissional de nutrição.

2. Qual é a quantidade ideal de consumo?

A nutricionista aponta que “o consumo ideal é de uma a duas barras de cereais por dia. Mais do que isso, a ingestão pode se tornar calórica e levar ao aumento de peso”.

3. Barrinha de cereal de chocolate tem mais calorias

Outra ressalva da nutricionista Andréia Ceschin de Avelar sobre as barrinhas é a respeito da existência de substâncias mais gordurosas. As que contêm chocolate, por exemplo, possuem mais gordura do que as outras. Por isso, atenção, pois elas podem passar de um bom alimento para vilãs de sua alimentação.

Mesmo sendo saudáveis, as barrinhas de cereais devem ser consumidas com moderação (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

4. Consuma com moderação

Os adeptos das barrinhas de cereais ultrapassaram os limites das academias e dos praticantes de exercícios físicos. Devido aos benefícios nutricionais, tal alternativa passou a ser consumida por pessoas comuns, como forma de saciar a vontade de comer um docinho. O consumo é livre, mesmo para os que não se exercitam. “Contudo, a ingestão de no máximo duas por dia continua valendo”, diz Andréia Ceschin de Avelar.

5. Barrinhas proteicas

Além das barras de cereais, os atletas costumam ingerir também barras proteicas, que fornecem maior quantidade de proteína. “Essas, sim, devem ser ingeridas apenas com indicação de um nutricionista, uma vez que é um tipo de suplemento alimentar e deve ser utilizado somente por pessoas que praticam atividades ou atletas, que buscam ganhar massa ou definir o corpo”. O uso inadequado desse tipo de alimento pode causar sérios riscos à saúde, como a sobrecarga nos rins.

6. Opções caseiras são melhores

As receitas caseiras das barrinhas de cereais surgiram como forma de buscar um alimento ainda mais saudável. “Elas se tornam mais saudáveis por não conterem os aditivos e os conservantes das industrializadas”, afirma a nutricionista. Além desse benefício, as receitas feitas em casa permitem a livre combinação de sabores e cereais, basta usar a criatividade.