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Broches viram símbolo de protesto e estilo no Oscar 2026

De mensagens políticas a homenagens culturais, artistas exploraram o uso de broches nos looks do tapete vermelho da premiação

Ator brasileiro Gabriel Leone - (crédito: AFP)
Ator brasileiro Gabriel Leone - (crédito: AFP)

Além dos vestidos de alta-costura e da alfaiataria sofisticada, um detalhe chamou atenção no tapete vermelho do Oscar 2026: os broches. O acessório, tradicionalmente associado a um estilo mais clássico, ganhou protagonismo na cerimônia e se transformou em veículo de expressão política, cultural e pessoal entre as celebridades.

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Em meio ao glamour do Academy Awards, diversos artistas utilizaram pins e broches com mensagens de protesto. Entre eles estavam peças com a inscrição “Ice Out”, referência ao movimento que pede o fim do U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), agência ligada às políticas anti-imigração do ex-presidente Donald Trump.

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Designer de figurinos Malgosia Turzanska com broche Ice Out
Designer de figurinos Malgosia Turzanska com broche Ice Out (foto: AFP)

Outro posicionamento que apareceu nos looks do evento foi o pedido por cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas em Gaza. O movimento Artists4Ceasefire, criado em 2023, ganhou visibilidade com broches usados por artistas durante a cerimônia. Entre os símbolos vistos no tapete vermelho estava o pin de melancia, que se tornou um ícone associado à identidade e resistência palestina.

Produtor francês-tunisiano Nadim Cheikhrouha com broche Artists4Ceasefire
Produtor francês-tunisiano Nadim Cheikhrouha com broche Artists4Ceasefire (foto: AFP)

O ator espanhol Javier Bardem optou por dois broches com mensagens políticas. Um deles traz a frase em espanhol “No a la guerra” (Não à guerra, em tradução livre), interpretada como um protesto contra os conflitos entre Estados Unidos, Israel e Irã. O segundo broche manifesta apoio à Palestina, reforçando uma posição que o ator já expressou publicamente em outras ocasiões.

Javier Bardem utilizou dois broches com mensagens politicas
Javier Bardem utilizou dois broches com mensagens politicas (foto: AFP)

Entre os brasileiros, os acessórios também carregaram significado. A atriz Alice Carvalho apostou em um broche dourado em formato da América Latina invertida, com a inscrição “Abya Yala”. O termo, originário da língua kuna, povo indígena do Panamá, pode ser traduzido como “terra viva”, “terra que floresce” ou “terra madura”, e foi incorporado ao look como uma afirmação de identidade latino-americana.

Brazilian actress Alice Carvalho attends the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 15, 2026. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)
Atriz Alice Carvalho (foto: AFP)

Já o ator Wagner Moura, indicado a Melhor Ator por O agente secreto, usou um broche criado especialmente para ele pelo designer brasileiro André Lasmar. A peça representa o ramo carregado pela pomba da paz e foi confeccionada em cerca de duas semanas, simbolizando um gesto de esperança em meio a um cenário global marcado por conflitos.

Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar 2026
Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar 2026 (foto: Frederic J. Brown / AFP)

O tom político e simbólico dos broches contrastou com escolhas mais leves e bem-humoradas. A atriz Bruna Marquezine, por exemplo, surgiu com um acessório que homenageava o amigo Wagner Moura. O broche trazia as palavras “Wagner Moura” e “molho brasileiro”, além de uma bandeira do Brasil e um coração, adicionando um toque divertido ao visual.

Bruna Marquezine com broche em homenagem ao ator Wagner Moura
Bruna Marquezine com broche em homenagem ao ator Wagner Moura (foto: Reprodução/Instagram)

A tendência também apareceu entre artistas internacionais. O ator Hudson Williams chamou atenção ao combinar um terno preto da Balenciaga com um broche bicolor da Bulgari. Já Leonardo DiCaprio completou seu smoking clássico com um discreto pin em formato de abelha na lapela.

Ator canadense Hudson Williams, de Heated Rivalry, no Oscar 2026
Ator canadense Hudson Williams, de Heated Rivalry, no Oscar 2026 (foto: AFP)

Leonardo DiCaprio no Oscar 2026
Leonardo DiCaprio no Oscar 2026 (foto: AFP)

Se antes os broches eram considerados apenas um detalhe discreto do vestuário, o Oscar 2026 mostrou que o acessório pode assumir protagonismo. Entre declarações políticas, símbolos culturais e gestos de amizade, os pequenos pins provaram que, no tapete vermelho, até os menores elementos podem carregar grandes significados.

 

Saiba Mais

  • Ator brasileiro Gabriel Leone
    Ator brasileiro Gabriel Leone Foto: AFP
  • Designer de figurinos Malgosia Turzanska com broche Ice Out
    Designer de figurinos Malgosia Turzanska com broche Ice Out Foto: AFP
  • Produtor francês-tunisiano Nadim Cheikhrouha com broche Artists4Ceasefire
    Produtor francês-tunisiano Nadim Cheikhrouha com broche Artists4Ceasefire Foto: AFP
  • Javier Bardem utilizou dois broches com mensagens politicas
    Javier Bardem utilizou dois broches com mensagens politicas Foto: AFP
  • Leonardo DiCaprio no Oscar 2026
    Leonardo DiCaprio no Oscar 2026 Foto: AFP
  • Ator canadense Hudson Williams, de Heated Rivalry, no Oscar 2026
    Ator canadense Hudson Williams, de Heated Rivalry, no Oscar 2026 Foto: AFP
  • Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar 2026
    Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar 2026 Foto: Frederic J. Brown / AFP
  • Atriz Alice Carvalho
    Atriz Alice Carvalho Foto: AFP
  • Bruna Marquezine com broche em homenagem ao ator Wagner Moura
    Bruna Marquezine com broche em homenagem ao ator Wagner Moura Foto: Reprodução/Instagram
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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 15/03/2026 22:04
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