4 receitas fáceis com alimentos ricos em vitamina D para o dia a dia

Tigela de granola de aveia com iogurte, amoras frescas, morangos, kiwi, hortelã e nozes - (crédito: Freepik)

Aumentar os níveis de vitamina D no organismo pode ser mais simples e saboroso do que parece. Com a crescente busca por uma imunidade forte e ossos saudáveis, preparar refeições práticas que ajudem a atingir essa meta virou uma prioridade para muitas pessoas. A boa notícia é que ingredientes acessíveis, quando bem combinados, transformam o cardápio do dia a dia.

Pratos rápidos e nutritivos são a chave para manter uma alimentação equilibrada sem gastar horas na cozinha. Desde um peixe assado na airfryer até um café da manhã reforçado, as opções são variadas. Confira a seguir quatro receitas fáceis para incluir mais vitamina D em suas refeições.

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1. Salmão rápido na airfryer

O salmão é uma das fontes mais conhecidas e potentes de vitamina D. Prepará-lo na airfryer economiza tempo e garante um prato suculento, perfeito para um jantar durante a semana.

Tempere um filé de salmão com sal, pimenta do reino, azeite e rodelas de limão.

Pré-aqueça a airfryer a 200°C por cerca de cinco minutos.

Asse o peixe por 12 a 15 minutos, ou até que o interior esteja cozido, mas ainda macio. Sirva com uma salada de folhas verdes.

2. Omelete turbinado com cogumelos

A gema do ovo e os cogumelos, principalmente os tipos shitake e portobello, são excelentes fontes de vitamina D. Esta receita une os dois ingredientes em um prato que funciona bem no almoço ou no jantar.

Refogue cogumelos fatiados em uma frigideira com um fio de azeite e uma pitada de sal.

Bata dois ou três ovos e despeje sobre os cogumelos já macios.

Cozinhe em fogo baixo com a frigideira tampada até firmar. Dobre ao meio e sirva.

3. Sardinha na pressão com molho de tomate

A sardinha, seja fresca ou em conserva, é uma opção acessível e cheia de nutrientes, como vitamina D e ômega 3. Cozinhá-la na pressão amolece as espinhas, que se tornam comestíveis e ricas em cálcio.

Na panela de pressão, faça uma cama com rodelas de cebola e tomate.

Acomode as sardinhas limpas por cima, tempere com sal, cheiro-verde e azeite.

Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 minutos após pegar pressão.

4. Iogurte fortificado com frutas

Muitos leites e iogurtes disponíveis no mercado são fortificados com vitamina D. Esta opção é ideal para um café da manhã ou lanche rápido e refrescante.

Verifique o rótulo para escolher um iogurte natural que seja enriquecido com a vitamina.

Sirva em uma tigela com frutas frescas picadas de sua preferência, como morango e manga.

Adicione uma colher de sopa de aveia em flocos ou sementes de chia para aumentar o teor de fibras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.