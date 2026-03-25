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GASTRONOMIA

4 receitas fáceis com alimentos ricos em vitamina D para o dia a dia

Do salmão na airfryer a um omelete turbinado; veja como incluir esses ingredientes poderosos no seu cardápio de forma prática e saborosa

Tigela de granola de aveia com iogurte, amoras frescas, morangos, kiwi, hortelã e nozes - (crédito: Freepik)
Tigela de granola de aveia com iogurte, amoras frescas, morangos, kiwi, hortelã e nozes - (crédito: Freepik)

Aumentar os níveis de vitamina D no organismo pode ser mais simples e saboroso do que parece. Com a crescente busca por uma imunidade forte e ossos saudáveis, preparar refeições práticas que ajudem a atingir essa meta virou uma prioridade para muitas pessoas. A boa notícia é que ingredientes acessíveis, quando bem combinados, transformam o cardápio do dia a dia.

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Pratos rápidos e nutritivos são a chave para manter uma alimentação equilibrada sem gastar horas na cozinha. Desde um peixe assado na airfryer até um café da manhã reforçado, as opções são variadas. Confira a seguir quatro receitas fáceis para incluir mais vitamina D em suas refeições.

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1. Salmão rápido na airfryer

O salmão é uma das fontes mais conhecidas e potentes de vitamina D. Prepará-lo na airfryer economiza tempo e garante um prato suculento, perfeito para um jantar durante a semana.

  • Tempere um filé de salmão com sal, pimenta do reino, azeite e rodelas de limão.

  • Pré-aqueça a airfryer a 200°C por cerca de cinco minutos.

  • Asse o peixe por 12 a 15 minutos, ou até que o interior esteja cozido, mas ainda macio. Sirva com uma salada de folhas verdes.

2. Omelete turbinado com cogumelos

A gema do ovo e os cogumelos, principalmente os tipos shitake e portobello, são excelentes fontes de vitamina D. Esta receita une os dois ingredientes em um prato que funciona bem no almoço ou no jantar.

  • Refogue cogumelos fatiados em uma frigideira com um fio de azeite e uma pitada de sal.

  • Bata dois ou três ovos e despeje sobre os cogumelos já macios.

  • Cozinhe em fogo baixo com a frigideira tampada até firmar. Dobre ao meio e sirva.

3. Sardinha na pressão com molho de tomate

A sardinha, seja fresca ou em conserva, é uma opção acessível e cheia de nutrientes, como vitamina D e ômega 3. Cozinhá-la na pressão amolece as espinhas, que se tornam comestíveis e ricas em cálcio.

  • Na panela de pressão, faça uma cama com rodelas de cebola e tomate.

  • Acomode as sardinhas limpas por cima, tempere com sal, cheiro-verde e azeite.

  • Tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 minutos após pegar pressão.

4. Iogurte fortificado com frutas

Muitos leites e iogurtes disponíveis no mercado são fortificados com vitamina D. Esta opção é ideal para um café da manhã ou lanche rápido e refrescante.

  • Verifique o rótulo para escolher um iogurte natural que seja enriquecido com a vitamina.

  • Sirva em uma tigela com frutas frescas picadas de sua preferência, como morango e manga.

  • Adicione uma colher de sopa de aveia em flocos ou sementes de chia para aumentar o teor de fibras.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/03/2026 15:30 / atualizado em 25/03/2026 15:35
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