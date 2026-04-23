Conheça a estudante que vestiu Malu Borges em evento de O diabo veste Prada 2

Quando Duda Alves se inscreveu no Concurso FAAP Moda 2025, ela disse que foi “meio em cima da hora”. Não importou, a estudante de 21 anos não só chegou à final entre os oito melhores do curso como terminou em segundo lugar e, semanas depois, viu suas criações usadas por uma influenciadora no tapete vermelho de um dos lançamentos mais aguardados do ano em Nova York.

Malu Borges escolheu um look de Duda para a premiere mundial de O diabo veste Prada 2, realizada na segunda-feira (20/4), em Nova York, evento que reuniu Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e a ex-editora chefe da Vogue Anna Wintour. Malu apareceu com uma calça branca e uma camisa puffer acinturada com bordados vermelhos, tudo da coleção De tanto pensar, senti.

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Malu Borges utilizou vestido assinado por estudante brasileira e evento de O diabo veste Prada (foto: Getty Images via AFP)

“Só caiu a ficha quando eu a vi lá mesmo”, conta Duda. “Eu assisti à premiere ao vivo pela Disney+, e uma hora a câmera focou nela. Fiquei olhando as fotos por horas. Salvei tudo”, acrescenta.

A coleção nasceu de uma percepção pessoal. Duda acreditava ser uma pessoa extremamente racional e começou o projeto explorando essa ideia. No meio do caminho, percebeu que estava errada sobre si mesma. “Ao longo do processo, entendi que razão e emoção não eram coisas separadas. Entendi que eu era muito mais emotiva do que pensava. E aí a coleção ganhou outro significado”, destaca.

O tema também é o assunto do TCC de Duda, com o qual ela se forma ainda este ano. Ao todo, foram quatro looks confeccionados em quase seis meses: o conjunto usado por Malu, uma saia balonês e uma blusa de tricô, que Duda aprendeu a fazer do zero para a coleção, um top feito com mais de 3 mil bolinhas de gude e um vestido de 20 quilos, trançado à mão com 20 metros de tecido.













Mas o detalhe mais afetivo está no bordado. As peças foram bordadas por Duda e pelas mulheres da sua vida, como mãe, avós, tias e melhores amigas. “Tem um pedacinho de cada mulher que eu amo naquelas peças. Sou apaixonada por elas por causa disso.”

O filme que fez querer fazer moda

Segundo a estudante, O diabo veste Prada é o filme que a fez querer seguir a carreira na moda. Ver seu trabalho no evento de lançamento da sequência foi algo que ainda processa. “É muito doido. A Anna Wintour apareceu no mesmo ambiente que o meu look. Foi surreal, sem palavras”, descreve.

Para ela, o gesto de Malu Borges vai além de uma escolha de roupa. “Ela é uma das poucas influencers que dão visibilidade a quem está começando na moda. E não é uma área fácil de crescer.”

Com 21 anos e ainda na faculdade, Duda diz que o episódio mudou sua perspectiva sobre o que é possível construir ainda no início da carreira. “Me deu uma esperança de que tudo pode acontecer. Acho que dá pra sonhar muito alto, que as coisas se realizam”, ressalta.

Sobre o que espera que as pessoas sintam ao ver suas criações, a resposta é direta. “É um trabalho 100% manual, feito com muito amor e com a ajuda das pessoas que eu amo. Isso é a parte mais especial de tudo.“