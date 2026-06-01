Festa secreta em Balneário Camboriú terá baile gala de luxo

Imagem de divulgação da MP Party 2026, evento de gala exclusivo do MeuPatrocínio com temática de máscaras venezianas em Balneário Camboriú - (crédito: Divulgação)

Um evento de gala com máscaras venezianas e endereço secreto agitará Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em 27 de agosto. Trata-se da MP Party 2026, uma festa organizada pelo site de relacionamentos MeuPatrocínio, que reúne homens bem-sucedidos e mulheres jovens.

Os ingressos para homens partem de R$ 2.397, enquanto para as mulheres começam em R$ 397, com valores que aumentam a cada lote. A opção mais exclusiva, com apenas três unidades, custa R$ 19.999 e inclui um concierge pessoal e 12 meses de assinatura no plano mais alto do site.

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Esta é a segunda edição do evento promovido pela plataforma, que soma 18 milhões de usuários na América Latina. A primeira festa, realizada em São Paulo em agosto de 2025, teve alta aprovação: 92,3% dos participantes afirmaram que voltariam e 89,8% disseram que conheceram alguém durante a celebração.

Entenda o relacionamento sugar

O termo "sugar daddy" descreve homens que buscam relacionamentos com mulheres mais jovens baseados em transparência e apoio mútuo, sem os jogos das relações convencionais. Já as "sugar babies" são mulheres que valorizam a maturidade, a estabilidade e a clareza de intenções.

Caio Bittencourt, especialista em comportamento do MeuPatrocínio, explica que esses homens procuram leveza e praticidade. "A hipergamia é um modelo com muito menos joguinhos e muito mais honestidade e o mercado está pedindo isso", afirma.

Uma experiência exclusiva

O formato da festa inclui a revelação do local secreto apenas na semana do evento, uma seleção rigorosa de convidados e um código de vestimenta de gala. A proporção é de três "sugar babies" para cada "sugar daddy", o que mantém o caráter seletivo da experiência.

Pela primeira vez, a festa ocorrerá em Santa Catarina, e o sigilo sobre o endereço faz parte da proposta. "Essa festa representa muito mais do que uma celebração, é um marco para todos que fazem parte da história do MeuPatrocínio", diz Bittencourt. "O valor vai muito além do preço."

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.