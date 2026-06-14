O trabalho do fisioterapeuta brasiliense que levou Guto Miguel ao topo

Por trás de todo campeão existe uma disciplina rigorosa que o leva ao sucesso. Para além da explosão física e da precisão técnica, há uma engrenagem multidisciplinar complexa que funciona diariamente, sobretudo para manter o corpo do atleta resistente ao desgaste extremo que aparece em momentos de decisão. No centro dessa estrutura está Fernando Calixto (@fcalixtofisioterapia), 46 anos, fisioterapeuta brasiliense responsável por blindar as articulações e a mente da promessa do tênis mundial Guto Miguel, que conquistou o inédito Roland Garros Júnior 2026.

Enquanto o tenista desabava no saibro de Paris para comemorar uma conquista histórica, a quilômetros de distância, o olhar atento de quem trabalha nos bastidores era recarregado pelo sentimento de dever cumprido. Fernando Calixto iniciou sua trajetória profissional em 2002, moldando a carreira na fisioterapia aquática, terapia manual e no exercício terapêutico. O passaporte para o esporte de alto rendimento veio em 2015, quando passou a integrar a equipe de cuidados do piloto brasileiro Felipe Nasr, então na Fórmula 1 e hoje tricampeão consecutivo das 24 Horas de Daytona.

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A transição para o tênis e a chegada à vida de Guto Miguel aconteceram em 2024, por indicação do nutricionista Henrique Bernardes. Desde o primeiro contato, o fisioterapeuta percebeu que não se tratava de um garoto comum. "O Guto chamou a atenção não apenas pelo talento dentro das quadras, mas também pela disciplina, maturidade e comprometimento com todo o processo de preparação", revela. "Poder acompanhar sua evolução e contribuir para uma conquista como o título de campeão de Roland Garros Júnior 2026 é motivo de enorme orgulho."

O profissional faz questão de frisar que a caminhada vitoriosa não é um esforço isolado, destacando o suporte dos pais de Guto e de uma equipe integrada por treinadores, preparador físico, psicólogo e médico do esporte. "O primeiro grande pilar dessa trajetória é a família, que o sustenta diariamente. O Guto tem a felicidade de contar com pais extremamente presentes e dedicados ao desenvolvimento dos filhos, além de uma estrutura familiar sólida, baseada em valores, disciplina e fé", afirma Fernando.

A engenharia do corpo

O saibro europeu é conhecido por ser a superfície mais implacável do circuito, exigindo deslizamentos constantes, frenagens bruscas, ralis extenuantes e horas de confronto. Engana-se, porém, quem pensa que o plano para Roland Garros foi traçado de última hora. Fernando explica que o segredo do sucesso na França foi a consistência do trabalho realizado na rotina diária em Brasília, que une treinos em dois turnos e sessões de fisioterapia ao fim do dia.

"A preparação para um torneio como Roland Garros não acontece apenas nas semanas que antecedem a competição. Ela é construída ao longo de todo o ano", explica o fisioterapeuta. "Nosso principal objetivo é manter o atleta sempre em seu máximo potencial de mobilidade e flexibilidade, além de livre de tensões e restrições que possam comprometer a qualidade do movimento", completa.

Para resistir à mecânica agressiva das quadras de terra batida, Fernando utilizou uma combinação de terapia manual, fisioterapia aquática e recursos tecnológicos de eletroterapia e crioterapia, adaptados dia após dia.

Durante os dias intensos de um Grand Slam, o tempo corre contra o corpo. A rotina de recovery liderada por Calixto precisava ser milimétrica para garantir que Guto entrasse em quadra competitivo na rodada seguinte. O protocolo começava imediatamente após o último ponto. "Durante uma semana de torneio, a recuperação precisa ser encarada como parte da própria competição. Assim que a partida termina, o processo já começa", detalha.

Embora as macas e os aparelhos desempenhem um papel crucial, o profissional ressalta que o sucesso da fisioterapia depende de fatores biológicos básicos. Para o especialista, os dois pilares mais importantes da recuperação não estão, necessariamente, dentro da sala de fisioterapia: o sono e o tempo adequado de descanso, associados a uma nutrição e uma hidratação bem conduzidas, são fundamentais para alçar voos maiores.

Blindagem emocional

Para além dos músculos e tendões, a presença de Fernando Calixto no box do atleta cumpre uma função psicológica vital em torneios em que a pressão externa é sufocante. Apesar de não estar presente na França, a relação de simbiose entre fisioterapeuta e tenista atua como um escudo contra a ansiedade, mesmo que em distância quilométricas. "Muitas vezes, ajudamos a proteger o atleta de situações que possam aumentar o nível de estresse ou ansiedade durante os torneios, funcionando como mais um elemento de estabilidade dentro de um ambiente naturalmente cercado de pressão", detalha.

Essa blindagem, segundo ele, contribui para que o atleta permaneça focado. Passada a euforia da final em Paris, os dias têm sido de alegria, gratidão e sensação de dever cumprido, mas sem espaço para deslumbre. O staff de Guto Miguel entende o troféu de 2026 como um começo, não como um ponto final. Essa conquista, para quem vive a rotina ao lado de Guto, representa muito mais do que um título. Ela simboliza um processo construído ao longo do tempo, com muito esforço, disciplina e confiança entre o atleta, sua família e todos os profissionais envolvidos.

Para quem acompanha os bastidores, existe uma satisfação enorme em ver que todo o trabalho realizado produziu resultados em um dos maiores palcos do tênis mundial. "O título de Roland Garros Júnior 2026 é um marco extraordinário, mas entendemos que ele representa mais um passo importante dentro de um processo contínuo de desenvolvimento. O foco permanece no crescimento do Guto como atleta e como pessoa, sempre buscando prepará-lo da melhor forma para os desafios cada vez maiores do tênis profissional", finaliza Calixto.



