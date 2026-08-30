A paz na impermanência: como o budismo ensina a viver a vida sem peso

O caos do agora, as marcas do passado e o excesso de futuro são desafios contemporâneos. O refúgio contra o adoecimento mental atual não promete fórmulas mágicas de felicidade, milagres ou atalhos instantâneos. Pelo contrário: encanta diversos públicos justamente pela sobriedade de sua proposta — a de aprender a encarar a vida exatamente como ela é. E, diante dessa perspectiva, o budismo une e reúne aqueles que tentam ser melhores em se autoconhecer.

Entre os alpendres e o silêncio da quadra 315 Sul, a transição da curiosidade inicial para a prática espiritual rotineira revela um movimento coletivo em busca de serenidade e compaixão em tempos de incerteza. À frente do Templo Shin Budista Terra Pura de Brasília desde 2022, o monge Keizo Doi, 38 anos, nascido em Hiroshima e ordenado ainda na juventude no Japão, tem acompanhado de perto a busca daqueles que tentam, entre tantas dúvidas, entender onde nascem suas tristezas.

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Para o sensei, a procura crescente pela filosofia budista no Ocidente reflete uma necessidade de ruptura com conceitos engessados e a procura por uma visão de mundo alinhada com as transformações humanas. "Aqueles que não concordam necessariamente com a visão de mundo das religiões predominantemente cristãs no Brasil procuram outras espiritualidades. E o budismo mostra algo completamente diferente: a lei da impermanência, onde o que surge vai desaparecer", acredita o monge Keizo.

Segundo o líder religioso, a raiz do sofrimento humano (dukkha) reside, justamente, no descompasso entre as expectativas de controle e a natureza inconstante da vida. "A angústia surge da lacuna entre a realidade e a ilusão. O Buda, criador dessa filosofia, revelou, séculos atrás, que o controle sobre a nossa condição física e mental está fora de nós. Quando você vive considerando que, ao ter seu desejo saciado, alcançará a felicidade, isso não vai acontecer. Ao alcançar o que desenhou, você quer mais. Nessa busca incessante pela felicidade, a pessoa fica infeliz", adverte o sensei.

Com isso, de acordo com ele, a verdadeira emancipação vem do entendimento da causa e do efeito dos fenômenos. De acordo com Keizo, a oscilação entre momentos de alegria e de dor prende o indivíduo em um ciclo contínuo de ilusões, conhecido como samsara. A superação dessa dinâmica é o objetivo central da prática espiritual. "Sair desse lugar chama-se moksha, a libertação. Isso é o ideal do budismo, o que o budismo busca? Levar as pessoas à outra margem".

O sensei Keizo Doi acredita que o budismo tem atraído muitas pessoas (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Diante das incertezas

E esse outro lado da ponte, para muitos, pode ser o destino final. Mas, no budismo, é apenas parte de um caminho que parece nunca acabar. Esse despertar espiritual, entretanto, pode nascer por diversos motivos. O assistente social e pedagogo José Aguilera, 55 anos, teve o ponto de virada na sua aproximação com a prática em 2016, a partir de uma provocação ecumênica. "Assisti a um vídeo do papa Francisco sobre o diálogo inter-religioso que calou intensamente dentro de mim. Eu já frequentava timidamente o templo, e aquela mensagem despertou o desejo de conhecer melhor a prática budista", conta.

Com a convivência rotineira na sangha (comunidade), o entendimento dos conceitos essenciais da filosofia passou a se dar pela vivência direta dos limites humanos. "Conteúdos como a impermanência e o desapego são compreendidos pela experiência de nossa existência e relações. Até hoje me lembro de uma das primeiras prédicas que ouvi no templo: qual deveria ser a atitude de um budista diante da morte? Não temer, não chamar, não esperar", reflete Aguilera.

Na visão dele, a recitação do namo amida butsu (eu busco refúgio na luz infinita), mantra sagrado muito utilizado no budismo, não isola o praticante das contradições e imperfeições da vida diária, mas constrói a consciência necessária para enfrentá-las. "Essa prática não nos deixa imunes às misérias humanas, mas nos coloca em estado de consciência de que temos esses limites. O budismo é lindo até a gente precisar colocá-lo em nosso dia a dia."

Para o agente de polícia Lucas de Alencar Oliveira, 42, o contato com o budismo começou como interesse acadêmico nas ciências humanas, mas consolidouse na vivência prática no início de 2019, durante um período de transição pessoal e profissional. "No final de 2018, estava passando por uma fase desafiadora, querendo fazer uma transição profissional, precisando melhorar a forma como estava me relacionando em casa, e sentia uma vontade de conhecer o budismo como praticante", relembra.

O acolhimento no Templo Shin Budista de Brasília impulsionou uma mudança profunda na gestão das emoções diárias. Diariamente, a recitação do nome do Buda Amida (namo amida butsu) atua como um lembrete direto de ética e clareza mental. "Não é um recurso mágico ou metafísico, serve como uma recordação do caminho ensinado pelo Buda para a gente trilhar no nosso dia a dia, tentando, ao máximo ,evitar sofrimento para nós e para as outras pessoas, me ajuda bastante nos momentos em que sou tomado por ignorância, raiva, apego, para lembrar que não devo ser dominado por esses sentimentos."

Lucas ressalta que o foco no presente é a ferramenta indispensável para evitar o esgotamento na rotina contemporânea. Contudo, o maior desafio é estar efetivamente neste momento. Com tantos excessos estimulando visitas inesperadas ao futuro, imaginando cenários que ainda nem existem, ele sempre tenta perceber tais sentimentos ruins. Isso, sobretudo, para sofrer menos e evitar que divague em sofrimentos que, talvez, nunca aconteçam.





Guia de termos

Namo amida butsu: mantra de devoção ao Buda Amida no Budismo Terra Pura.

Obon Matsuri: festival japonês budista de homenagem aos antepassados.

Dukkha: conceito budista para o sofrimento, insatisfação e impermanência da vida.

Samsara: o ciclo de nascimento, morte e renascimento.

Moksha: libertação espiritual do ciclo de renascimento (principalmente no Hinduísmo).

Sangha: a comunidade espiritual de praticantes e monges budistas.

Nirvana: estado de iluminação e fim do sofrimento no budismo.

Karma: lei moral de causa e efeito impulsionada pelas ações intencionais.

O mundo saha: o mundo físico, caracterizado pelo sofrimento e pela paciência necessária para suportá-lo.

No "aqui e agora"

A expansão do budismo no Brasil deixa de ser um fenômeno puramente religioso para se tornar uma resposta sociocultural e psíquica às pressões do mundo contemporâneo. Em uma sociedade marcada pelo ritmo frenético das capitais, os ensinamentos da filosofia oriental e suas práticas ancestrais extrapolam os limites dos templos. Eles passam a ser incorporados tanto na clínica psicológica, como uma ferramenta valiosa de regulação emocional, quanto nos estudos sociológicos, integrando a dinâmica cosmopolita de cidades estruturadas em torno do contato cultural, como Brasília.

Doutor em psicologia clínica e especialista em neuropsicologia, o professor do Centro Universitário Uniceplac Rafael Alberto Moore explica que a ciência passou a olhar atentamente para a filosofia com o objetivo de orientar a população para um viver mais conectado ao presente. "Aspectos como o desapego, a aceitação e a prática da meditação passaram a ser incorporados em muitas correntes de terapia. O budismo é uma inspiração para a psicologia em orientar para um viver de maior aceitação com as nossas limitações e abdicar do nosso desejo de controlar o que não podemos", aponta.

Segundo o especialista, os efeitos práticos da autocompaixão e da presença plena atuam desarmando o hábito da autocrítica destrutiva. "A meditação ajuda a mudar o enfoque dos pensamentos para o presente e a regular as emoções, como a respiração. Já a autocompaixão é importante porque muitas pessoas com quadros de depressão e ansiedade são muito críticas e exigentes consigo. Esses exercícios as ajudam a se desligar desses pensamentos muito negativos e a interromper as cobranças e críticas excessivas".

Aposentada e frequentadora do templo desde 2013, Graça Monteiro, 74, chegou ao templo por meio de uma amiga, neta de japoneses, que a convidou para fazer um curso de iniciação ao budismo. "Venho de família católica, estudei em colégio de freiras e achei tudo aquilo muito diferente do meu cotidiano. Passei cerca de dois anos frequentando o templo para, então, adotá-lo como prática diária", conta. Até aqui, a parte mais desafiadora — e também a melhor — tem sido aprender a lidar com aquilo que ela não pode controlar.

Graça vê, em si mesma, muita dificuldade em entender as incertezas que, naturalmente, costumam aparecer. Ainda assim, acredita que a rotina é o que ajuda a firmar o que absorve dessa filosofia. "Não sou o tipo de pessoa que senta para meditar. Prefiro adotar a prática da atenção plena no 'aqui e agora'. Se estou respondendo a perguntas, estou respondendo a perguntas. Não estou pensando no café da manhã nem no que tenho para fazer mais tarde. Isso é viver no presente, e impacta diretamente a nossa saúde mental. Esquecer que existe um celular ali ao lado ainda é um dos maiores desafios."

De acordo com a aposentada, atualmente, existe uma banalização de conceitos milenares no mercado de bem-estar, que transformam esses conhecimentos em comércio. "Assim como existe o greenwashing, agora temos o wellness washing, tomando como base os conceitos budistas. Pessoas e organizações estão ganhando dinheiro com isso e essa é a lógica do mercado. Mas o budismo é sobre experienciar a vida em seus mais diversos aspectos."

Graça Monteiro acredita que o budismo a ajuda a entender as incertezas da vida (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A busca por sentido

A popularização dessas práticas e o crescimento do "budismo secular" ou do mindfulness no Ocidente não surpreendem. Muito pelo contrário. É de total sentido que muitos estejam buscando sentido para as próprias jornadas e emoções. Para a professora de relações internacionais do Ceub Aline Thomé, o fenômeno é um resultado natural e esperado da fluidez cultural em uma sociedade urbana e acelerada.

"Adotar as técnicas que a gente chama de mindfulness, ou budismo secular, envolve toda uma busca por tranquilidade, por lidar com angústias, com uma aceleração excessiva e ansiedades que fazem parte do nosso cotidiano enquanto humanidade, que vive sob a lógica do sistema capitalista", reflete a professora. "Buscar recursos para lidar com o caos de um meio urbano é esperado. Tanto no formato secular quanto no formato religioso, essa busca é uma resposta ao modelo de sociedade em que vivemos”, completa.

Aline Thomé destaca, ainda, que o ambiente urbano da capital federal funcionou como um terreno fértil para a consolidação e a popularização do Templo Shin Budista e de seus eventos comunitários, como a tradicional quermesse do Obon Matsuri, além de fazer com que a população mais jovem se sentisse à vontade para fazer visitas e conhecer o local.

"Brasília é uma cidade de formação cosmopolita, criada no centro do Brasil e constituída pela vinda de imigrantes de todos os cantos e por representantes de embaixadas e organismos internacionais. Temos um caldeirão cultural aqui, e é totalmente esperado que isso tenha aberto espaço para a presença da filosofia budista na cidade".

Tipos de Budismo

Theravada

É a escola mais antiga e preservada que existe hoje, predominantemente praticada no Sudeste Asiático (Sri Lanka, Tailândia, Mianmar, Camboja e Laos).

Mahayana

É a maior vertente do budismo em número de praticantes. Expandiu-se pelo Leste Asiático (China, Japão, Coreia, Vietnã).

Vajrayana

Desenvolveu-se como uma evolução do Mahayana e é a forma predominante na região do Himalaia (Tibet, Nepal, Butão e Mongólia).

Cura, presença e entendimento

Para quem adota a filosofia budista na vida pessoal, o entendimento dessas premissas muda radicalmente o enfrentamento de crises. A psicóloga Jessica Jorge Carvalho, 32, começou a frequentar o templo em 2016, após a morte precoce de um amigo. Apesar de ter convivência com a cultura japonesa desde pequena, os mantras e hábitos (como o de tirar os sapatos antes de entrar em um ambiente fechado) não causaram estranhamento devido à familiaridade, e a filosofia parecia ser exatamente o que precisava no momento.

Mais tarde, os conceitos que aprendeu serviram de ancoragem durante um dos momentos mais difíceis da sua vida, daqueles que ela nunca imaginou que viveria: o diagnóstico e o tratamento de um câncer de mama em estágio 3. "A impermanência nos ajuda a ver as coisas sob outro foco: se tudo vai acabar, quer dizer que nenhum sofrimento é eterno. A percepção da impermanência me auxiliou no enfrentamento do câncer de mama. Foram momentos de muito medo, mas tive a certeza de que todas essas dificuldades em algum momento cessariam. Receber um diagnóstico fatídico determina como será um período da sua vida, mas não determina como você escolhe lidar com aquilo”, detalha.

Em remissão desde abril desse ano, ela ainda atribui muito do bom andamento do tratamento à tranquilidade da mente e à aceitação do quadro que estava vivendo. Além do impacto na regulação emocional e nas tomadas de decisão, Jessica ressalta que o budismo engaja o indivíduo na transformação social e na defesa das minorias. "Perceber a interdependência entre as pessoas me fez atentar ainda mais para a necessidade de melhorarmos nossa vida em sociedade. Estamos interligados por um ciclo de interdependência com todas as pessoas, logo a injustiça e a intolerância devem ser veementemente combatidas".

Para Jessica, o budismo foi um reencontro consigo mesma (foto: Arquivo pessoal)

O papel do ensinamento

No final de tudo, o budismo é uma religião ou uma filosofia? Para Keizo Doi, os dois. ”Se você estudar filosofia, vai perceber que é uma religião; se estudar religião, vai ver que é uma filosofia”, brinca. Todavia, de acordo com o sensei, o que importa são os ensinamentos. Os aprendizados diários e a inserção deles no cotidiano. Os mantras, as perspectivas e a crença. Tudo isso é o suficiente para quem deseja uma história com mais sentido.

“Os ensinamentos funcionam como o veículo para atravessar o rio turbulento das paixões humanas. Quando o sofrimento se extingue, atinge-se o nirvana, descrito como o estado de suprema tranquilidade”, acrescenta o líder religioso. Diferentemente do que muitos imaginam no Ocidente, onde o budismo é associado exclusivamente a longas horas de meditação ou a regras rígidas de conduta diária, a tradição Shin Budista da Terra Pura enfatiza a simplicidade e a acessibilidade para pessoas comuns.

"Quando se trata do Budismo, a primeira coisa que a pessoa pensa é a meditação. Na meditação, o objetivo é encontrar o Buda para você sair do samsara. A recitação do nome do Buda também tem o mesmo objetivo: atender ao chamado do Buda. O resto é floreio. Ler sutra, oferecer incenso, limpar o altar — é isso. O resto é floreio, mas a gente também faz", complementa o sensei em tom bem-humorado.

Ao lidar com os inevitáveis percalços da vida diária no mundo contemporâneo — o mundo saha, "onde você tem que aturar" —, a filosofia budista convida à observação atenta do próprio karma, evitando culpar terceiros pelos reveses vividos. "Quando a gente vivencia algum sofrimento, nossa tendência é procurar a causa alheia. Mas no budismo não existe causa alheia do sofrimento. Sempre o que você pensou, falou e agiu acarreta algum karma", conclui Keizo Doi. ,E assim, esse estilo de vida tem alcançado tantas pessoas. Mostrando que o sofrimento é inerente à causa humana, mas que a felicidade também.

Última oportunidade

Durante as festividades do templo, destaca-se a realização da tradicional quermesse, um momento de celebração e integração que une a dimensão espiritual à vivência comunitária. O evento, que ocorreu durante os finais de semana de agosto, termina hoje. No espaço, fiéis e visitantes se reúnem em um ambiente festivo repleto de barracas de comidas típicas, apresentações culturais e atividades recreativas, fortalecendo os laços sociais e a preservação das tradições locais. O festival começa às 16h e vai até as 22h, no Templo Shin Budista da Terra Pura, na 315/316 Sul.

Lugares para conhecer

— Templo Shin Budismo de Brasília (Terra Pura), fica na EQS 315/316, na Asa Sul.

— Comunidade Zen Budista de Brasília (Soto Zen), localizada na CLN 116, Bloco H, na Asa Norte.

— Centro Budista Tibetano Shiwa Lha (Tradição Gelug), situado na SHCGN 705, Bloco L, na Asa Norte.

— Sociedade Vipassana de Brasília (SVB), localizado SGAN 909 Módulo F, na Asa Norte

— BSGI — Brasil Seikyo (Budismo Nitiren), localizado no Centro Cultural de Brasília — Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES).