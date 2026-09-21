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Morango cravejado: conheça a nova aposta das confeitarias

Depois do sucesso do morango do amor, os doces com calda de açúcar cristalizado e chocolate ganharam uma nova versão que está movimentando as confeitarias locais

Morango Cravejado Maggiore Doceria - (crédito: Divulgação/@maggioredoceria)
Morango Cravejado Maggiore Doceria - (crédito: Divulgação/@maggioredoceria)

Depois do sucesso do morango do amor, os doces com calda de açúcar cristalizados ganharam uma nova versão que vem chamando a atenção nas redes sociais e nas vitrines de confeitarias do Distrito Federal: o morango cravejado. A novidade transforma a fruta em mais uma aposta para quem trabalha com doces e busca acompanhar as tendências que surgem nas redes sociais. 

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A palavra “cravejado” remete a uma superfície coberta por pequenos detalhes, e é justamente essa a aparência do doce. Depois de receber uma camada de chocolate branco ou preto, o morango é finalizado com pequenos pedaços de caramelo de açúcar, que criam uma textura crocante e um efeito visual semelhante ao de uma joia cravejada.

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Novas confeiteiras aproveitam a tendência

Para quem começou recentemente na confeitaria, acompanhar as tendências também pode ser uma oportunidade de aumentar as vendas e conquistar novos clientes. É o caso da estudante de direito Lorenna, de 22 anos, que começou a trabalhar com doces em julho deste ano.

Lorenna conta ao Correio que iniciou no ramo da confeitaria, com a produção de pão de mel com casquinha e, depois, passou a vender bombons tradicionais de morango. Foi após acompanhar vídeos de confeiteiros nas redes sociais que decidiu incluir o morango cravejado no cardápio. “Achei que seria uma boa colocar no cardápio”, conta. 

Segundo Lorenna, o interesse do público pelo produto foi motivado pelo sucesso da tendência nas redes sociais, com isso, a expectativa é aproveitar o momento para aumentar os ganhos e conquistar reconhecimento no ramo da confeitaria. 

A estratégia deu super certo, Lorenna conta que em uma semana, chegou a vender 120 bombons cravejados. A novidade do bombom cravejado também emplacou no aumento das encomendas que a confeiteira tem durante a semana. “As pessoas gostam de novidade. É o momento que tenho de mostrar o meu diferencial e acompanhar as tendências”, afirma.

Apesar do sucesso, Lorenna acredita que a quantidade produzida deve diminuir quando a febre passar. A ideia é manter o produto no cardápio e apostar em novos sabores, atualmente, ela trabalha com outras versões para sair do tradicional, como a versão de maracujá. 

Morango cravejado
Além do morango cravejado tradicional, a confeiteira Lorenna inovou e trouxe o sabor maracujá (foto: Divulgação/_loriele._)

Morango do amor x cravejado 

Lorenna explica que a diferença do morango do amor, para o cravejado está na finalização. Enquanto o morango do amor recebe uma cobertura de açúcar cristalizado, o cravejado passa pelo açúcar já quebrado e depois é banhado em chocolate.

Para manter o produto mesmo depois da tendência, a confeiteira também acompanha novas possibilidades de consumo. Entre as ideias estão versões com chocolate e sobremesas para datas comemorativas, como o Natal.

Tendência também chega as confeitarias mais experientes 

O morango cravejado, no entanto, não chama a atenção apenas de quem está começando a empreender. Confeitarias que já atuam no mercado também enxergam na novidade uma oportunidade de renovar o cardápio e atrair consumidores.

Na Maggiore Doceria, localizada na Asa Sul, a tendência foi incorporada depois que a equipe percebeu o crescimento do interesse pelo produto. “Depois do sucesso do morango do amor no ano passado, vimos o cravejado ganhando espaço e resolvemos trazer a novidade para a Maggiore com a nossa identidade, qualidade e sabor”, conta Iara Gama, proprietária da confeitaria ao Correio

Morango Cravejado Maggiore Doceria
Morango Cravejado Maggiore Doceria (foto: Divulgação/@maggioredoceria)

Segundo Iara, os bombons de morango já estavam entre os produtos mais procurados pelos clientes, mas o interesse aumentou depois da popularização do morango do amor. Com a chegada do cravejado, a confeitaria registrou aumento médio de aproximadamente 57% nas vendas do produto, chegando a mais de 70% nos dias de maior procura.

O custo de produção, no entanto, é um pouco maior, principalmente pelo uso de chocolate branco de maior qualidade. Para Iara, o primeiro atrativo é visual. “A aparência e a novidade” chamam a atenção, mas é o sabor que faz o consumidor voltar, afirma.

A empresária também vê as redes sociais como um dos principais motores das tendências na confeitaria. “As tendências chegam muito rápido e precisamos estar sempre atentos para inovar e aproveitar, mas sem perder a qualidade e a identidade da Maggiore”, diz.

*Estagiária sob supervisão de Rafaela 

Saiba Mais

  • Morango cravejado
    Além do morango cravejado tradicional, a confeiteira Lorenna inovou e trouxe o sabor maracujá Foto: Divulgação/_loriele._
  • Morango Cravejado Maggiore Doceria
    Morango Cravejado Maggiore Doceria Foto: Divulgação/@maggioredoceria
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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 21/09/2026 16:35
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