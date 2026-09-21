Morango cravejado: conheça a nova aposta das confeitarias

Depois do sucesso do morango do amor, os doces com calda de açúcar cristalizados ganharam uma nova versão que vem chamando a atenção nas redes sociais e nas vitrines de confeitarias do Distrito Federal: o morango cravejado. A novidade transforma a fruta em mais uma aposta para quem trabalha com doces e busca acompanhar as tendências que surgem nas redes sociais.
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A palavra “cravejado” remete a uma superfície coberta por pequenos detalhes, e é justamente essa a aparência do doce. Depois de receber uma camada de chocolate branco ou preto, o morango é finalizado com pequenos pedaços de caramelo de açúcar, que criam uma textura crocante e um efeito visual semelhante ao de uma joia cravejada.
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Novas confeiteiras aproveitam a tendência
Para quem começou recentemente na confeitaria, acompanhar as tendências também pode ser uma oportunidade de aumentar as vendas e conquistar novos clientes. É o caso da estudante de direito Lorenna, de 22 anos, que começou a trabalhar com doces em julho deste ano.
Lorenna conta ao Correio que iniciou no ramo da confeitaria, com a produção de pão de mel com casquinha e, depois, passou a vender bombons tradicionais de morango. Foi após acompanhar vídeos de confeiteiros nas redes sociais que decidiu incluir o morango cravejado no cardápio. “Achei que seria uma boa colocar no cardápio”, conta.
Segundo Lorenna, o interesse do público pelo produto foi motivado pelo sucesso da tendência nas redes sociais, com isso, a expectativa é aproveitar o momento para aumentar os ganhos e conquistar reconhecimento no ramo da confeitaria.
A estratégia deu super certo, Lorenna conta que em uma semana, chegou a vender 120 bombons cravejados. A novidade do bombom cravejado também emplacou no aumento das encomendas que a confeiteira tem durante a semana. “As pessoas gostam de novidade. É o momento que tenho de mostrar o meu diferencial e acompanhar as tendências”, afirma.
Apesar do sucesso, Lorenna acredita que a quantidade produzida deve diminuir quando a febre passar. A ideia é manter o produto no cardápio e apostar em novos sabores, atualmente, ela trabalha com outras versões para sair do tradicional, como a versão de maracujá.
Morango do amor x cravejado
Lorenna explica que a diferença do morango do amor, para o cravejado está na finalização. Enquanto o morango do amor recebe uma cobertura de açúcar cristalizado, o cravejado passa pelo açúcar já quebrado e depois é banhado em chocolate.
Para manter o produto mesmo depois da tendência, a confeiteira também acompanha novas possibilidades de consumo. Entre as ideias estão versões com chocolate e sobremesas para datas comemorativas, como o Natal.
- Leia mais: Aprenda a fazer receita de morango do amor
Tendência também chega as confeitarias mais experientes
O morango cravejado, no entanto, não chama a atenção apenas de quem está começando a empreender. Confeitarias que já atuam no mercado também enxergam na novidade uma oportunidade de renovar o cardápio e atrair consumidores.
Na Maggiore Doceria, localizada na Asa Sul, a tendência foi incorporada depois que a equipe percebeu o crescimento do interesse pelo produto. “Depois do sucesso do morango do amor no ano passado, vimos o cravejado ganhando espaço e resolvemos trazer a novidade para a Maggiore com a nossa identidade, qualidade e sabor”, conta Iara Gama, proprietária da confeitaria ao Correio.
Segundo Iara, os bombons de morango já estavam entre os produtos mais procurados pelos clientes, mas o interesse aumentou depois da popularização do morango do amor. Com a chegada do cravejado, a confeitaria registrou aumento médio de aproximadamente 57% nas vendas do produto, chegando a mais de 70% nos dias de maior procura.
O custo de produção, no entanto, é um pouco maior, principalmente pelo uso de chocolate branco de maior qualidade. Para Iara, o primeiro atrativo é visual. “A aparência e a novidade” chamam a atenção, mas é o sabor que faz o consumidor voltar, afirma.
A empresária também vê as redes sociais como um dos principais motores das tendências na confeitaria. “As tendências chegam muito rápido e precisamos estar sempre atentos para inovar e aproveitar, mas sem perder a qualidade e a identidade da Maggiore”, diz.
*Estagiária sob supervisão de Rafaela
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