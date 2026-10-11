A importância do treino de glúteos para fortalecer o músculo

Passar muitas horas sentado no trabalho, manter a mesma posição em frente ao computador e negligenciar a prática diária de exercícios. Essa rotina, cada vez mais comum no cotidiano moderno, costuma vir acompanhada de um jargão que ganhou força no universo da atividade física: a amnésia glútea. O nome curioso sugere que o músculo esqueceu como funcionar, mas a explicação científica e prática passa longe de um "desligamento" definitivo do corpo.

A expressão popular é usada para descrever uma alteração no recrutamento da região. "Esse termo popular é usado para descrever uma situação em que os músculos do glúteo apresentam dificuldade para participar de determinados movimentos. O mais importante aqui é esclarecer que seu músculo não esquece de seu funcionamento e fica 'desligado'. Normalmente, é só uma alteração no recrutamento", explica o professor de educação física e personal trainer Emanuel Victor.

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Com isso, o mito de que apenas o trabalho de escritório e o sedentarismo são os responsáveis diretos pela condição cai por terra na avaliação do especialista. "Baixo nível de atividade física e ficar sentado podem contribuir, mas lesões anteriores, dores, período de imobilização e redução da força podem contribuir na alteração de sua função", ressalta Emanuel. Ele lembra, ainda, que não há uma base literária forte que crave a sobrecarga do trabalho remoto como causadora isolada, embora o excesso de horas na mesma posição traga adaptações musculoesqueléticas.

Entre os sinais de alerta de que a musculatura precisa de atenção, o personal indica a dificuldade para produzir força, perda do desempenho e desconforto. No entanto, ele também adverte: tentar isolar a dor no glúteo é um erro comum. "O glúteo participa do controle do quadril e dos membros inferiores. Alterações de força podem modificar a forma como se movimenta e, logicamente, vir a contribuir para dores na lombar, no quadril e no joelho, mas nada de forma isolada. Quando falamos de corpo humano, estamos falando de uma máquina altamente eficaz no sentido de usar diversas musculaturas para um único movimento", pondera.

Do cuidado à performance

Na prática, direcionar atenção e estímulo específico para esse grupo muscular vai muito além do apelo estético. Para a estudante de psicologia e influenciadora digital Karina Oliveira (@kah.ooliveira), 24 anos, a virada de chave no treino aconteceu quando ela decidiu estruturar um dia focado exclusivamente no segmento. E para ela, que tanto trabalha e estuda, passando horas do dia sentada, esse caminho foi inegociável.

"Hoje faço um treino de glúteos isolado uma vez por semana, com uma carga mais intensa e bastante foco na execução. O que fez muita diferença para mim foi justamente começar a dar um estímulo mais específico para o glúteo, porque, mesmo que ele também seja recrutado em outros treinos de membros inferiores, percebi uma evolução muito maior quando passei a ter um dia dedicado a ele", conta Karina, ressaltando o cuidado em respeitar os dias de descanso para a recuperação adequada do músculo.

Os ganhos, segundo ela, refletem no bem-estar diário e na saúde mental. "Além da evolução estética, sinto principalmente um aumento de força. E acho que o treino também trabalha muito a mente. Conforme você vai aumentando a carga e percebendo que consegue executar aquele exercício com mais peso e segurança, isso gera uma sensação muito grande de evolução e confiança. Hoje, inclusive, o treino de glúteos é um dos momentos em que me sinto mais forte", revela.

Karina destaca que os resultados consolidados exigiram tempo e paciência, especialmente com a rotina acelerada e os dias caóticos. "Comecei a perceber mudanças mais significativas quando realmente passei a ter um foco maior no treino isolado. Diria que foi depois de aproximadamente um ano de consistência e de um treinamento mais direcionado. Isso também me fez entender que não existe resultado imediato. O desenvolvimento muscular é um processo de médio e longo prazo e depende muito de consistência, treinamento adequado, alimentação e descanso", observa.

Hoje, Karina prioriza o treino de glúteos para atrair resultados rápidos (foto: Arquivo pessoal)

O papel da prevenção

A respeito da visão sobre a saúde mecânica do corpo, a profissional de educação física Thaís Feitosa Morais, da Cia Athletica, reforça que o deficit de ativação nos glúteos se manifesta no dia a dia como fraqueza, dificuldade de sentir o glúteo trabalhando e compensações perceptíveis com a lombar e os posteriores de coxa.

Thaís ressalta que o aumento do ritmo de trabalho em estilo home office acende um alerta preventivo, pois a combinação do tempo prolongado na cadeira com vícios de postura tende a diminuir a eficiência funcional dos glúteos. Ainda assim, vale destacar que essa não é a única causa. "Quando a musculatura atua de forma ineficiente, há um aumento direto de sobrecarga sobre as articulações vizinhas, fazendo com que a lombar, o quadril e os joelhos compensem o esforço durante os movimentos mais simples da rotina", detalha.

Para prevenir o problema e garantir a ativação correta no cotidiano, a especialista reforça que a musculação tradicional aliada a pequenas pausas ativas é a estratégia mais eficaz. "O segredo para reverter esse quadro está em integrar a musculação ao estilo de vida — utilizando exercícios estratégicos como a elevação pélvica, abduções na máquina ou com elástico e variações de agachamento —, combinada com o hábito fundamental de evitar o sedentarismo prolongado, levantando da cadeira com frequência e caminhando ao longo do dia", conclui Thaís.

A busca pela constância e pela estruturação dos treinos também faz parte da rotina da influenciadora e farmacêutica Flávia Castilho (@flavitchaoc), 26. Para otimizar os resultados e garantir a recuperação muscular adequada, ela aposta em um planejamento semanal bem definido.

"Tenho um dia específico da semana focado em glúteos e mais dois dias destinados ao treino de pernas. Um deles é voltado para posterior de coxa e o outro para quadríceps. Dessa forma, consigo trabalhar bem cada grupo muscular e ter um tempo adequado de descanso entre os treinos. Acho que essa divisão tem funcionado muito bem para mim", explica .

Assim como no trabalho de força focado, os benefícios de uma rotina estruturada transcendem o aspecto visual e impactam diretamente a funcionalidade do organismo. "Além das mudanças estéticas, percebi que tenho muito mais disposição no meu dia a dia. Também sinto uma melhora significativa na minha resistência durante a prática de esportes. Hoje consigo treinar e praticar atividades físicas com mais energia e condicionamento", destaca.

Flávia, que também enfrenta uma rotina desgastante de trabalho, viu com mais demora a recompensa dos treinos. Entretanto, reforça que a consistência é a chave para continuar acreditando nos resultados e evitando que a frequência na academia não tenha impacto. "Comecei a perceber mudanças já no primeiro mês, principalmente depois que consegui estabelecer uma rotina de treinos mais estruturada. Com a constância, os resultados foram ficando cada vez mais visíveis. Para mim, manter a frequência foi essencial para perceber uma evolução realmente consistente", conclui Flávia.

Flávia acredita que a constância é a chave para ter bons resultados (foto: Fotos: Arquivo pessoal)



