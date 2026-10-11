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Fitness e Nutrição

A importância do treino de glúteos para fortalecer o músculo

Muito além do apelo estético, o treino dedicado aos glúteos previne compensações articulares, melhora o desempenho físico e combate os efeitos do sedentarismo

A atividade física é crucial para a prevenção da amnésia glútea - (crédito: Freepik)
A atividade física é crucial para a prevenção da amnésia glútea - (crédito: Freepik)

Passar muitas horas sentado no trabalho, manter a mesma posição em frente ao computador e negligenciar a prática diária de exercícios. Essa rotina, cada vez mais comum no cotidiano moderno, costuma vir acompanhada de um jargão que ganhou força no universo da atividade física: a amnésia glútea. O nome curioso sugere que o músculo esqueceu como funcionar, mas a explicação científica e prática passa longe de um "desligamento" definitivo do corpo.

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A expressão popular é usada para descrever uma alteração no recrutamento da região. "Esse termo popular é usado para descrever uma situação em que os músculos do glúteo apresentam dificuldade para participar de determinados movimentos. O mais importante aqui é esclarecer que seu músculo não esquece de seu funcionamento e fica 'desligado'. Normalmente, é só uma alteração no recrutamento", explica o professor de educação física e personal trainer Emanuel Victor.

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Com isso, o mito de que apenas o trabalho de escritório e o sedentarismo são os responsáveis diretos pela condição cai por terra na avaliação do especialista. "Baixo nível de atividade física e ficar sentado podem contribuir, mas lesões anteriores, dores, período de imobilização e redução da força podem contribuir na alteração de sua função", ressalta Emanuel. Ele lembra, ainda, que não há uma base literária forte que crave a sobrecarga do trabalho remoto como causadora isolada, embora o excesso de horas na mesma posição traga adaptações musculoesqueléticas.

Entre os sinais de alerta de que a musculatura precisa de atenção, o personal indica a dificuldade para produzir força, perda do desempenho e desconforto. No entanto, ele também adverte: tentar isolar a dor no glúteo é um erro comum. "O glúteo participa do controle do quadril e dos membros inferiores. Alterações de força podem modificar a forma como se movimenta e, logicamente, vir a contribuir para dores na lombar, no quadril e no joelho, mas nada de forma isolada. Quando falamos de corpo humano, estamos falando de uma máquina altamente eficaz no sentido de usar diversas musculaturas para um único movimento", pondera.

Do cuidado à performance

Na prática, direcionar atenção e estímulo específico para esse grupo muscular vai muito além do apelo estético. Para a estudante de psicologia e influenciadora digital Karina Oliveira (@kah.ooliveira), 24 anos, a virada de chave no treino aconteceu quando ela decidiu estruturar um dia focado exclusivamente no segmento. E para ela, que tanto trabalha e estuda, passando horas do dia sentada, esse caminho foi inegociável.

"Hoje faço um treino de glúteos isolado uma vez por semana, com uma carga mais intensa e bastante foco na execução. O que fez muita diferença para mim foi justamente começar a dar um estímulo mais específico para o glúteo, porque, mesmo que ele também seja recrutado em outros treinos de membros inferiores, percebi uma evolução muito maior quando passei a ter um dia dedicado a ele", conta Karina, ressaltando o cuidado em respeitar os dias de descanso para a recuperação adequada do músculo.

Os ganhos, segundo ela, refletem no bem-estar diário e na saúde mental. "Além da evolução estética, sinto principalmente um aumento de força. E acho que o treino também trabalha muito a mente. Conforme você vai aumentando a carga e percebendo que consegue executar aquele exercício com mais peso e segurança, isso gera uma sensação muito grande de evolução e confiança. Hoje, inclusive, o treino de glúteos é um dos momentos em que me sinto mais forte", revela.

Karina destaca que os resultados consolidados exigiram tempo e paciência, especialmente com a rotina acelerada e os dias caóticos. "Comecei a perceber mudanças mais significativas quando realmente passei a ter um foco maior no treino isolado. Diria que foi depois de aproximadamente um ano de consistência e de um treinamento mais direcionado. Isso também me fez entender que não existe resultado imediato. O desenvolvimento muscular é um processo de médio e longo prazo e depende muito de consistência, treinamento adequado, alimentação e descanso", observa.

Hoje, Karina prioriza o treino de glúteos para atrais resultados rápidos
Hoje, Karina prioriza o treino de glúteos para atrair resultados rápidos (foto: Arquivo pessoal)

O papel da prevenção

A respeito da visão sobre a saúde mecânica do corpo, a profissional de educação física Thaís Feitosa Morais, da Cia Athletica, reforça que o deficit de ativação nos glúteos se manifesta no dia a dia como fraqueza, dificuldade de sentir o glúteo trabalhando e compensações perceptíveis com a lombar e os posteriores de coxa.

Thaís ressalta que o aumento do ritmo de trabalho em estilo home office acende um alerta preventivo, pois a combinação do tempo prolongado na cadeira com vícios de postura tende a diminuir a eficiência funcional dos glúteos. Ainda assim, vale destacar que essa não é a única causa. "Quando a musculatura atua de forma ineficiente, há um aumento direto de sobrecarga sobre as articulações vizinhas, fazendo com que a lombar, o quadril e os joelhos compensem o esforço durante os movimentos mais simples da rotina", detalha.

Para prevenir o problema e garantir a ativação correta no cotidiano, a especialista reforça que a musculação tradicional aliada a pequenas pausas ativas é a estratégia mais eficaz. "O segredo para reverter esse quadro está em integrar a musculação ao estilo de vida — utilizando exercícios estratégicos como a elevação pélvica, abduções na máquina ou com elástico e variações de agachamento —, combinada com o hábito fundamental de evitar o sedentarismo prolongado, levantando da cadeira com frequência e caminhando ao longo do dia", conclui Thaís.

A busca pela constância e pela estruturação dos treinos também faz parte da rotina da influenciadora e farmacêutica Flávia Castilho (@flavitchaoc), 26. Para otimizar os resultados e garantir a recuperação muscular adequada, ela aposta em um planejamento semanal bem definido.

"Tenho um dia específico da semana focado em glúteos e mais dois dias destinados ao treino de pernas. Um deles é voltado para posterior de coxa e o outro para quadríceps. Dessa forma, consigo trabalhar bem cada grupo muscular e ter um tempo adequado de descanso entre os treinos. Acho que essa divisão tem funcionado muito bem para mim", explica .

Assim como no trabalho de força focado, os benefícios de uma rotina estruturada transcendem o aspecto visual e impactam diretamente a funcionalidade do organismo. "Além das mudanças estéticas, percebi que tenho muito mais disposição no meu dia a dia. Também sinto uma melhora significativa na minha resistência durante a prática de esportes. Hoje consigo treinar e praticar atividades físicas com mais energia e condicionamento", destaca.

Flávia, que também enfrenta uma rotina desgastante de trabalho, viu com mais demora a recompensa dos treinos. Entretanto, reforça que a consistência é a chave para continuar acreditando nos resultados e evitando que a frequência na academia não tenha impacto. "Comecei a perceber mudanças já no primeiro mês, principalmente depois que consegui estabelecer uma rotina de treinos mais estruturada. Com a constância, os resultados foram ficando cada vez mais visíveis. Para mim, manter a frequência foi essencial para perceber uma evolução realmente consistente", conclui Flávia.

Flávia acredita que a constância é a chave para atrair resultados
Flávia acredita que a constância é a chave para ter bons resultados (foto: Fotos: Arquivo pessoal)

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  • Flávia acredita que a constância é a chave para ter bons resultados
    Flávia acredita que a constância é a chave para ter bons resultados Foto: Fotos: Arquivo pessoal
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    Hoje, Karina prioriza o treino de glúteos para atrair resultados rápidos Foto: Arquivo pessoal
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 11/10/2026 06:00
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