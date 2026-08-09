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Fitness e Nutrição

Hyrox: conheça o novo fenômeno do universo fitness

Fenômeno mundial que une corrida e força funcional, o Hyrox sai das grandes arenas de competição para transformar a rotina e o condicionamento dos apaixonados por atividade física

Adriano Lira é professor de educação física e praticante de Hyrox - (crédito: Fotos: Arquivo pessoal)
Adriano Lira é professor de educação física e praticante de Hyrox - (crédito: Fotos: Arquivo pessoal)

A rotina de quem busca por um estilo de vida mais saudável não é nada fácil. Dieta, alimentação e presença constante nos treinos são afazeres essenciais. No entanto, durante esse processo, há quem precise experimentar e descobrir novos balanços. A moda do momento é o Hyrox, modalidade esportiva e competitiva que nasceu na Alemanha, em 2017, mas que agora entra nas academias tradicionais como uma opção para aqueles que desejam mais força e resistência. 

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Unindo a corrida de longa distância a exercícios de força funcional, o método ganha espaço por oferecer um estímulo metabólico completo, capaz de sintetizar ganho de resistência e força em uma única sessão. De acordo com o educador físico Rafael Ribeiro, sócio da FAST Trainning, diferentemente de modalidades que demandam alta complexidade técnica, como o CrossFit, o Hyrox aposta em movimentos acessíveis para criar atividades inclusivas, dinâmicas e adaptáveis. 

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Segundo o profissional, a alternância entre estímulos cardiovasculares e força gera adaptações profundas no organismo. "Como ela alterna corrida com exercícios de força, o organismo aprende a suportar esforços prolongados, melhorando a eficiência cardíaca, pulmonar e metabólica", detalha. O especialista destaca, ainda, que a prática contínua proporciona melhora do condicionamento físico geral, ganho de força funcional e maior gasto calórico.

A grande vantagem do Hyrox para o público praticante reside na combinação de padrões de movimento universais com a previsibilidade do formato. O ciclo envolve tiros de corrida intercalados por estações com SkiErg, remo, arremessos de bola (wall balls), afundos e empurrar ou puxar trenós. "Como toda modalidade de alta intensidade, é importante que o treinamento seja realizado com orientação profissional, e respeitando a individualidade de cada praticante, especialmente para iniciantes ou pessoas com restrições de saúde", explica Rafael. 

A importância da rotina

Para quem adotou o Hyrox ao dia a dia, o alto dispêndio energético exige atenção ao descanso e à nutrição, mas traz resultados rápidos na composição corporal e na capacidade aeróbica. O empresário Wesley do Nascimento Monteiro, 38, aderiu à modalidade no fim de 2024. Desde então, ele relata que tem vivido uma transformação física. 

"Percebi que meu corpo sofreu uma enorme diferença. O cansaço que sentia antes foi embora, tenho uma resistência bem melhor. Atualmente, consigo correr longas distâncias a uma velocidade maior", enumera. Wesley alerta apenas para a demanda energética. "O desafio é manter uma alimentação saudável com bastante proteína, pois o treino de Hyrox consome muitas calorias", ressalta.

A educadora física Rebeca Barbosa Silva afirma que a prática ajuda a desenvolver, simultaneamente, a resistência cardiovascular, a força e a potência muscular. Além disso, promove um alto gasto energético, podendo contribuir para o emagrecimento e o ganho de massa muscular quando associado a uma rotina adequada de treino e alimentação. "A atividade favorece a melhora da coordenação, do equilíbrio, da mobilidade e da capacidade funcional para as atividades do dia a dia."

Outro grande diferencial é a acessibilidade. Apesar de existir em nível competitivo, a modalidade pode ser adaptada para diferentes perfis, desde iniciantes até atletas experientes, com ajustes de carga, intensidade e ritmo de execução. "Isso permite que cada pessoa evolua respeitando o próprio nível de condicionamento", enfatiza a profissional.

Evolução e resiliência

Essa eficiência prática também é ressaltada por Adriano Lira, 37, personal trainer e praticante de Hyrox. "Como professor de educação física, recomendo como uma alternativa para quem tem pouco tempo para treinar e precisa encaixar todos os estímulos em uma única sessão de treino", afirma Lira, lembrando que a ausência de movimentos acrobáticos reduz barreiras. "Os movimentos são menos complexos e a necessidade de adaptação para o iniciante acaba sendo bem menor, tornando a aula extremamente intensa para todos os níveis de condicionamento", acrescenta.

Além da resposta estética e cardiovascular, a combinação de alta intensidade e esforço prolongado desenvolve o que os praticantes chamam de gestão de desconforto. Ex-atleta de CrossFit, a designer Alessandra Cavendish, 36, encontrou no formato o estímulo que faltava para chegar à melhor versão de si. "Acredito que o maior benefício é aprender a lidar com o desconforto. O Hyrox exige muito do corpo, mas, principalmente, da cabeça", analisa. 

Para Alessandra, o maior ganho foi comportamental. "Hoje, sinto que tenho muito mais disciplina, constância e confiança na minha capacidade de enfrentar situações difíceis. Fisicamente, ganhei muita resistência, condicionamento cardiovascular e uma consciência muito maior do meu corpo", completa a designer. Atualmente, ela conta que a resistência nas atividades nunca esteve tão boa.

E mais do que isso. Como o volume de treino é alto, a perda de gordura costuma acontecer naturalmente, mas o ganho de massa muscular nem sempre acompanha na mesma proporção. Dessa forma, ela também fica atenta a outros aspectos físicos. "Os treinos de força continuam sendo importantes para sustentar a performance e reduzir o risco de lesões", finaliza. 

Exercícios do Hyrox 

— Corrida

— SkiErg (simulador de esqui)

— Remo ergométrico

— Empurrar trenó (sled push)

— Puxar trenó (sled pull)

— Burpee Broad Jump

— Farmers Carry (caminhada carregando pesos)

— Sandbag Lunges (afundo com saco de areia)

— Wall Balls (arremesso de bola medicinal)

A modalidade em Brasília 

Ironberg Brasília: Situada na QS 3, Areal, em Águas Claras, a maior academia do mundo conta com um espaço demarcado para treinos de Hyrox.

Bodytech: Unidades como a da Asa Sul disponibilizam aulas e suporte voltados para o treino híbrido da atividade.

Riven Fitness for Life: Localizada na CRS 513, Bloco A, Loja 77, Asa Sul, oferece treinos direcionados à resistência e força. 

Saiba Mais

  • Wesley aderiu à modalidade para sua rotina
    Wesley aderiu à modalidade para sua rotina Foto: Arquivo pessoal
  • Wesley acredita que a prática o tem ajudado em diversos aspectos
    Wesley acredita que a prática o tem ajudado em diversos aspectos Foto: Arquivo pessoal
  • Alessandra deixou o CrossFit para mergulhar no mundo do Hyrox
    Alessandra deixou o CrossFit para mergulhar no mundo do Hyrox Foto: Arquivo pessoal
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 09/08/2026 06:00 / atualizado em 10/08/2026 15:19
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