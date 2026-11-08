Receitas afetivas: histórias de família e preparos para fazer

O cheiro de um bolo assando no forno, o barulho do óleo quente na panela ou o tempero de uma receita preparada sempre da mesma maneira. Às vezes, basta um desses detalhes para transportar alguém a outra época. A lembrança pode estar na cozinha da avó, nos almoços de domingo ou nas reuniões de família em que a mesa parecia pequena para tanta gente. Mais do que alimentar, a comida guarda histórias. E quando uma receita atravessa gerações, também carrega um pouco de quem a preparou.

Em muitas casas, esse patrimônio está registrado em cadernos de receitas. Alguns têm páginas amareladas, manchas de ingredientes, recortes de revistas e anotações feitas à mão. Outros são compostos por folhas soltas, papéis de cartas e pedaços de jornais guardados ao longo dos anos. Há, também, aqueles que sobrevivem apenas na memória de quem aprendeu a cozinhar observando outra pessoa.

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Independentemente do formato, esses registros preservam conhecimentos que dificilmente seriam encontrados em uma receita convencional, como o tempo exato de forno, a quantidade de tempero colocada a olho e os pequenos gestos que fazem parte da tradição de uma família. Para a chef de cozinha e professora de gastronomia Bárbara Frazão, a cozinha doméstica tem uma relação particular com a memória. Diferentemente da cozinha profissional, ela está ligada aos valores, aos aprendizados e às experiências construídas dentro de casa.

"Na minha casa, por exemplo, a comida sempre foi reunião, celebração, uma forma genuína de juntar pessoas queridas. Ela sempre foi uma maneira carinhosa de mostrar o quanto as pessoas são especiais. Servir um café com bolo, por exemplo, é uma maneira de dizer que você é importante", explica.

A chef também chama atenção para a capacidade das receitas de manter vivas as lembranças de pessoas que já morreram. O preparo de um prato, quando reproduz os modos de fazer de alguém querido, pode se tornar uma maneira de preservar sua presença no cotidiano. "As receitas ajudam a construir memória de quem não está mais presente, por meio do feitio e dos modos de preparo, baseados em quem fazia", afirma.

Uma herança à mesa

Na casa de Rute Cronemberger, de 79 anos, a comida sempre ocupou um lugar central. Natural de Campo Maior, no Piauí, ela cresceu em uma família de sete irmãos, em uma época na qual boa parte dos alimentos era preparada em casa. A ausência de padarias e de outras facilidades fazia com que bolos, biscoitos e quitutes fossem produzidos na própria cozinha. No quintal, havia um forno utilizado para assar os preparos da família. "Naquela época, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Então, tudo era feito em casa: bolo para a semana, colocava os biscoitos naqueles vidros grandes, bolinhos torrados, que duravam uma semana. Nem padaria (na cidade) tinha. Depois foi que abriram uma", lembra.

Quando se mudou para Brasília, em 1972, precisou aprender a cozinhar. Ao lado de Maria dos Prazeres Costa, conhecida como Tê, começou a experimentar receitas encontradas em revistas. Na época, as duas ainda não tinham experiência com os preparos. A aprendizagem aconteceu aos poucos, por meio de tentativas, leituras e observações.

As revistas também tiveram um papel importante nessa história. A partir delas, começou a experimentar os pratos e a desenvolver uma relação com a culinária que permanece até hoje. "Quando nós chegamos aqui, a gente não sabia cozinhar nada, não sabia de nada, tudo era estranho. E aí eu comecei a comprar revistas. Na revista Claudia, vinha um encarte, o Claudia Cozinha. E eu comecei a experimentar as receitas dele. E fui, fui, fui, até que eu passei a gostar", lembra Tê, hoje com 75 anos.

Atualmente, Tê continua responsável pelos preparos do dia a dia da casa de Rute. Cozinha de segunda a sexta-feira e recebe as filhas da amiga para o almoço. Rute, por sua vez, também gosta de preparar pratos, especialmente os salgados e as receitas que exigem uma participação mais direta dela.

A parceria entre as duas se desenvolveu ao longo de décadas. Tê chegou à família ainda criança, foi criada na casa dos pais de Rute e, posteriormente, acompanhou a amiga na mudança para Brasília. A relação ultrapassou o convívio doméstico e se tornou parte da história das cinco filhas de Rute, que consideram Tê uma segunda mãe.

Foi justamente o desejo de preservar essa história que levou as filhas a organizar o livro Comida & Cafuné. A publicação reúne receitas da família, preparos de amigos e parentes e lembranças que estavam espalhadas por diferentes cadernos.

Segundo Rute, a ideia partiu principalmente da filha Daniella, que desejava registrar os pratos mais apreciados pela família. Algumas receitas vieram da casa da mãe de Rute; outras, de gerações anteriores. O projeto também contou com a participação das irmãs e de pessoas próximas, responsáveis pelas fotografias, ilustrações e demais etapas da publicação.

O lançamento em Brasília reuniu familiares e amigos. Em Teresina, onde a família tem raízes, a recepção também foi marcada pela presença de muitos parentes. Para Daniella Cronemberger, jornalista e uma das responsáveis pelo projeto, a publicação representa o reconhecimento de uma herança que vai além dos ingredientes e dos modos de preparo.

"Eu me dei conta que essa é a herança mais importante que eu e minhas irmãs tivemos: a prática de um amor em torno da mesa, a troca de afeto por meio da oferta de alimento. Tem coisa mais linda do que isso? Envolve cheiro, sabor, conversa, presença. E envolve também um talento enorme, muitas vezes pouco valorizado", afirma.

A decisão de transformar os cadernos em livro também foi uma forma de reconhecer o conhecimento de Rute e Tê. Daniella conta que as anotações nem sempre traziam instruções detalhadas. Algumas preparações eram feitas de memória, sem que todas as quantidades ou etapas estivessem registradas no papel. "Quando pensei no livro, eu queria, primeiro, registrar a memória da nossa família e o conhecimento da minha mãe e da Tê. Esse conhecimento é precioso e não podia se perder em cadernos de folhas rasgadas. Segundo, queria reconhecer o talento delas, que é incrível e merece ser aplaudido. Elas são artistas, eu queria dizer isso pra todo o mundo", afirma.

Durante a organização do material, as receitas escolhidas foram revisadas e testadas. O processo também recuperou lembranças da infância e da juventude das duas mulheres, que voltaram a falar sobre quem as ensinou a cozinhar e de onde vieram determinados preparos. "A comida nunca foi só comida lá em casa: foi colo, comemoração, afeto. Tudo girava ao redor da cozinha, porque é pela comida que as duas ofertavam pra gente o que tivemos de mais precioso na vida: o amor delas", resume Daniella.

A cozinha que não fica vazia

Na família Cronemberger, a relação com a comida continua presente nos encontros cotidianos. Rute gosta de receber pessoas em casa e mantém o hábito de preparar refeições para as filhas, parentes e amigos. A mesa cheia é uma continuidade da infância que teve no Piauí. "Eu gosto muito da casa cheia. Fui acostumada, nós éramos sete filhos, eu sou a mais velha. Era uma casa sempre que se pensava nos encontros, e os encontros eram todos com comida, eram na mesa", conta.

A casa também guarda histórias de pequenos gestos que se repetem. Durante a pandemia de covid-19, quando as visitas precisaram ser interrompidas, os encontros ganharam outra forma. Os netos e sobrinhos sentiam falta de ir à casa das duas cozinheiras, especialmente dos lanches e dos momentos em que preparavam brigadeiro juntos.

Em uma das ocasiões, as crianças chegaram ao prédio, mas não puderam subir. Rute e Tê tiveram a ideia de colocar pães de queijo e outros quitutes em sacolas e descer os alimentos pela varanda, utilizando um barbante. A brincadeira foi anunciada como uma pescaria. As crianças, que antes choravam por não poder entrar, começaram a pular de alegria.

A cena foi filmada e compartilhada com a família. O episódio ficou conhecido como "Sacola do Amor" e se tornou uma lembrança daquele período. "E a gente passou a covid um pouco melhor por causa disso, por causa dessa alegria", conta Rute.

A comida também atravessa distâncias. Quando vai a Teresina, elas costumam levar um isopor cheio de preparos para os irmãos e parentes. Entre os pedidos estão bombons de cereja, pão de queijo e outras receitas que já se tornaram esperadas pela família.

O sabor de outras gerações



As receitas também podem preservar a memória de quem já não está presente. Luciana do Carmo Nascimento, 55 anos, fisioterapeuta, perdeu a mãe ainda na adolescência. Entre as lembranças mais fortes que guarda dela estão os preparos feitos para reunir a família, especialmente nos domingos, aniversários e no Natal.

O bolo de aniversário preparado pela mãe e as rabanadas servidas nas festas de fim de ano são algumas das recordações que permanecem. Depois da morte dela, Luciana decidiu reproduzir a receita natalina e compartilhar o preparo com as próprias filhas. "Eu perdi minha mãe muito cedo, nos meus 15 anos de vida, mas minha recordação mais forte dela é com comida afetiva. Receitas que marcam datas e me fazem lembrar dela", relata.

Os aniversários aconteciam em casa, com amigos, e o Natal tinha um sabor próprio, associado às rabanadas. "Faço questão de fazer essa receita, que é dela, e repassar para os filhos como um sentimento de amor e gratidão por ter tido uma mãe maravilhosa. É uma sensação de pertencimento àquela família", afirma. A repetição do preparo é uma maneira de manter a tradição em circulação. Ao cozinhar com as filhas, Luciana compartilha não apenas os ingredientes e as etapas da receita, mas também a história de quem a ensinou.

Luciana do Carmo Nascimento sempre prepara rabanada para a família no Natal (foto: Arquivo pessoal)

Rabanadas de Therezinha do Carmo Nascimento

Ingredientes

Pão de rabanada

Leite

Leite condensado

Ovos

Açúcar refinado

Canela

Óleo para fritar

Modo de preparar

Fatiar o pão em rodelas, passar no leite (leite + leite condensado) e nos ovos antes de fritar.

Depois de fritar, passar no açúcar e na canela.

Homenagem às avós

O resgate da memória familiar aparece no trabalho de Sofia Mergener Brito, 23. Estudante de design da Universidade de Brasília (UnB), ela escolheu os livros de receitas das duas avós como tema do trabalho de conclusão de curso. Ao todo, a família guarda sete exemplares deixados pelas avós materna e paterna, Magda Neves Mergener e Silvia Regina Arêas Brito.

A ideia surgiu da ligação de Sofia com objetos, memória e acervos pessoais. Os livros, além de serem utilizados pela família, preservam vestígios da personalidade das mulheres, dos lugares onde viveram e dos hábitos alimentares de diferentes épocas.

As páginas reúnem recortes de jornais e revistas, embalagens de produtos e receitas escritas à mão. Algumas foram anotadas por amigas e vizinhas; outras receberam nomes de parentes ou comentários feitos depois de serem testadas.

A avó materna, Magda, tinha o costume de acrescentar observações ao final dos preparos. Entre elas, uma recomendação sobre uma receita: “Comer com moderação, pois tem muitas calorias! Fica mais gostoso ainda no dia seguinte”.

Para Sofia, os detalhes ajudam a conhecer melhor as avós. A maneira de organizar as instruções, a caligrafia e os comentários revelam características pessoais que permanecem nos registros.

Os livros também contam histórias de deslocamento. A família da avó paterna viveu por alguns anos nos Estados Unidos, depois que o avô foi chamado para trabalhar no país. Por isso, parte das receitas daquele período foi escrita em inglês, muitas vezes por vizinhas e amigas. Algumas preparações trazem ingredientes estrangeiros que precisam ser substituídos por equivalentes encontrados no Brasil.

Já o livro da avó materna reúne principalmente receitas vegetarianas, uma vez que o avô de Sofia não comia carnes, com exceção de camarão. A estudante também é vegetariana e encontrou nos registros preparos que dialogam com seus próprios hábitos alimentares.

O trabalho de reeditoração busca preservar esse conteúdo, que está sujeito ao desgaste provocado pelo tempo e pelo manuseio frequente na cozinha. A seleção das receitas considera não apenas os pratos que continuam sendo preparados, mas também aqueles que carregam marcas pessoais, referências a lugares e lembranças da família.

“Como meu pai e minha mãe são filhos mais novos, eu acabei sendo uma das últimas netas a nascer, então, quando nasci, as minhas avós já eram velhinhas, e acabei tendo pouco tempo com elas. Apesar disso, sinto que a comida tem o poder de conectar gerações e fazer a memória de uma família ser eterna, isso porque as receitas são infinitamente reprodutíveis. Um livro de receitas é, em um só, patrimônio material e imaterial”, afirma.

Entre os preparos que mais despertam lembranças estão a torta de nozes da família materna e o quiche de alho-poró da família paterna. Os pais de Sofia fazem os dois pratos todos os anos no Natal. Como aparecem apenas em ocasiões especiais, ganharam um significado particular.

Uma das receitas que a estudante destaca é um bolo simples com cobertura de glacê. Ela se lembra de que o preparo estava sempre associado ao carinho com que era recebida na casa da avó paterna. “Tenho muita memória atrelada a ela porque me lembro que toda vez que ia visitá-la no Rio de Janeiro ela preparava esse bolinho com essa cobertura de glacê para mim, e eu amava muito.”









Receitas das avós de Sofia

Pizza colonial

Receita anotada em papel de carta do Hotel do Carmo, em Funchal, Madeira, Portugal, em 10/10/2001. Dedicatória: para Luciana e Daniel.

Ingredientes

500g de farinha de trigo

250g de margarina ou Claybon

4 ovos inteiros

1 colher de sopa de sal (rasa)

1 colher de sopa de açúcar

1 xícara de leite morno

1 tablete de fermento Fleishmann

Modo de fazer

Dissolva o fermento no leite morno. Junte o açúcar e metade de farinha.

Misture tudo muito bem e cubra, deixando crescer por 2 horas em lugar quente.

Adicione então os demais ingredientes e amasse muito até a massa desprender das mãos.

Coloque em duas formas ou 1 tabuleiro médio (untados) e deixe puxar.

Bolo simples

Ingredientes

100g de margarina ou manteiga

3 ovos

1 e ½ xícara de açúcar

1 e ½ xícara de farinha de trigo

½ xícara de maisena

Sal

1 xícara de leite

1 colher chá (cheia) de fermento

Preparação

Bater claras em neve — reservar.

Bater manteiga + gemas + açúcar + sal até ficar branca e lisa.

Acrescentar trigo e maisena, intercalando com o leite onde desmanchou o fermento.

Por último, as claras em neve, sem bater, só misturar.

Forno médio (260° + ou -).

Glacê

Glaçúcar + suco de limão ou laranja ou leite com ou sem chocolate.

Jogar o líquido aos poucos para formar um mingauzinho.

O que a memória encontra na comida

A relação entre alimentação e lembrança também tem explicações psicológicas e neurológicas. Segundo o professor e doutor Wladimir Rodrigues da Fonseca, coordenador do curso de psicologia do Centro Universitário Uniceplac, o olfato tem uma ligação direta com áreas cerebrais relacionadas à emoção e à memória.

O bulbo olfatório se conecta à amígdala, associada ao processamento emocional, e ao hipocampo, que participa da formação das memórias. Por isso, um cheiro familiar pode despertar lembranças acompanhadas de emoções intensas. "O cheiro do alho dourando ou do bolo no forno não nos devolve só uma informação; devolve um estado afetivo inteiro", explica.

O psicólogo também lembra que boa parte do que se percebe como sabor está relacionada ao olfato. Assim, determinados alimentos podem recuperar experiências que pareciam distantes, trazendo de volta não apenas uma imagem, mas sensações associadas a um momento vivido.

A comida participa da construção da identidade desde os primeiros anos de vida. Antes mesmo de compreender palavras, o bebê associa o alimento ao cuidado e à presença de outra pessoa. Ao longo do desenvolvimento, os pratos, os ingredientes e os hábitos à mesa passam a integrar a história individual e coletiva.

"Existe aquela velha ideia de que somos o que comemos, e eu acrescentaria que somos também como, onde e com quem comemos. O tempero da avó, o prato da região de onde a família veio, o almoço de domingo, tudo isso vai compondo uma narrativa sobre quem somos e de onde viemos", afirma Wladimir.

Experiência coletiva

Dividir as tarefas, ensinar um preparo, respeitar o tempo de cada etapa e lidar com os erros são experiências que ajudam a construir relações. O especialista destaca que conversas difíceis entre pais e filhos, por exemplo, podem fluir melhor quando acontecem durante uma atividade compartilhada, sem a necessidade de manter um contato visual constante.

A refeição também funciona como um ritual de convivência. Em meio a rotinas nas quais cada pessoa come em um horário ou diante de uma tela, sentar à mesa pode representar um dos poucos momentos em que a família se encontra de fato.

Wladimir diferencia as rotinas, necessárias para o funcionamento da casa, dos rituais, que carregam significados próprios. Preparar uma receita tradicional no Natal, servir determinado prato em aniversários ou repetir um bolo em todas as comemorações são maneiras de comunicar a identidade de uma família.

"Quando uma receita se repete todo ano na mesma data, ela cria uma continuidade entre gerações. A criança que, hoje, ajuda a mexer o doce vai lembrar disso quando adulta e, muito provavelmente, vai querer repetir com os próprios filhos", explica.

Para a chef de cozinha e professora de gastronomia Bárbara Frazão, a valorização da culinária brasileira também contribui para esse movimento. Nos últimos anos, a cozinha doméstica e os saberes transmitidos dentro das famílias passaram a ganhar mais reconhecimento, inclusive na gastronomia profissional.

"Essa valorização da cozinha brasileira vem contribuindo muito para que as pessoas resgatem essa posição de memória, de afeto, de uma cozinha baseada nessa construção familiar", observa.

Receitas Comida & Cafuné

Maria Isabel

Ingredientes

½kg de carne de sol

1 cebola grande picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate grande picado

2 xícaras (chá) de arroz

½ xícara (chá) de coentro e cebolinha picados

Óleo de milho

Modo de preparo

Corte a carne em cubos e coloque em uma tigela. Despeje 1 litro de água fervente em cima da carne e escorra.

Em uma panela de pressão quente com óleo, sele a carne dos dois lados. Depois, coloque ½ litro de água fervente. Quando ferver bem, feche a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 20 minutos. Tire toda a pressão e abra a panela. Se a carne ainda estiver dura, acrescente 1 xícara de água fervente e deixe cozinhar mais 10 minutos. Com a panela aberta, continue a cozinhar até a água secar. Deixe a carne ficar bem dourada, macia, mas não mole demais, senão ela desmancha.

Tire a carne da panela e reserve em uma tigela. Coloque um pouco de água na panela de pressão e esfregue bem o fundo para tirar o queimadinho da carne, é isso que dá o gosto. Despeje esse caldo na carne.

Lave bem o arroz em água corrente e reserve. Pique a cebola e o tomate. Coloque 1 litro de água para ferver.

Em outra panela, refogue em óleo a cebola, os alhos amassados e o tomate. Deixe o tomate murchar um pouco. Acrescente a carne e dê mais uma refogada. Misture o arroz e coloque o litro de água fervente. Deixe cozinhar, com a panela aberta e fogo alto, até a água começar a secar. Nesse momento, coloque a tampa e abaixe o fogo. Deixe cozinhar por mais 5 minutos. Se o arroz ainda não estiver totalmente cozido, acrescente ½ xícara de água e cozinhe por mais 5 minutos.

Para finalizar, coloque o cheiro-verde picado e misture bem.

Creme de goiaba com queijo coalho

Creme branco

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite com soro

2 gemas sem pele (reserve 1 clara para o marshmallow)

1 colher (sopa) de manteiga com sal

1 colher (sopa) de maisena

Calda

300g de goiabada lisa

1 xícara (chá) de água

200g de queijo coalho ralado grosso

Marshmallow

150g de goiabada lisa

3 colheres (sopa) de açúcar refinado

1 clara

½ xícara (chá) de água

Modo de preparo

Creme branco

Em uma panela, junte todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar. Ferva bem até o ponto de creme. Deixe esfriar.

Calda de goiaba com queijo coalho

Leve uma panela ao fogo médio e dissolva a goiabada na água. Deixe esfriar. Deixe o queijo coalho separado.

Marshmallow de goiaba (faça no dia de servir)

Em uma panela, dissolva a goiabada, 2 colheres de açúcar refinado e a água. Reserve. Na batedeira, bata a clara com 1 colher de açúcar refinado até o ponto de suspiro. Sem parar de bater, vá acrescentando, aos poucos, a goiabada fervente e dissolvida. Bata bem até dar consistência de marshmallow.

Montagem

Coloque o creme branco, já frio, em um pirex. Acrescente a calda de goiabada já fria, reservando um pouco para a decoração. Depois, coloque o queijo coalho ralado e misture suavemente com a calda e o creme branco, usando um garfo. Deixe na geladeira de um dia para o outro. Coloque o marshmallow por cima, alguns fios da calda de goiabada para decorar e sirva.