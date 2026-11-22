Rolar a tela do celular e encontrar algum influenciador divulgando um produto ou serviço não é novidade na internet. Toda essa conectividade a um clique alterou não somente a forma como assimilamos os conteúdos, mas também o modo como as pessoas fazem compras e lidam com o consumismo.

O que antes se limitava a uma indicação pontual de um blogueiro evoluiu para um ecossistema completo de compras integradas. Com ferramentas como "comprar com um clique", carrinhos nativos dentro de plataformas de vídeos e o pagamento instantâneo via Pix, a jornada entre ver um produto e adquiri-lo foi reduzida a segundos, eliminando qualquer atrito que pudesse fazer o consumidor reconsiderar a compra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um relatório da Horowitz Research mostrou que cerca de metade dos consumidores pesquisados considera as redes sociais o principal meio para conhecer novas marcas e produtos. Nesse sentido, há uma mudança nos hábitos de consumo: os estímulos do ambiente digital guiam as descobertas e, consequentemente, a demanda.

Esses estímulos digitais, apesar de serem direcionados à mesma atividade de compra, são diferentes do ato de comprar presencialmente. "Quando a compra é realizada em uma loja física, o incômodo ao pagar a conta funciona como um freio natural contra gastos excessivos. Nas compras on-line, mediadas por cartões salvos, reconhecimento facial e parcelamentos, não ocorre esse incômodo imediato do gasto, e o circuito de recompensa assume o controle com facilidade", explica a psiquiatra Fabricia Signorelli.

Além disso, a compra na loja física impõe outras barreiras naturais: é preciso ir até o local, experimentar os itens e enfrentar filas. "Esse processo dá tempo para que as áreas frontais do cérebro, responsáveis pelo planejamento e pelo autocontrole, avaliem se a compra realmente faz sentido", exemplifica a psiquiatra.

Já nos vídeos curtos e nos anúncios das redes sociais, o estímulo é rápido e altamente emocional, favorecendo decisões impulsivas. Fabricia esclarece que, "na compra digital, o prazer se divide em dois momentos: a euforia imediata no ato da compra e a expectativa pela entrega do produto, o que reforça ainda mais o hábito de consumir".

Esse processo acontece devido à própria programação das redes sociais, desenvolvidas com estratégias psicológicas para capturar a atenção dos usuários. "O primeiro grande mecanismo é a imprevisibilidade das recompensas: quando rolamos o feed, não sabemos se o próximo conteúdo será entediante ou fascinante. Essa incerteza mantém o cérebro em busca constante de novidade e libera dopamina, deixando-nos mais abertos e impulsivos diante de um anúncio", afirma Fabricia.

"Quando o algoritmo traz recomendações de compras rápidas, o sistema de recompensa é ativado. A antecipação da compra gera uma descarga imediata de dopamina, criando um ciclo de reforço intermitente semelhante ao de jogos de azar", diz ela, reforçando que a ansiedade para comprar se acentua em momentos de tédio, estresse ou frustração.

A satisfação pós-compra é efêmera, ou seja, os estímulos tornam-se cada vez mais necessários, o que acarreta o aumento das compras impulsivas. Além disso, os gatilhos de marketing — como contagens regressivas, últimas unidades e lançamentos exclusivos — criam mais uma camada de urgência. "Esses gatilhos comerciais ativam circuitos cerebrais ligados à ameaça e à perda. O medo de ficar de fora das conversas, estéticas ou experiências do grupo mantém o sistema nervoso em estado de alerta constante, elevando os níveis de ansiedade e reduzindo a tolerância à frustração", elucida a psiquiatra.

O papel dos influenciadores

Esse processo de consumismo acelerado devido às redes sociais não é exclusivo de hoje. Os feeds que exibem recortes editados de sucesso, estética, viagens e aquisição de bens já vêm desde o início do ambiente digital, no qual nasceu uma nova categoria: as blogueiras.

Elas, com o fim dos blogs e a ascensão das redes de imagens e vídeos, tornaram-se influenciadoras, com vidas fora do normal e a constante renovação de produtos de beleza, itens de casa e vestuário. Esse fator de proximidade entre seguidor e criador de conteúdo funciona como gatilho psicológico. "As pessoas acompanham a rotina, conhecem o gosto e acabam criando uma sensação de intimidade, mesmo sem conhecer o influenciador pessoalmente. Assim, quando aquela pessoa recomenda um produto, a indicação pode ser vista como uma opinião ou experiência pessoal, e não apenas como uma propaganda. Além disso, muitas pessoas se identificam com o estilo de vida que ele apresenta e passam a desejar os mesmos produtos e experiências", esclarece a psicóloga organizacional e clínica Regina Sautchuck.

Na publicidade tradicional, como na televisão, essa intenção de venda costuma ser mais evidente. Já nas redes sociais, a publicidade aparece misturada ao conteúdo do dia a dia, o que pode tornar a recomendação mais próxima e persuasiva.

A exposição contínua a esse padrão gera comparação social, fazendo com que o usuário passe a mensurar o próprio valor pelo poder de compra e pela capacidade de acompanhar tendências. "Quando alguém se compara com uma realidade diferente, pode acabar desenvolvendo a sensação de que está sempre ficando para trás, de que tem menos ou de que sua vida não é tão boa quanto a dos outros, gerando frustração, insegurança e insatisfação com a própria aparência e com as conquistas. Além disso, o consumo passa a ser associado à felicidade e à realização pessoal", reforça a psicóloga.

O freio no consumismo

Os sinais de uma relação tóxica com o consumo nas redes sociais tornam-se visíveis quando o ato de entrar nas redes e comprar deixa de atender a uma necessidade real e passa a ser um comportamento utilizado para lidar com emoções difíceis.

Ao rolar a tela das redes, Thomaz Martins, estudante de 20 anos, deparava-se com muitas ofertas que pareciam imperdíveis de produtos dos quais ele nem sabia da existência. "Eu era bombardeado com os anúncios e caía em compras desnecessárias. A facilidade dos apps era uma armadilha."

Nesse sentido, Thomaz se viu em uma situação de compulsividade. Comprava quase semanalmente squishies - brinquedos antiestresse - novos. Assim, ele sentiu a necessidade de monitorar seus gastos. "Os pacotes não eram mais motivo de animação, tinham virado rotina. Foi aí que resolvi parar, desinstalei a plataforma e agora reflito bastante antes de comprar."

"Um dos principais sinais de alerta é recorrer às lojas virtuais sempre que surgem tédio, tristeza, frustração ou estresse após um dia exaustivo", aponta Fabricia, que também exemplifica o ciclo de euforia e arrependimento: "A pessoa sente grande excitação enquanto escolhe e finaliza o pedido, mas logo depois experimenta culpa, vazio ou vergonha. Com o agravamento do quadro, surgem comportamentos de ocultação, como esconder pacotes, omitir faturas ou mentir sobre gastos para familiares. O endividamento resultante costuma provocar insônia por ruminação de problemas financeiros, irritabilidade constante, angústia, queda de concentração no trabalho, além de sintomas depressivos e ansiosos".

Algumas estratégias práticas podem ser adotadas para diminuir a exposição aos estímulos. Fabricia reforça: "É fundamental reorganizar o ambiente digital, deixar de seguir perfis focados em compras, silenciar promoções e desativar notificações de lojas, que funcionam como gatilhos automáticos de atenção".

Outro cuidado essencial é evitar as redes sociais antes de dormir. "Ao final do dia, nossa capacidade de autocontrole está naturalmente desgastada pelo cansaço mental, tornando o período noturno o momento de maior vulnerabilidade para gastos por impulso. A identificação dos gatilhos emocionais que levam a entrar em aplicativos também ajuda a reduzir a exposição".

Ademais, algumas barreiras podem ser criadas a fim de frear esse processo compulsivo. Regina reforça: "Respirar fundo, se afastar um pouco do celular, identificar o que está sentindo e buscar outras atividades que tragam bem-estar são formas de ajuda".

Por fim, remover os dados do cartão de crédito de aplicativos e carteiras digitais e adotar uma regra de espera de 48 a 72 horas antes de fechar qualquer carrinho permitem que a descarga inicial de dopamina diminua. "O simples esforço de precisar levantar para buscar o cartão físico e digitar os números já cria uma pausa suficiente para o cérebro reavaliar o impulso", finaliza a psiquiatra.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte