Se antes o cuidado com as mãos se resumia a escolher a cor do esmalte da semana, hoje o universo das unhas transformou a ida ao salão em um verdadeiro leque de possibilidades personalizadas. Técnicas como as unhas em gel, fibra de vidro, acrílico e as práticas versões postiças conquistaram espaço não apenas pela estética impecável, mas também pela durabilidade e resistência que oferecem à rotina corrida. No entanto, com tantas opções disponíveis no mercado, entender as particularidades, as vantagens e os cuidados de cada método tornou-se essencial para escolher o acabamento ideal sem comprometer a saúde das unhas naturais.

Mais do que um simples detalhe estético, a nail art consolidou-se como uma poderosa forma de expressão pessoal e um verdadeiro acessório de moda. Muito além da tradicional francesinha, as técnicas atuais permitem explorar texturas, relevos em 3D, efeitos cromados, aplicações de pedrarias e traços minimalistas que transformam cada unha em uma pequena tela em branco.

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Para além das artes nas unhas, a diversidade de materiais e métodos de aplicação ganha cada vez mais espaço no mercado. Para escolher o procedimento ideal, o primeiro passo é entender como cada técnica funciona na prática.

A evolução das postiças

As unhas postiças são uma alternativa já conhecida e consolidada, especialmente quando há a necessidade de uma aplicação prática e rápida. Mas sua abrangência aumentou nos últimos anos, explica Juliana Oliveira, nail artist e proprietária do salão Oi Braba. "Vemos uma evolução dos materiais, das técnicas de fabricação e da profissionalização do mercado de press-ons. Hoje existem opções com maior resistência, formatos mais anatômicos e uma variedade enorme de tamanhos e curvaturas, além de jeitos diferentes de colar, o que permite diferentes tempos de uso."

Ademais, a personalização tornou-se um diferencial: "As postiças deixaram de ser apenas aquelas opções prontas e padronizadas de antigamente e passaram a ocupar também um espaço de beleza e expressão artística, com artes pintadas e esculpidas à mão", afirma Juliana.

Essas expressões artísticas "podem ser uma alternativa prática, durável dentro da sua proposta e com acabamento profissional, principalmente para quem não quer ou não pode usar alongamentos tradicionais. O mercado está mostrando que unha postiça não precisa ser sinônimo de algo descartável ou improvisado, como era visto antes", esclarece a profissional.

Para garantir a durabilidade da técnica e a manutenção da saúde das unhas, a aplicação deve seguir alguns cuidados. Juliana detalha o passo a passo: "Escolher o tamanho certo, usar cola própria para unhas, não exagerar na quantidade e, principalmente, fazer a remoção corretamente. Quando uso cola de unhas, por exemplo, recomendo passar de duas a três camadas de uma base top coat efeito gel antes de aplicar as postiças. Depois, é só colar sem encostar nas cutículas e sem excesso de produto".

Além disso, a retirada é tão importante quanto a aplicação. "Nunca arranque a postiça à força quando quiser tirar! O cuidado na retirada é tão importante quanto na aplicação. Para isso, aplique bastante óleo em todas as partes da cutícula e atrás da press-on, deixe a mão de molho em água morna com um pouco de sabão líquido por uns 25 minutos e depois remova gentilmente quando estiver solta. E só para reforçar: sempre usem colas próprias para unhas postiças, nunca supercolas de artesanato", finaliza Juliana.

Gel em formatos diferentes

Para quem busca acabamento natural, brilho intenso e resistência prolongada, as unhas em gel se consolidaram como uma das técnicas favoritas nos salões. Na prática, o material é utilizado em três frentes distintas que muitas vezes se confundem, mas atendem a objetivos bem específicos: esmaltação, blindagem e alongamento.

A esmaltação em gel atua apenas na estética superficial: aplica-se um esmalte diretamente sobre a unha natural, sem alterar seu formato ou resistência estrutural, garantindo cor vibrante e brilho intacto por até três semanas.

Nayara Costa, responsável pela esmalteria do salão Unha de Diamante, diferencia as outras duas técnicas: "O alongamento em gel é uma reconstrução completa, que utiliza moldes ou tips para estender o comprimento e esculpir novos formatos, oferecendo máxima resistência mecânica para quem deseja unhas longas e estruturadas. Já o banho de gel vai um passo além na proteção, criando uma camada fina e rígida de gel construtor sobre o comprimento natural da unha — sem aumentá-lo — para evitar quebras, descamações e permitir que ela cresça saudável", esclarece ela, reforçando que cada método atende a uma necessidade diferente.

Entre os principais atrativos do gel está a sua versatilidade aliada à proteção mecânica. Por formar uma barreira rígida e resistente sobre a placa ungueal, a substância impede o contato direto com agentes externos — como produtos de limpeza e impactos cotidianos —, permitindo que unhas naturalmente frágeis ou quebradiças cresçam saudáveis por baixo da estrutura. Além disso, a superfície lisa do material garante fixação superior para a esmaltação tradicional e serve como base de alta aderência para decorações complexas, mantendo o brilho intacto por muito mais tempo sem lascar ou perder o viço.

Nayara explica que, para preservar tanto a estética quanto a integridade da estrutura, a regularidade nas manutenções é indispensável. "Quando a cliente espera muito tempo, a unha pode quebrar e ficar machucada. Então, o ideal é fazer uma manutenção a cada 20 dias e manter a unha sempre hidratada."

Em regiões secas, como Brasília, é primordial hidratar as cutículas diariamente para manter a flexibilidade da lâmina natural e evitar o ressecamento da pele ao redor.

Leveza e resistência da fibra e do acrílico

Reconhecida pelo acabamento ultrafino e aspecto extremamente natural, a técnica de fibra de vidro utiliza filamentos delicados que são moldados diretamente sobre a unha natural e selados com camadas de gel sob cabine UV ou LED. O grande diferencial desse método é a transparência e leveza, que imitam com precisão a curvatura e a espessura da lâmina original, permitindo inclusive o uso sem esmaltação sem perder a sofisticação. Apesar da aparência delicada, a malha de fibras cria uma trama altamente resistente a impactos e descolamentos, tornando-se a escolha favorita de quem busca durabilidade e curvatura impecável sem a sensação de peso nas mãos.

Pioneiro entre os alongamentos estruturais, o acrílico — também conhecido como porcelana — destaca-se pela resistência mecânia, sendo a opção mais indicada para quem tem hábitos que exigem muito das mãos ou sofre com o enfraquecimento severo das unhas. A técnica dispensa o uso de cabines de luz, pois o material é esculpido a partir da mistura instantânea de um pó acrílico com um líquido específico (monomer), formando uma massa moldável que seca em contato com o ar e adquire extrema rigidez. Por permitir esculpir formatos longos, ousados e com arquitetura complexa — como o stiletto ou a bailarina — sem risco de deformação, o acrílico mantém-se como referência máxima em durabilidade e sustentação para decorações tridimensionais elaboradas.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

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