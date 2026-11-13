Avril Lavigne surpreende fãs ao revelar nascimento da primeira filha

A cantora Avril Lavigne surpreendeu os fãs nesta sexta-feira (13/11) ao anunciar que se tornou mãe. Aos 42 anos, a canadense revelou o nascimento da primeira filha, cuja gestação não havia sido divulgada publicamente. A artista também mantém em sigilo a identidade do companheiro e o nome da recém-nascida.

A notícia veio acompanhada de uma sequência de fotografias em preto e branco publicadas nas redes sociais. Em uma delas, a cantora aparece com a bebê no colo. Em outras, ela e o parceiro seguram a mão da criança. A publicação inclui ainda uma imagem de três pares de sapatos, em tamanhos diferentes, que sugerem a chegada de um novo integrante à família.

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A legenda escolhida trouxe uma referência à própria trajetória musical. "Our Mini F****** Princess has arrived" ("Nossa mini princesa do c****** chegou", em tradução livre), escreveu Lavigne. A frase retoma o apelido Mother F***** Princess*, presente na letra de "Girlfriend" e "Rock N Roll", dois sucessos da cantora.

A artista, no entanto, não abriu espaço para comentários na publicação. Em fotos anteriores, seguidores já demonstravam curiosidade sobre a possibilidade de uma gravidez e perguntavam sobre a vida pessoal da cantora. Com o anúncio, fãs celebraram a chegada da criança e fizeram referências à imagem de "Princesa do Pop Rock" associada a Lavigne.

Mais de 20 anos de carreira

Avril Lavigne começou a carreira musical no início dos anos 2000 e ganhou projeção internacional com o álbum Let Go, lançado em 2002. O trabalho inclui músicas como "Complicated" e "Sk8er Boi", que ajudaram a consolidar sua presença no pop rock.

Ao longo da carreira, Lavigne vendeu cerca de 50 milhões de álbuns em todo o mundo e recebeu oito indicações ao Grammy, incluindo nas categorias Melhor Artista Revelação e Canção do Ano.

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