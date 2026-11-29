O desejo de conquistar algo começa, muitas vezes, com uma imagem. Pode ser uma viagem, a aprovação em uma universidade, uma mudança na carreira ou a construção de uma rotina mais saudável. Para transformar essas vontades em referências visuais, uma prática tem conquistado espaço nas redes sociais e na vida de quem busca organizar os planos para o futuro: o vision board.

A proposta consiste em reunir fotografias, palavras, frases e símbolos que representem aquilo que uma pessoa deseja alcançar. O painel pode ser feito em cartolina, caderno ou em formato digital, e costuma ser organizado por áreas da vida, como estudos, trabalho, saúde, relacionamentos e experiências pessoais. Mais do que uma composição estética, a ferramenta busca manter os objetivos presentes no cotidiano.

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Para a mercadóloga e influenciadora Lívia Paz, 25 anos, a prática faz parte de uma tradição familiar. Ela conheceu o chamado quadro da vida extraordinária por meio dos pais, que participaram de mentorias sobre o tema. Com o passar do tempo, ressignificou a experiência e adaptou o formato para um planejamento anual de metas. Há mais de cinco anos, ela monta o próprio painel e compartilha o processo nas redes sociais.

A experiência, que começou entre amigas, ganhou novos espaços. Lívia passou a organizar encontros abertos ao público, nos quais ensina outras pessoas a construirem seus próprios quadros. Durante as atividades, os participantes são convidados a refletir sobre os desejos para o ano e selecionar imagens que representem tanto as conquistas esperadas quanto os caminhos necessários para alcançá-las.

Na avaliação da influenciadora, um dos principais equívocos ao montar o painel é priorizar a aparência em vez do significado. "Acredito que um dos principais erros é querer fazer apenas um painel bonito, com imagens que nem sempre têm relação com os verdadeiros objetivos da pessoa", afirma. Para evitar isso, ela recomenda começar pela escrita antes de escolher as referências visuais.

A organização das metas também faz parte do processo. Lívia trabalha com objetivos macro, que representam grandes conquistas, e micro, relacionados às pequenas atitudes que ajudam a chegar até elas. "Primeiro, você define a grande conquista que deseja alcançar e, depois, identifica os pequenos objetivos e atitudes necessários para chegar até ela", explica. A visualização, segundo a influenciadora, pode ajudar a dar sentido às decisões cotidianas.

Um lembrete dos próprios desejos

A estudante de audiovisual Maria Eduarda Azevedo, 19, conheceu o vision board por vídeos no YouTube e no TikTok. Inspirada pelos conteúdos, começou a montar o próprio quadro anualmente, como uma maneira de visualizar as metas que deseja alcançar. Entre as referências que costuma incluir estão viagens, compras e objetivos relacionados à vida acadêmica, como obter boas notas.

Para encontrar as imagens, Maria Eduarda recorre ao Pinterest e dedica tempo à escolha de cada elemento. A estudante conta que, antes de conhecer a ferramenta, costumava registrar as metas apenas no papel. Com o painel, passou a ter uma representação visual dos planos. "É uma forma mais fácil de me lembrar dos objetivos, então eu sempre volto para ver o vision board", afirma.

A possibilidade de revisitar o quadro também permite acompanhar os desejos ao longo do ano. Algumas metas permanecem, enquanto outras podem mudar conforme novas experiências e prioridades surgem. Nesse sentido, o painel não precisa ser entendido como uma lista rígida de obrigações, mas como uma referência que pode ser atualizada de acordo com a realidade de cada pessoa.

Quando imaginamos o futuro

A prática de visualizar objetivos também desperta interesse da ciência. A psicóloga e neurocientista Mayra Gaiato explica que imaginar situações futuras pode contribuir para o desempenho em determinadas tarefas, especialmente quando a visualização envolve o processo necessário para chegar ao resultado, e não apenas a conquista final. "Quando a gente visualiza o processo, imagina as etapas de todos os passos que a gente vai precisar dar até chegar a um resultado final", explica.

A neurocientista acrescenta que a imaginação pode envolver circuitos relacionados às emoções e ao sistema de recompensa, associados à motivação. Isso não significa, porém, que imaginar uma conquista seja suficiente para concretizá-la. A visualização pode ajudar a preparar a pessoa para agir, mas não substitui as ações necessárias para transformar o plano em realidade.

Gaiato ressalta que a exposição mental a determinadas situações também é utilizada em contextos específicos, como no tratamento de fobias. Nesses casos, a imaginação ou a simulação de estímulos pode ajudar a pessoa a se familiarizar com aquilo que provoca medo e a se preparar para responder de maneira diferente. A aplicação, entretanto, depende do contexto e não deve ser confundida com a simples montagem de um painel.

Para o psicólogo Pablo Leal, que atua com a terapia cognitivo-comportamental (TCC) e compartilha reflexões sobre a experiência humana nas redes sociais, visualizar objetivos pode orientar a atenção e as escolhas, desde que a pessoa reconheça sua participação na construção do futuro desejado. A motivação, explica, não depende apenas da intensidade do desejo, mas também do significado atribuído aos esforços.

Leal observa que imaginar exclusivamente os aspectos positivos de uma conquista pode criar uma sensação antecipada de satisfação, sem necessariamente estimular o comportamento necessário para alcançá-la. Por isso, considera importante associar a visualização ao reconhecimento dos obstáculos e ao planejamento de ações. "Desejar uma determinada realidade e estar disposto a reorganizar a própria vida para construí-la são experiências psicologicamente distintas", afirma.

A diferença entre intenção e ação também é destacada por Mayra Gaiato. "Só imaginar não faz com que a gente conquiste nada, porque a conquista é dependente de ações, de comportamentos", pontua. Para a especialista, grandes resultados costumam ser construídos por uma sequência de etapas, e não por uma única decisão.

Nesse processo, escrever os objetivos pode ser uma forma de organizar o pensamento e transformar desejos em tarefas mais claras. Gaiato recomenda associar a visualização a ações concretas, começando por um passo possível. "A melhor forma de criar um novo hábito é colocar como meta o passo seguinte e não o resultado final", orienta.

Metas que acompanham as mudanças

Além de representar conquistas, o vision board pode servir como um exercício de autoconhecimento. Ao escolher imagens e palavras, a pessoa é convidada a refletir sobre o que deseja e por que deseja. Leal explica que uma meta aparentemente material pode estar relacionada a necessidades mais profundas, como segurança, autonomia ou pertencimento.

Para evitar cobranças excessivas, ele recomenda estabelecer metas compatíveis com os recursos e as condições disponíveis, dividir grandes objetivos em etapas menores e manter flexibilidade nos prazos. Mudar de direção ou reformular um desejo não precisa ser entendido como fracasso. "Um planejamento saudável precisa oferecer espaço, tanto para nossas conquistas quanto para nossas transformações", conclui.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte