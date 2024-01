"Palworld", o Pokémon com armas, alcança mais de 19 milhões de jogadores

A grande novidade do mundo dos jogos e que virou febre entre os jogadores de videogame, Palworld, lançamento da Pocketpair, ultrapassou 19 milhões de jogadores e tem alcançado outros recordes. Com a marca de 2 milhões, se tornou o segundo game mais jogado de forma simultânea na história da Steam.



Além de ter o maior lançamento do Game Pass para um jogo não feito pela Xbox Game Studios, o jogo na versão PC (Steam) vendeu aproximadamente 12 milhões de cópias. Já a versão Xbox Series alcançou mais de 7 milhões em todo o mundo.



O sucesso tem causado muito impacto, sendo o game mais jogado do mundo em janeiro. Apesar do sucesso, ainda está em uma versão antecipada e a prioridade da Pocketpair é resolver problemas técnicos antes de inserir novas funcionalidades.

Entenda o 'Palworld'



O jogo de sobrevivência de ação e aventura se passa em um mundo aberto, povoado de criatura conhecidas como “Pals”. Com a possibilidade de exploração de um RPG, o jogo contém cenários e envolvimentos dessas criaturas que lembram muitos outros animais como dinossauros, raposas, pandas, arraias, entre outros, e que participam da aventura.

Os jogadores podem lutar e capturar essas criaturas para ajudar em construções, travessias e combates com outros “Pals”. O jogo tem diferentes tipos de ambientes e criaturas que interagem com o cenário. Além disso, existem caçadores clandestinos e outros humanos que podem ser confrontados em ilhas durante a exploração. O jogo incentiva a captura, a construção e o desenvolvimento do personagens junto aos diferentes tipos de “Pals”, como as criaturas são chamadas.

Apesar de parecer uma cópia de pokémon, o jogo caiu nas graças do público pela ação envolvente e com interações mais bem construídas com os personagens, o uso de armas e liberdade do mundo aberto dá ao jogador a possibilidade de explorar esse mundo de diversas formas. Apesar de haver muitas restrições de níveis, e de habilidades para o que pode ser feito no jogo, há formas de evoluir mais rápido e manter o ritmo. Mesmo que o cenário possa parecer cansativo e repetitivo ao longo da jornada é possível se divertir capturando as criaturas, chocando ovos, unindo espécies e desenvolvendo a própria base. Passar de níveis pode exigir um pouco de esforço, apesar de limitar o jogador e o que ele pode fazer é um jogo para se passar algumas horas se divertindo.



Palworld está disponível para PC, Xbox One e Xbox Series X|S por meio do Gamepass. Lembrando que o jogo está em acesso antecipado e ainda não tem uma data de lançamento da versão final.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca