Inovação desenvolvida na Universidade Johns Hopkins (EUA) tem o potencial de revolucionar o combate a infecções no coração. A solução baseia-se em microrrobôs magnéticos — compostos por dois módulos integrados — que aderem ao tecido cardíaco comprometido para realizar a liberação localizada de antibióticos. Ainda em estágio experimental, a pesquisa foi publicada no periódico Advanced Material Technologies e concentra-se na endocardite, quadro inflamatório que afeta as válvulas e o revestimento interno do miocárdio.
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A proposta visa superar um grande obstáculo das terapias atuais: a dificuldade de concentrar o medicamento de forma eficiente na região atingida. O tratamento convencional exige de quatro a seis semanas de antibióticos na veia, tornando a cirurgia indispensável quando o organismo não responde aos remédios.
Ainda em fase experimental, a técnica poderá tornar o tratamento da endocardite, doença inflamatória no endocárdio (membrana que reveste o interior do coração e as suas válvulas), mais preciso e menos invasivo.
"Nosso objetivo é desenvolver uma abordagem minimamente invasiva que possa administrar antibióticos diretamente ao tecido cardíaco infectado, potencialmente melhorando a administração local do medicamento e reduzindo a exposição sistêmica. No entanto, essa tecnologia ainda não é uma alternativa clinicamente validada aos antibióticos intravenosos ou à cirurgia", disse ao Correio o primeiro autor do estudo Anuruddha Bhattacharjee, que atualmente é professor de robótica e engenharia mecânica em campos relacionados à saúde na Universidade do Alabama em Birmingham. Segundo ele, novos estudos são necessários para avaliar a segurança, a eficácia e os possíveis riscos do método.
Grão de arroz
Chamados de millirobots, os dispositivos têm aproximadamente a largura da ponta de um lápis e o comprimento de um grão de arroz. De acordo com a pesquisa, o sistema é formado por dois módulos que trabalham em conjunto. O primeiro possui uma pequena agulha com saliências que ajudam a penetrar e se prender ao tecido cardíaco. O segundo transporta o medicamento e se conecta magneticamente ao primeiro para liberar o antibiótico na região afetada.
Em testes com materiais que imitam a consistência do tecido cardíaco, o formato da agulha reduziu em 66,7% a força necessária para penetrar no material. Já o módulo responsável pelo transporte consegue liberar pequenas quantidades de líquido, de 22 microlitros, ao longo de três horas, mostra o estudo.
"Nosso sistema consiste em dois robôs em miniatura controlados sem fio por meio de campos magnéticos externos. Um dos robôs foi projetado para penetrar e se fixar no tecido cardíaco próximo ao local-alvo, enquanto o outro transporta a medicação e se acopla ao robô fixado para liberá-la localmente. O módulo que transporta o medicamento pode então ser destacado e substituído, permitindo potencialmente doses repetidas no mesmo local", explicou Bhattacharjee.
O cientista afirmou que essa estrutura permite manter o primeiro dispositivo preso ao tecido enquanto o segundo é retirado e substituído para administrar novas doses. Além disso, os movimentos são controlados por equipamentos externos que geram campos magnéticos, dispensando baterias e motores dentro dos microrrobôs.
A inteligência artificial também participa do processo. Os autores do trabalho dizem que as câmeras acompanham a posição dos dispositivos, enquanto o sistema ajuda a orientar seus deslocamentos. Nos testes, os robôs conseguiram seguir os trajetos com pequenos desvios. Os pesquisadores também obtiveram sucesso na conexão e na separação magnética dos módulos em 100% e 93% das tentativas, respectivamente.
Testes e perspectivas
A equipe avaliou a tecnologia em laboratório, utilizando um modelo de coração artificial feito de agarose, material semelhante a um gel, submetido a movimentos que reproduziam o fluxo pulsante do sangue. Também foram realizados experimentos em tecidos cardíacos de porcos retirados dos animais. Nesses testes, os pesquisadores demonstraram que o primeiro dispositivo consegue penetrar e se fixar no tecido, além de se separar do módulo responsável pelo transporte do medicamento.
Os resultados indicam que os microrrobôs conseguem se movimentar de forma controlada, prender-se ao tecido e liberar medicamentos em condições experimentais. No entanto, a tecnologia ainda não foi testada em seres humanos e não substitui os tratamentos disponíveis. Novas pesquisas serão necessárias para avaliar sua segurança e eficácia.
O cardiologista Fábio Kanamaru diz que os riscos dos microrrobôs ainda não foram quantificados em pacientes. "Como possibilidades a investigar, o dispositivo poderia lesar ou perfurar tecido, desprender-se ou deslocar-se, causar obstrução, trombose, alterações do ritmo cardíaco ou infecção, além de falhar em chegar ao local certo ou liberar a dose adequada." De acordo com Kanamaru, fixar um dispositivo à parede de um coração em movimento e navegar pela circulação são desafios de segurança que precisam ser avaliados antes de qualquer uso clínico.
Além das infecções cardíacas, o sistema poderá, futuramente, ser adaptado para transportar medicamentos até tumores e outras regiões de difícil acesso. A possibilidade de substituir o módulo que leva o remédio também poderá permitir aplicações repetidas no mesmo local, sem a necessidade de posicionar novamente todo o conjunto.
Palavra de especialista
Benefícios e limitações
Se a tecnologia funcionar em pacientes, a administração localizada poderá aumentar a concentração do antibiótico no tecido infectado e reduzir a exposição do restante do organismo ao medicamento. Além disso, em determinadas situações, poderá representar uma alternativa menos invasiva à cirurgia cardíaca aberta. No entanto, esses benefícios ainda são hipóteses e não foram comprovados em estudos clínicos nem comparados aos tratamentos convencionais. Atualmente, os antibióticos continuam sendo a principal forma de tratar a endocardite.
A escolha do medicamento e a duração da terapia dependem do microrganismo responsável pela infecção, da válvula afetada e das condições do paciente. O tratamento costuma durar várias semanas e pode provocar efeitos colaterais, além de complicações associadas ao uso prolongado de acesso venoso. A cirurgia cardíaca é indicada quando a infecção provoca insuficiência cardíaca, não responde adequadamente aos antibióticos ou apresenta risco de embolia, situação em que fragmentos da infecção podem atingir outros órgãos pela corrente sanguínea.
Apesar dos riscos, o procedimento permite reparar estruturas danificadas e remover tecidos infectados. Por isso, os microrrobôs não substituiriam necessariamente a intervenção cirúrgica nos casos em que há comprometimento estrutural do coração.
Fábio Kanamaru, médico cardiologista intervencionista que atende em São Paulo
Estagiária sob a supervisão de Marcelo Abreu
Benefícios e limitações
Se a tecnologia funcionar em pacientes, a administração localizada poderá aumentar a concentração do antibiótico no tecido infectado e reduzir a exposição do restante do organismo ao medicamento. Além disso, em determinadas situações, poderá representar uma alternativa menos invasiva à cirurgia cardíaca aberta. No entanto, esses benefícios ainda são hipóteses e não foram comprovados em estudos clínicos nem comparados aos tratamentos convencionais. Atualmente, os antibióticos continuam sendo a principal forma de tratar a endocardite. A escolha do medicamento e a duração da terapia dependem do microrganismo responsável pela infecção, da válvula afetada e das condições do paciente. O tratamento costuma durar várias semanas e pode provocar efeitos colaterais, além de complicações associadas ao uso prolongado de acesso venoso. A cirurgia cardíaca é indicada quando a infecção provoca insuficiência cardíaca, não responde adequadamente aos antibióticos ou apresenta risco de embolia, situação em que fragmentos da infecção podem atingir outros órgãos pela corrente sanguínea. Apesar dos riscos, o procedimento permite reparar estruturas danificadas e remover tecidos infectados. Por isso, os microrrobôs não substituiriam necessariamente a intervenção cirúrgica nos casos em que há comprometimento estrutural do coração.
Fábio Kanamaru, médico cardiologista intervencionista que atende em São Paulo