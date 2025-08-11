REDES SOCIAIS

Quem é Felca e por que ele está no centro das atenções

Do humor às denúncias, o youtuber paranaense usa sua influência para expor problemas graves da internet e cobrar mais responsabilidade digital

Por Amanda S. Feitoza
Quem é Felca

Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, é um criador de conteúdo paranaense de 27 anos que conquistou milhões de seguidores com seu humor inteligente e crítico

Ao longo da carreira, ele construiu uma identidade que mistura entretenimento e denúncias, usando a internet para levantar debates importantes

O vídeo que parou a internet

No dia 8 de agosto, Felca publicou um vídeo que já ultrapassa 26 milhões de visualizações. Nele, denunciou casos de exploração sexual de menores e revelou como algoritmos podem ser manipulados para entregar conteúdo infantil a pedófilos

Acusações contra Hytalo Santos

Um dos alvos da denúncia foi o influenciador Hytalo Santos, acusado de promover a 'adultização' e sexualização precoce de adolescentes. Segundo Felca, Hytalo produziu e divulgou conteúdos sugestivos com diversos menores

Casos que chocaram

Felca destacou o caso de Kamylinha, que apareceu nos vídeos de Hytalo aos 12 anos e hoje tem 17. Outro exemplo citado foi Caroline Dreher, que, segundo ele, foi sexualizada pela própria mãe para ganhar engajamento e monetização

Humor com propósito

Apesar da seriedade das denúncias, Felca é amplamente reconhecido por seu humor e sarcasmo. Seus vídeos sempre equilibram entretenimento e crítica, o que ajuda a atrair atenção para assuntos relevantes. Mas nesse caso, o entretenimento foi deixado totalmente de lado

Crítica às 'lives de NPC'

Em 2023, Felca viralizou ao ironizar as 'lives de NPC' no TikTok, em que criadores imitam personagens e repetem falas automáticas em troca de presentes virtuais. A crítica levantou debates sobre o tipo de conteúdo que viraliza e o impacto disso no consumo digital

Denúncia sobre casas de apostas

Felca também já alertou sobre o 'jogo do tigrinho', modalidade de apostas online que tem causado endividamento em jovens e adultos. Ele destacou os riscos de vício, perdas financeiras e até casos de suicídio ligados a essas plataformas

Recusa milionária

O youtuber revelou que recusou uma proposta de R$ 50 milhões de uma dessas empresas de apostas

Alcance nas redes

Com mais de 13 milhões de seguidores no Instagram e 5 milhões de inscritos no YouTube, Felca tem voz para influenciar discussões importantes. Essa audiência massiva garante que suas mensagens atinjam milhões rapidamente

Do riso à reflexão

Felca tem a habilidade de transformar temas pesados em conteúdo acessível, sem perder a seriedade. Isso permite que ele alcance públicos que talvez não buscassem informações sobre esses problemas

Impacto do vídeo

O vídeo recente não ficou restrito ao seu canal: ele repercutiu em outras redes e foi tema de matérias jornalísticas. E, claro, pautou o Congresso. Hugo Motta anunciou que irá pautar projetos sobre proteção de crianças após vídeo do Felca

Muito além do entretenimento

Felca mostra que a influência digital pode ser usada para muito mais que entretenimento. Seu trabalho prova que é possível crescer sem abrir mão de princípios

