Atriz tem diarreia incontrolável e voo é cancelado por insalubridade

Pense que você está fazendo uma conexão entre voos internacionais e, de repente, começa a sentir desconfortos estomacais: cólicas, suor excessivo e uma vontade incontrolável de ir ao banheiro. Essa foi a situação tensa que a atriz e influenciadora Meghan Reinertsen compartilhou em seu perfil nas redes sociais. Para ela, foi um episódio extremamente constrangedor.
Aconteceu durante um voo entre Lisboa e Indianápolis, nos Estados Unidos. Após desembarcar para uma escala na cidade de Nova Jersey, a situação se agravou ainda mais, o que causou a permanência dela dentro do banheiro da aeronave por quase toda a viagem. Ela afirma que alternou entre a diarreia e vômito durante esse período.
Após a viagem, ela foi informada de que o próximo voo do avião foi cancelado por "insalubridade a bordo" e que a limpeza no banheiro seria feita por uma equipe especializada. O vídeo com o relato já ultrapassa os 20 milhões de visualizações e ela está levando a situação com humor.
Meghan é escritora, atriz e influenciadora. Ela já atuou em produções de baixo custo, como The 12 Zodiac Signs in the Horror Film (curta-metragem de 2015) e Homicide Hunter: Lt. Joe Kenda (série televisiva) e Twisted Scripts (curta de 2020). Seu papel de destaque foi em The Ice Cream Man, um projeto lançado em 2024 e que foi indicado para a lista de indicados ao Oscar de 2025.
No TikTok, soma mais de 92 mil seguidores e 3 milhões de curtidas. Na plataforma, compartilha detalhes de rotina, dicas de vida e conteúdos sobre estilo de vida saudável.
@meghanreinertsen Part 1 of how I personally got a United flight cancelled #storytime #airplane #diarrhea @United Airlines
