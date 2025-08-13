Luva de Pedreiro é internado por alteração cardíaca; sem previsão de alta

Influenciador Luva de Pedreiro é internado as pressas e não tem previsão de alta - (crédito: Reprodução)

O Influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi levado para o hospital com urgência na manhã da última terça-feira (12/8), na cidade de João Pessoa, na Paraíba.

A namorada, Távila Gomes, deu a notícia por meio das redes sociais. Segundo ela, o influenciador já passou por exames e apresenta quadro estável.

“Já fez exames e está tudo ok. Logo vai receber alta, se Deus quiser”, escreveu Távila nos stories do Instagram. “Em breve, volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs”, acrescentou.

O Correio procurou o Hospital Nossa Senhora das Neves e, em nota, foi informado que ele passou por uma avaliação clínica e uma bateria de exames. Não identificaram nenhuma alteração relevante, exceto uma leve redução na frequência cardíaca. “O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento”, esclareceu a assessoria do hospital.