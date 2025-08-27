TCU promove tarde cultural sobre Tarsila com apresentação do Samba Urgente

Está a fim de um evento cultural gratuito com samba brasiliense? No próximo sábado (30/8), a partir das 15h, o Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU) recebe a historiadora e curadora ítalo-francesa Cecilia Braschi para a palestra “Tarsila do Amaral. Pintar o Brasil Moderno”. Logo após a conversa, o grupo Samba Urgente sobe ao palco para a tarde cultural no TCU.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Além da palestra e da música, o público poderá participar da oficina “Entre o real e o imaginado”, que propõe experimentar a pintura inspirada no legado de Tarsila do Amaral e no movimento modernista. A atividade é gratuita, aberta a todas as idades, e cada participante poderá levar para casa a tela produzida.
- Leia também: TCU prestará homenagem a José Sarney pelos 40 anos da redemocratização
- Leia também: TCU libera R$ 6 bi do governo para pagamentos do programa Pé-de-Meia
- Leia também: Da crise contratual à governança consensual: o exemplo inovador do TCU
Cecilia Braschi foi responsável pela curadoria da retrospectiva apresentada entre 2024 e 2025 no Musée du Luxembourg, em Paris, e no Guggenheim Bilbao. Em sua passagem por Brasília, ela compartilhará os bastidores dessa experiência internacional.
A entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados pelo Sympla mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
Informações evento cultural TCU "Tarsila do Amaral"
- Data: 30 de agosto (sábado)
- Horário: a partir das 15h
- Local: Centro Cultural TCU — Brasília (DF), Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3
- 15h — Palestra: “Tarsila do Amaral. Pintar o Brasil Moderno”, com Cecilia Braschi
- Em seguida — Show com o grupo Samba Urgente
- 10h às 12h | 14h às 16h — Oficina “Entre o Real e o Imaginado”
- Entrada gratuita — retire seu ingresso no Sympla.
O local contará com food trucks para o público.
Saiba Mais
- Cidades DF DF tem dia quente com até 31 °C e baixa umidade no ar
- Cidades DF PCDF prende foragido após roubo com sequestro relâmpago em Taguatinga
- Cidades DF Partido e amigos destacam o legado político de Georges Michel Sobrinho
- Cidades DF Homem que bateu na mulher até causar traumatismo craniano é preso pela PCDF
- Cidades DF Produção de mosquitos Wolbachia auxiliam DF no combate à dengue
- Cidades DF 30 anos do vinho Catalina: celebração reúne convidados no Atacadão Dia a Dia