TCU promove tarde cultural sobre Tarsila com apresentação do Samba Urgente

Samba Urgente faz show gratuito no TCU no próximo dia 30/8 - (crédito: Reprodução/TCU)

Está a fim de um evento cultural gratuito com samba brasiliense? No próximo sábado (30/8), a partir das 15h, o Centro Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU) recebe a historiadora e curadora ítalo-francesa Cecilia Braschi para a palestra “Tarsila do Amaral. Pintar o Brasil Moderno”. Logo após a conversa, o grupo Samba Urgente sobe ao palco para a tarde cultural no TCU.

Além da palestra e da música, o público poderá participar da oficina “Entre o real e o imaginado”, que propõe experimentar a pintura inspirada no legado de Tarsila do Amaral e no movimento modernista. A atividade é gratuita, aberta a todas as idades, e cada participante poderá levar para casa a tela produzida.

Cecilia Braschi foi responsável pela curadoria da retrospectiva apresentada entre 2024 e 2025 no Musée du Luxembourg, em Paris, e no Guggenheim Bilbao. Em sua passagem por Brasília, ela compartilhará os bastidores dessa experiência internacional.

A entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados pelo Sympla mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Informações evento cultural TCU "Tarsila do Amaral"



Data: 30 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 15h

Local: Centro Cultural TCU — Brasília (DF), Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3

15h — Palestra: “Tarsila do Amaral. Pintar o Brasil Moderno”, com Cecilia Braschi

— Palestra: “Tarsila do Amaral. Pintar o Brasil Moderno”, com Cecilia Braschi Em seguida — Show com o grupo Samba Urgente

— Show com o grupo Samba Urgente 10h às 12h | 14h às 16h — Oficina “Entre o Real e o Imaginado”

— Oficina “Entre o Real e o Imaginado” Entrada gratuita — retire seu ingresso no Sympla.

O local contará com food trucks para o público.

Evento cultural no TCU propõe palestras, oficinas e muita música com a banda Samba Urgente (foto: Cedido ao Correio )