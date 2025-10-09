Os nomes cotados para a vaga de Barroso no STF

Após indicar Flávio Dino e Cristiano Zanin para a mais alta corte do Judiciário brasileiro, Lula terá uma escolha importante para tomar nos próximos meses. Entre os favoritos estão nomes de confiança do presidente e aliados do Planalto. Há também uma grande pressão pela indicação de uma mulher para a vaga, já que a Corte teve apenas duas ministras em toda história — Carmén Lúcia e Rosa Weber.