JUSTIÇA

Os nomes cotados para a vaga de Barroso no STF

Anúncio da aposentadoria de Luís Roberto Barroso inaugura a corrida para a escolha de um sucessor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá indicar um nome para ser sabatinado e votado pelo Senado

Por Pedro Grigori, Junio Silva
Antonio Augusto/STF

Após indicar Flávio Dino e Cristiano Zanin para a mais alta corte do Judiciário brasileiro, Lula terá uma escolha importante para tomar nos próximos meses. Entre os favoritos estão nomes de confiança do presidente e aliados do Planalto. Há também uma grande pressão pela indicação de uma mulher para a vaga, já que a Corte teve apenas duas ministras em toda história — Carmén Lúcia e Rosa Weber.

Fellipe Sampaio/STF

Confira os nomes cotados para a vaga

 Rosinei Coutinho/STF

Jorge Messias

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é considerado o favorito para a cadeira. Nome de confiança do chefe do Executivo, o AGU tornou-se alvo das sanções do governo dos Estados Unidos durante o ataque ao Judiciário brasileiro — o que reforçou mais ainda o nome dele na disputa pela vaga no STF. Messias teve o visto para os EUA revogado e foi um dos nomes avaliados para punições pela Lei Magnitsky.

 Emanuelle Sena/AGU

Bruno Dantas

Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas é um dos nomes cotados para a vaga pelo bom trânsito no meio político e boa relação com Lula e a alta cúpula do Planalto.

 Arquivo pessoal

Rodrigo Pacheco

Ex-presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) é um possível candidato ao posto. Ele já era cotado para a vaga que acabou com Flávio Dino, em 2023, mas acabou perdendo força. Pacheco é um dos nomes que caiu nas graças de Lula, que também endossa uma candidatura dele ao cargo de governador de Minas Gerais em 2026.

01/02/2025 Ed Alves/CB/DA Press.

Maria Elizabeth Rocha

Com uma grande cobrança pela indicação de uma mulher ao STF, o nome favorito fica com a presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Rocha. Além de ter sido a primeira mulher na principal Corte da Justiça Militar do Brasil, ela tem boa relação com Lula e mostra apreço pelo tema da defesa da democracia — pauta prioritária do terceiro governo Lula.

Marcelo Ferreira

Vera Lúcia

A ministra Vera Lúcia Santana Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também teve o nome cotado para a vaga que ficou com Flávio Dino. Ela é uma das poucas mulheres negras em um dos postos mais altos do Poder Judiciário.

Pedro França/Agência Senado

Daniela Teixeira

Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ministra Daniela Teixeira é uma das mulheres favoritas para o cargo no STF. Atualmente, ela atua na 3ª Turma e na 2ª Seção do STJ e é uma das cinco mulheres entre 33 ministros da Corte.

Divulgação/Rafael Luz/STJ

Vinícius Carvalho

Ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho é cotado para a vaga a partir de atuação que apresentou no órgão do governo federal.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quais são as regras para indicação ao STF?

A Constituição Federal estabelece que as indicações para o Supremo são atribuições do presidente da República. No entanto, há algumas regras estipuladas:

 Ed Alves/CB

O postulante deve ter mais de 35 anos e menos de 75 — idade da aposentadoria compulsória da Corte Ter conhecimento jurídico reconhecido, o chamado notável saber jurídico; Ter reputação ilibada. O nome que for indicado por Lula precisa ainda passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, composta por 27 senadores. Na oportunidade, os parlamentares podem fazer perguntas variadas para avaliar como será a atuação do postulante no Supremo.

Ed Alves/CB/DA Press

Um parecer precisa ser aprovado pela CCJ, e após isso o nome do candidato é colocado para aprovação do plenário da Casa. Para garantir a cadeira do STF, o postulante precisa de pelo menos 41 votos dos 81 senadores.

Ed Alves CB/DA Press

Veja Mais

Saiba Mais