MAIS OUVIDAS

A música que embalou o mundo na primeira semana de outubro

O mundo inteiro deu play, mas somente uma música conquistou atenção e quebrou recordes na primeira semana de outubro. Confira que música é essa

Por Amanda S. Feitoza
Freepik

Cenário competitivo

Diversas músicas e artistas estavam com alto desempenho na primeira semana do mês, mas nenhuma conseguiu rivalizar no volume global de todos os fronts combinados (streaming + paradas nacionais + repercussão internacional)

 Unsplash

O mundo inteiro ouviu

Em diversos países (Austrália, Alemanha, Irlanda, Holanda, Noruega, Suécia, entre outros), essa música alcançou o topo das paradas nacionais

 Unsplash

A música foi lançada naquela semana

The Life of a Showgirl estreou em 3 de outubro de 2025, e já no primeiro dia já era claro: Taylor Swift vinha para jogar alto. Já sabe qual música é?

Reprodução/Taylor Swift

Queen dos streams imediatos

Logo no lançamento, The Fate of Ophelia se tornou a música mais streamada em um único dia no Spotify em todo o ano de 2025

 Reprodução Taylor Swift

Recorde global de álbum

O álbum não ficou atrás: no primeiro dia, foi o álbum mais reproduzido em plataformas como Spotify, Apple Music e Amazon Music em 2025 até aquele momento

 MICHAEL TRAN

Top músicas da semana

As faixas que mais foram reproduzidas e que alcançaram o topo das paradas foram da Taylor. The Fate of Ophelia, Opalite e Elizabeth Taylor. As três faixas são do mesmo álbum e se destacaram no charts dos Estados Unidos e Reino Unido

 Reprodução/Instagram

Invasão do álbum inteiro

No Reino Unido, The Fate of Ophelia, Opalite e Elizabeth Taylor tomaram os três primeiros lugares nas paradas de singles. É álbum grande que fala!

 Reprodução/Instagram

Audiência repetida

Parte da força vem de ouvintes voltando várias vezes ao dia, mas também do álbum inteiro aparecendo em playlists globais virais. Isso amplifica cada clique, cada play. (E sim, parece que Swift sabe isso muito bem.)

 Reprodução

Streaming em volume assustador

Nos primeiros dias, The Fate of Ophelia já ameaçava superar o recorde de maior número de streams em uma semana, que pertencia a Flowers de Miley Cyrus

 Reprodução/Pinterest

Reações de crítica & público

Críticos elogiaram The Fate of Ophelia não só pelo apelo pop imediato, mas pela produção, o hook, o lirismo. O público comprou a ideia

 Redes Sociais

Impacto

Com o lançamento, vieram visuais, videoclipe, entrevistas, experiências nas redes sociais — tudo isso ajudando a música a se fixar culturalmente, além de só 'tocar em repeat'

 Reprodução Instagram

A semana de Taylor Swift

A primeira semana de outubro de 2025 confirmou: The Fate of Ophelia não é só mais um hit. Quebrando recordes, dominando charts, viralizando globalmente. O mundo ouviu — alto, repetidamente e adorando o lançamento da artista

 Reprodução/Instagram (@bethgarrabrant)

Veja Mais

Saiba Mais