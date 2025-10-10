A música que embalou o mundo na primeira semana de outubro

Diversas músicas e artistas estavam com alto desempenho na primeira semana do mês, mas nenhuma conseguiu rivalizar no volume global de todos os fronts combinados (streaming + paradas nacionais + repercussão internacional)Unsplash
Em diversos países (Austrália, Alemanha, Irlanda, Holanda, Noruega, Suécia, entre outros), essa música alcançou o topo das paradas nacionaisUnsplash
The Life of a Showgirl estreou em 3 de outubro de 2025, e já no primeiro dia já era claro: Taylor Swift vinha para jogar alto. Já sabe qual música é?Reprodução/Taylor Swift
Logo no lançamento, The Fate of Ophelia se tornou a música mais streamada em um único dia no Spotify em todo o ano de 2025Reprodução Taylor Swift
O álbum não ficou atrás: no primeiro dia, foi o álbum mais reproduzido em plataformas como Spotify, Apple Music e Amazon Music em 2025 até aquele momentoMICHAEL TRAN
As faixas que mais foram reproduzidas e que alcançaram o topo das paradas foram da Taylor. The Fate of Ophelia, Opalite e Elizabeth Taylor. As três faixas são do mesmo álbum e se destacaram no charts dos Estados Unidos e Reino UnidoReprodução/Instagram
No Reino Unido, The Fate of Ophelia, Opalite e Elizabeth Taylor tomaram os três primeiros lugares nas paradas de singles. É álbum grande que fala!Reprodução/Instagram
Parte da força vem de ouvintes voltando várias vezes ao dia, mas também do álbum inteiro aparecendo em playlists globais virais. Isso amplifica cada clique, cada play. (E sim, parece que Swift sabe isso muito bem.)Reprodução
Nos primeiros dias, The Fate of Ophelia já ameaçava superar o recorde de maior número de streams em uma semana, que pertencia a Flowers de Miley CyrusReprodução/Pinterest
Críticos elogiaram The Fate of Ophelia não só pelo apelo pop imediato, mas pela produção, o hook, o lirismo. O público comprou a ideiaRedes Sociais
Com o lançamento, vieram visuais, videoclipe, entrevistas, experiências nas redes sociais — tudo isso ajudando a música a se fixar culturalmente, além de só 'tocar em repeat'Reprodução Instagram
A primeira semana de outubro de 2025 confirmou: The Fate of Ophelia não é só mais um hit. Quebrando recordes, dominando charts, viralizando globalmente. O mundo ouviu — alto, repetidamente e adorando o lançamento da artistaReprodução/Instagram (@bethgarrabrant)