Bienal do Livro de SP: edição de 2024 vai ter 1,5 mil horas de programação

"Quem lê, faz grandes amigos". Esse é o lema da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que neste ano ocorre entre os dias 6 e 15 de setembro, no Distrito Anhembi, Av. Olavo Fontoura. Alguns nomes da literatura e do entretenimento como Jeff Kinney (série Diário de um Banana), Felipe Neto, Conceição Evaristo (Olhos d'água) e Junior Rostirola (Café com Deus Pai) já estão confirmados.

Mais de 330 autores, nacionais e internacionais foram convidados e os fãs poderão conhecê-los durante as sessões de autógrafos.

Para participar da sessão de autógrafos, o leitor deverá retirar uma senha, que vai estar disponível a partir do dia 9 de agosto.

Além dos escritores, as editoras, livrarias, distribuidoras e autores independentes também estarão presentes em estandes expondo produtos.

Os 75 mil m² do evento serão dividido em nove espaços culturais, onde cada um oferecerá uma programação diferente. No total, serão "1500 horas de programação", de acordo com os organizadores do evento.

A programação e a lista com todos os escritores e expositores podem ser acessadas pelo site oficial ou pelas redes sociais do evento.

Os ingressos para o evento estão disponíveis e podem ser adquiridos a partir de R$ 17,50 pelo site ou app da Fever. Os que comprarem até dia 5 de setembro recebem cashback. Crianças com até 12 anos e idosos acima de 60 têm acesso gratuito. Também será possível comprar o ingresso na bilheteria no local.

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo, realizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizada pela RX, é um dos maiores eventos literários da América Latina.

Cultura nordestina presente

A 27ª Bienal Internacional vai trazer novamente o Espaço Cordel e Repente, dedicado à cultura popular nordestina, que contará com apresentações de cordelistas e repentistas, exposições e vendas de cordéis e livros sobre o tema.

"A ideia é valorizar a tradição e a riqueza cultural do nordeste brasileiro, proporcionando ao público presente no evento a oportunidade de conhecer mais sobre essa forma de expressão artística", de acordo com o evento.

O espaço contará com 95 atividades e já tem a confirmação de nomes como Daniel Gonzaga e grupo de sanfoneiros, com a abertura do show O nordeste nas canções de Luiz Gonzaga; Maviael Melo com declamação e apresentação musical; Chico Pedrosa com declamação de cordel e José Lourenço com apresentação de Como se faz xilogravura na madeira.

Colômbia é convidada de honra

A Colômbia será homenageada com uma área de 300m² dentro da Bienal do Livro de SP, onde uma série de atividades culturais e de negócios serão realizadas. "A escolha da Colômbia como convidada de honra deste ano destaca a rica diversidade cultural e literária que a América Latina tem a oferecer", disse o evento, em nota.

No perfil oficial da bienal, no post de anúncio do país convidado foi escrito: "Um país com forte tradição literária e rica diversidade cultural que, com certeza, vai agregar muito ao nosso evento".

Na edição anterior, o país homenageada foi Portugal.

