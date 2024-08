Campanha "Feminicídio Zero" faz parceria com times de futebol

O Ministério das Mulheres firmou, nesta sexta-feira (23/08), uma parceria com times de futebol e outras instituições em uma campanha contra o feminicídio. No documento, o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Corinthians se comprometeram em participar de ações integradas no ambiente de trabalho e fora dele para a iniciativa ficontínua voltada para homens.



A campanha “Feminicídio Zero - Nenhuma violência contra mulher deve ser tolerada” foi firmada em um evento com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a da Cultura, Margareth Menezes, além do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e a Representante Interina de ONU Mulheres no Brasil, Ana Carolina Querino.

A iniciativa ocorre no mês dos 18 anos da Lei Maria da Penha. O Ministério das Mulheres trabalha para estimular as denúncias de violência, por meio do serviço Ligue 180. De acordo com a chefe da pasta, de janeiro de 2023 até agosto de 2024, o governo investiu R$ 389 milhões em políticas de enfrentamento.

“Tivemos – e temos – muitos desafios. Se, por um lado, as mulheres têm, hoje, mais consciência sobre a representação do machismo e a discriminação de gênero, e sentem mais confiança para denunciar; por outro, a violência também tem aumentado, assim como sua crueldade”, destacou Cida Gonçalves.

*Estagiária sob a supervisão de Luana Patriolino