Dia dos Professores é feriado nacional? Entenda a origem do 15 de outubro

No dia 15 de outubro é comemorado o Dia dos Professores no Brasil e, apesar de não ser um feriado nacional, é uma data importante no calendário escolar, que visa prestar homenagem a uma profissão de valor imensurável para a sociedade. Mesmo não sendo feriado para a maioria dos trabalhadores, no meio educacional as escolas têm o direito de decidir se decretam o dia como livre ou não.

Aqui no Distrito Federal, muitas escolas públicas e particulares optaram por já começar com as celebrações a partir desta segunda-feira (14), ao adotarem este dia como ponto facultativo. Outras preferiram esperar pelo dia 15. O fato é que a programação regular do calendário letivo deve voltar apenas na quarta-feira.

Origem

Para muitos brasileiros, o Dia dos Professores pode parecer só mais um dia comum na rotina, mas a origem da data está marcada na história desde o período do Brasil Imperial. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto que democratizou o ensino. A partir do primeiro artigo da Lei de 15 de outubro, foi determinado que os meninos tivessem acesso a leitura, escrita, operações básicas de cálculo e noções de geometria. As meninas, até aquele momento, ainda tinham o acesso negado.

Mais de 100 anos depois, em 1947, o professor paulista Samuel Becker e um grupo de amigos educadores, cansados devido ao extenso segundo semestre letivo, sugeriram que o dia 15 de outubro, tendo como base o decreto de Dom Pedro I, se tornasse um feriado para homenagear os professores e também dar a eles uma “folga”. A sugestão contou com forte adesão de docentes e estudantes do país inteiro, e com isso, alguns anos depois, em 14 de outubro de 1963, a data foi oficializada, pelo Decreto Federal 52.682, como feriado escolar. As informações são da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

